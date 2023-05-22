Обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус привел информацию от двух источников по контрактной ситуации разыгрывающего « » Кайри Иринга.

«Я слышал, что останется в «Далласе» и подпишет контракт по схеме 3+1 на 210 миллионов долларов. У него будет такая же история с контрактом, как у », – рассказал агент .

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«Я слышал от одного источника, что перед обменом из «Бруклина» между «Далласом» и Кайри было заключено джентельменское соглашение о продлении. И Кайри не скажет «да», если ему не дадут максималку», – пишет Пинкус.

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