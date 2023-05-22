Агент НБА: «Кайри Ирвинг останется в «Далласе» и подпишет контракт на 210 миллионов долларов»
Обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус привел информацию от двух источников по контрактной ситуации разыгрывающего «Далласа» Кайри Иринга.
«Я слышал, что Ирвинг останется в «Далласе» и подпишет контракт по схеме 3+1 на 210 миллионов долларов. У него будет такая же история с контрактом, как у Луки Дончича», – рассказал агент НБА.
Дончич имеет контракт до 2027 года с опцией игрока на сезон-26/27.
«Я слышал от одного источника, что перед обменом из «Бруклина» между «Далласом» и Кайри было заключено джентельменское соглашение о продлении. И Кайри не скажет «да», если ему не дадут максималку», – пишет Пинкус.
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"Как вы хотите обыграть в плей офф сильные команды ,если ваш лучший игрок физические устает и еле -еле двигается в 4 четверти, но при этом еще и не защищается".
И тут вопрос не столько в игровом времени (хотя никто по 45 минут не бегает, больше всех - 42 - играл Дюрант, сколько в обязанностях на площадке. По сезону (статистику в ПО по Дончичу недоступна) Лука был второй в лиге по проценту задействования. Предыдущие два года был первый. Уставать при такой нагрузке нормально. Ну и как-то они обыгрывали там тот же Финикс, а ещё Юту.