Бобровский сделал шатаут в плей-офф НХЛ впервые в карьере. Он отразил 32 броска и стал 1-й звездой матча с «Каролиной»

Сергей Бобровский впервые в карьере сыграл на ноль в плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска по своим воротам в 3-м матче серии Кубка Стэнли против «Каролины» (1:0, 3-0).

был признан 1-й звездой встречи.

Теперь на его счету 10 побед в 13 играх плей-офф-2023.

Всего в активе россиянина 27 побед в 64 матчах Кубка Стэнли в карьере.