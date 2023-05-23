Бобровский сделал шатаут в плей-офф НХЛ впервые в карьере. Он отразил 32 броска и стал 1-й звездой матча с «Каролиной»
Сергей Бобровский впервые в карьере сыграл на ноль в плей-офф НХЛ.
Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска по своим воротам в 3-м матче серии Кубка Стэнли против «Каролины» (1:0, 3-0).
Бобровский был признан 1-й звездой встречи.
Теперь на его счету 10 побед в 13 играх плей-офф-2023.
Всего в активе россиянина 27 побед в 64 матчах Кубка Стэнли в карьере.
Если в другой серии Даллас с Вегасом зарубятся- будет дней 10 у него восстановится
Это просто Космос какой-то)
Финал ждёт )