Агент НБА: «Кайри Ирвинг останется в «Далласе» и подпишет контракт на 210 миллионов долларов»

Теги возможные переходы Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус привел информацию от двух источников по контрактной ситуации разыгрывающего «Далласа» Кайри Иринга.

«Я слышал, что Ирвинг останется в «Далласе» и подпишет контракт по схеме 3+1 на 210 миллионов долларов. У него будет такая же история с контрактом, как у Луки Дончича», – рассказал агент НБА.

Дончич имеет контракт до 2027 года с опцией игрока на сезон-26/27.

«Я слышал от одного источника, что перед обменом из «Бруклина» между «Далласом» и Кайри было заключено джентельменское соглашение о продлении. И Кайри не скажет «да», если ему не дадут максималку», – пишет Пинкус.

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58 комментариев

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Can
помянем
+83
-1
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Артур Артур
Дончич ещё подождет с титулом значит
+48
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Ivan85
скоро лука будет просить обмен
+18
-1
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AEZAKMI228
Пофиг жду луку в майами
+16
-3
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За Валенсию с 1999
Ответ Ольга Иванова
К концу следующего сезона Даллас будет искать способы, как избавиться от этого балласта!
Ольга Иванова же не в Далласе играет
+16
-8
+8
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Krabelot
Ответ AEZAKMI228
Пофиг жду луку в майами
в Сакраменто
+7
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+7
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badaboom
Ответ AEZAKMI228
Пофиг жду луку в майами
Это был бы разрыв Лиги
Джордан с Мэджиком в одной тиме, все как мы хотели
+5
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Доктор Гонза
Ответ fhneh
Да все логично. Такой актив нельзя отпускать, ибо платежка забита так и так. Приличного свободного агента не подписать. Хорошего большого осталось найти, и контендер готов
Т.е. между командой, которая отрезок с Кайри провела в числе 8 худших команд Лиги, и контендером один хороший большой? Если это не Николай, то очень спорно.
+4
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+4
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fhneh
Да все логично. Такой актив нельзя отпускать, ибо платежка забита так и так. Приличного свободного агента не подписать. Хорошего большого осталось найти, и контендер готов
+5
-2
+3
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badaboom
Ответ Ольга Иванова
К концу следующего сезона Даллас будет искать способы, как избавиться от этого балласта!
Дончич любезно освободит им место в платежке)
+3
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NikolayOss
Ответ Light Yagami
Очень жаль, если правда. Ёрвинг – недостающий кусочек паззла для чемпионства "ЛАЛ".
Чтоб этот "недостающий кусочек" пришёл к вам на максималку, придётся отказаться от других "кусочков", и паззл снова не сойдётся.
+3
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KibR
Люди, которые винят Ирвинга за невыход Далласа в плей-офф, вы игры Далласа смотрели вообще или только мемы про Ирвинга видели? Вот уж кто, так Ирвинг абсолютно в этом не виноват.
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Ольга Иванова
К концу следующего сезона Даллас будет искать способы, как избавиться от этого балласта!
+7
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9-20-34-5-43
Ответ AEZAKMI228
Пофиг жду луку в майами
Ему там Хаслем и братки расскажут, какой процент жира должен быть у баскетболиста. Но конечно более неподходящего под концепцию и дух Хит игрока трудно представить. Если только Харден какой-то
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fhneh
Ответ Доктор Гонза
Т.е. между командой, которая отрезок с Кайри провела в числе 8 худших команд Лиги, и контендером один хороший большой? Если это не Николай, то очень спорно.
