Бобровский сделал шатаут в плей-офф НХЛ впервые в карьере. Он отразил 32 броска и стал 1-й звездой матча с «Каролиной»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский впервые в карьере сыграл на ноль в плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска по своим воротам в 3-м матче серии Кубка Стэнли против «Каролины» (1:0, 3-0).

Бобровский был признан 1-й звездой встречи.

Теперь на его счету 10 побед в 13 играх плей-офф-2023.

Всего в активе россиянина 27 побед в 64 матчах Кубка Стэнли в карьере.

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84 комментария

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Elvin Qurbanov
Как же я рад за него, один из лучших вратарей последних 10-ти лет, смог вернуться на свой уровень, с таким вратарём шансы на кубок есть, единственное но, это сегодняшняя травма Баркова, если он не будет играть, то будет слишком тяжело в финале
+149
0
+149
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Кингстон
Считаю, что Боб недорабатывает! Команда ведет 1:0, а он только шайбы ловит. А забивать кто будет? Если в следующем матче не забьет - никакого ему Коня!
+76
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Graziano
Надо сказать что Флорида в целом играет все хуже и хуже. И последние победы это полностью заслуга Боба. Сегодня дарили шайбу в своей зоне 3 или 4 раза и кейнс бросали без сопротивления. По игре явное преимущество у Каролины. В финале с такой игрой шансов минимум.
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sc17
Да прибудет с тобой Смайт..
+65
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+62
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Любитель побеждать
Ответ Graziano
Надо сказать что Флорида в целом играет все хуже и хуже. И последние победы это полностью заслуга Боба. Сегодня дарили шайбу в своей зоне 3 или 4 раза и кейнс бросали без сопротивления. По игре явное преимущество у Каролины. В финале с такой игрой шансов минимум.
Во-первых туда еще надо выйти, а во-вторых, зависит от количества матчей. Флорида довольно быстро прошла Торонто, а потом в первой же игре с Каролиной сыграли фактически два матча. Конечно будет усталость. Плюс надо понимать, что это команда 8 места конференции, то есть в принципе их игра по сезону не отличалась качеством. Так вот надо смотреть, сколько сыграют пантеры и как там будут события иди во второй серии.
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Амфитрион
Во втором периоде, когда Каролина начала давить появилось чувство что это определяющий момент в серии - забьют и будут бороться дальше или Флорида выстоит, забьет сама и шансы для Роли по сути закончатся. Получилось второе, Боб продолжил хоронить Ураганов, Флорида вытерпела и ответила шайбой. Дальше чувствовалась какая-то обреченность, хотя вроде претензии к игрокам не предъявишь, Бриндамор смотрел и похоже не понимал, что еще он может сделать. Правда у Каролины в концовке украли большинство, но почему-то кажется что их бы и это не спасло.
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Большое сердце Неймара
Великий Боб, кубок всё ближе.
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Gilonjon862
Ответ oberkorn
Если ему не дадут коня, это будет неправильно
Для коня надо кубок выиграть)
+25
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Александр Бабуев
Это плей-офф ведет Серегу к величию, хотя человек с 2 везинами и так в истории, но кубок к наследию неплохо баллов добавляет
+21
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Crenk
Ответ Elvin Qurbanov
Как же я рад за него, один из лучших вратарей последних 10-ти лет, смог вернуться на свой уровень, с таким вратарём шансы на кубок есть, единственное но, это сегодняшняя травма Баркова, если он не будет играть, то будет слишком тяжело в финале
Нужно побеждать в 4 игре
Если в другой серии Даллас с Вегасом зарубятся- будет дней 10 у него восстановится
+19
-1
+18
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Сергей Лебедев
дело даже не в том,что это шутаут, а в том какой это шутаут. несколько сэйвов просто космос
+16
0
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Фтемноте
Статистика 3х встреч с Каролиной - 98.1% от.бр.
Это просто Космос какой-то)
+16
-1
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Амфитрион
Ответ Graziano
Надо сказать что Флорида в целом играет все хуже и хуже. И последние победы это полностью заслуга Боба. Сегодня дарили шайбу в своей зоне 3 или 4 раза и кейнс бросали без сопротивления. По игре явное преимущество у Каролины. В финале с такой игрой шансов минимум.
Ну не сказал бы. В целом, кроме отрезка во втором периоде, с давлением Флорида справлялась и сами прессинговали хорошо. Другое дело, что Флорида это, скажем, не прошлогоднее Колорадо, им не победить с добротным Кюмпером, им нужен Боб в лучшей форме, и наконец-то, они его получили.
+13
0
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Док163
Ответ Elvin Qurbanov
Как же я рад за него, один из лучших вратарей последних 10-ти лет, смог вернуться на свой уровень, с таким вратарём шансы на кубок есть, единственное но, это сегодняшняя травма Баркова, если он не будет играть, то будет слишком тяжело в финале
Настанет звездец :(
+14
-1
+13
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dzenga 1
Включил какой то турборежим !!! 11 баллов из 10
+14
-1
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Горыныч79
Ответ Graziano
Надо сказать что Флорида в целом играет все хуже и хуже. И последние победы это полностью заслуга Боба. Сегодня дарили шайбу в своей зоне 3 или 4 раза и кейнс бросали без сопротивления. По игре явное преимущество у Каролины. В финале с такой игрой шансов минимум.
Я бы сказал, что с каждым матчем Флорида от своего искромётного атакующего хоккея всё больше скатывается к тому, что предлагает Каролина: бицца-бороцца. Пока что это проходит, во многом благодаря шикарной игре Боба и чумовой реализации Ткачука. Но тренд, действительно, нисходящий. Это не та игра, которая нужна Флориде.
+12
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artem21
Лучшая форма Бобровского. В нужный момент выдаёт такие перформансы. Отрабатывает контракт в этом плей-офф на все сто.
+12
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кракадил
Коня ему, коня!
+11
-1
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Фтемноте
Классный матч провел. И вот наконец-то заслуженный сухарь) Поздравляю Сергея. Снова на его плечах команда добыла победу!
+10
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+9
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Александр Романов
Вот он настоящий Боб
Финал ждёт )
+9
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Orion_17
Ответ Кингстон
Считаю, что Боб недорабатывает! Команда ведет 1:0, а он только шайбы ловит. А забивать кто будет? Если в следующем матче не забьет - никакого ему Коня!
Кэри Прайс так и погорел, не смог выдержать давления, что не забивает, а только тащит и встал на кривую дорожку.
+9
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Russ Ivan
Как бы возраст уже, пора брать чашку...
+9
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J-12
красавец. Верю что возьмёт Стэнли
+8
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Мудринич
Если это не МВП плей-офф, то что это тогда?!
+7
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Док163
Бобр не добр :)
+8
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