Объективно оценивая игроков, Дончич - Ирвинг это лучшая пара защитников в лиге. Понятно, времени сыграться особо не было, и концовка сезона была провальной. Но строя состав от них, с полноценной предсезонкой, и усилением в передней линии это точно контендер по потенциалу. Кьюбан готов платить, значит возможно увидим в Далласе ещё и Грина на околомакс. Ветераны подтянутся. Все у далласа может быть отлично. Отпускать Ирвинга не попробовав даже сезона нельзя ну никак.
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Артур Артур
Дончич ещё подождет с титулом значит
У них нет ростера для чемпионства. Но они могли бы принять 2-3 ролевиков по СЭТу за Кайри.
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Павел Егоров
Ответ KibR
Люди, которые винят Ирвинга за невыход Далласа в плей-офф, вы игры Далласа смотрели вообще или только мемы про Ирвинга видели? Вот уж кто, так Ирвинг абсолютно в этом не виноват.
Тут две правды. Ирвинг супер импакт вносит с процентом 50+, но за него заплатили очень большую цену...
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Федерико Сан-Фелипе
Не уйдёт ли дончич из-за этого ?
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Растислав Лупеко
Печально
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mold-cel
после такого полуфинала он заслужил эти деньги!
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Ceasus
Значит Дончич поедет к Эйнджу
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Локоть Артеста
После подписания контракта опять что-нибудь отчебучит. Заявит что-то вроде: я разговаривал с инопланетянами. Почему они говорили именно со мной? Они сказали что я избранный и не такой как все. Дунули вместе шалфея. Пообещали прилететь ещё.
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Сергей Пузанков
Ответ Ann Tretiakova
Набежали фанатики и начали ныть что закрылось чемпионское окно Далласа)) как же смешно,можно подумать было такое окно ...НБА в первую очередь это бизнес! А Ирвинг личность которая привлекает к себе внимания! билеты продаваться будут, ажиотаж и интерес к команде будет! Все что нужно для Далласа ! кто то правда верит что даллас может выиграть НБА ?)) имея ленивого Дончича ? Как вы хотите обыграть в плей офф сильные команды ,если ваш лучший игрок физические устает и еле -еле двигается в 4 четверти, но при этом еще и не защищается ? клубу все равно нужно было бы платить кому то эти деньги (напомню что ЗП платят деньгами Лиги, а не владелец со своего кармана )..лучше платить деньги Ирвингу ,чем каким то ноунеймам .... Все правильно клуб делает . то что этот союз обречен на провал --понятно и так ! Но если отпустить ирвинга -это будет еще большее провал
Чтобы лидер не уставал к концу матча ему и искали звезду. Нашли вот.
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Сергей Пузанков
Ответ AEZAKMI228
Пофиг жду луку в майами
А че не в Униксе?
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Сергей Пузанков
Ответ Ann Tretiakova
ага , ну да ) вторая звезда ...но зато остальные игроки уровня G лиги ,вот что нужно для победы в ПО ))да ?)) это в регулярке ..со слабыми командами можно разделять время между пончиком и ирвингом)а в ПО нужно играть 45 минут !) И учитывая слабый состав команды ...тянуть все будут 2 игрока, которые минусовые в защите ) ну бро , это даже не смешно обсуждать . Где даллас и где хоть какие то шансы на титул! я быстрее верю что финал в этом сезоне будет ЛАЛ-Бостон ,чем то что Даллас в ближайшие 10 лет выйдут в финал НБА )
Так, ну перспективы Далласа мне тоже обсуждать неинтересно, Ирвинг и правда выглядит крайне сомнительным элементом здесь, я отвечал конкретно на посыл, что якобы с Лукой неовзможно выигрывать, выраженный в этом абзаце:
"Как вы хотите обыграть в плей офф сильные команды ,если ваш лучший игрок физические устает и еле -еле двигается в 4 четверти, но при этом еще и не защищается".
И тут вопрос не столько в игровом времени (хотя никто по 45 минут не бегает, больше всех - 42 - играл Дюрант, сколько в обязанностях на площадке. По сезону (статистику в ПО по Дончичу недоступна) Лука был второй в лиге по проценту задействования. Предыдущие два года был первый. Уставать при такой нагрузке нормально. Ну и как-то они обыгрывали там тот же Финикс, а ещё Юту.
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