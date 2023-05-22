Энтони Джошуа поддержал Винисиуса: «Я чувствую его боль на все 100%»

Теги Энтони Джошуа бокс Винисиус Жуниор Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа поддержал игрока «Реала» Винисиуса Жуниора после расистского скандала.

«Если даже он страдает, то представьте, как тяжело приходится моему брату, кузену и сыну в повседневной жизни. Я чувствую его боль на все 100%» – написал экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа в соцсетях.

Напомним, что в матче 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса Жуниора, называя его «обезьяной». Игру пришлось приостановить на восемь минут.

На Ближнем Востоке хотят провести бои Фьюри – Усик и Уайлдер – Джошуа в один день. Около 400 млн долларов потратят на гонорары боксеров

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37 комментариев

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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Кашшай Чакырович
Всех этих спорсменщиков бы в шахту ,вот бы почуствовали вкус жизни !
Ты просто не представляешь как велика боль миллионера, которому что то крикнули с трибун! Он сядет в свой Роллс-Ройс, поедет в особняк и будет грустить. Шахтёрам точно не понять, чёрствые люди
+28
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+23
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Кашшай Чакырович
Всех этих спорсменщиков бы в шахту ,вот бы почуствовали вкус жизни !
+35
-15
+20
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rigobersong
До сих пор от удара Энди Руиса не отошел?:)🤣
+34
-20
+14
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ T622222
А ха ха ха 🤣🤣🤣🤣домой надо ехать там как хорошо )))
В Африку их уже никакой силой не затянешь.
+10
-2
+8
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T622222
А ха ха ха 🤣🤣🤣🤣домой надо ехать там как хорошо )))
+10
-3
+7
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Гусейн Магомедрасулов
Это вначале могут из-за цвета кожи или национальности оскорбить националисты , а в дальнейшем оскорбляють из-за поведения. Винисиус давно в Испании. Значит его начали оскорблять из-за его поведения.
+13
-7
+6
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DAVID19-91
Ответ Кашшай Чакырович
Всех этих спорсменщиков бы в шахту ,вот бы почуствовали вкус жизни !
А причем там шахта? Или наличие денег дает иммунитет от оскорблений? Не важно насколько ты богат, ты останешься человеком
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мимоКрокодил
Честно говоря игрок хороший, но вот это его нытьё не даст никогда ему поднятся до уровня Мбаппе и Холланда. Уж про Роналду с Месси вообще молчу.
+8
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Алексей Гусев
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Ты просто не представляешь как велика боль миллионера, которому что то крикнули с трибун! Он сядет в свой Роллс-Ройс, поедет в особняк и будет грустить. Шахтёрам точно не понять, чёрствые люди
и будет грустить попивая напитки за 10К $ за шот.)
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Машина Мощная
Ему надо почаще улыбаться и делать вид что судейство во всех матчах против него.
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Оригинальный Ник
Ответ Кашшай Чакырович
Всех этих спорсменщиков бы в шахту ,вот бы почуствовали вкус жизни !
Так-то многие спортсмены выходцы из нищих семей и стран третьего мира, про вкус жизни многое смогут рассказать
+3
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Гусейн Магомедрасулов
Также звёздных игроков оскорбляют, чтоб вывести из себя. Винисиус ни разу не звезда , если не выдерживает давление.
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Злобный Конь
Да-да, страдалец прям. Неженка.
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Аскар Акельжанов
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Ты просто не представляешь как велика боль миллионера, которому что то крикнули с трибун! Он сядет в свой Роллс-Ройс, поедет в особняк и будет грустить. Шахтёрам точно не понять, чёрствые люди
Если он миллионер- можно его оскорблять? Закон един для всех или как (я не про РФ))?
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ T622222
Ну да будут как в США 10% населения торгующих и грабящих отравлять жизнь остальному населению - еще и на коленки ставить
Если 90% населения готовы стоять на коленях перед 10%, то сложно винить эти 10. Проблема проникла в общество глубже, чем кажется.
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T622222
Ответ Ихарь Окенфэйлов
В Африку их уже никакой силой не затянешь.
Ну да будут как в США 10% населения торгующих и грабящих отравлять жизнь остальному населению - еще и на коленки ставить
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А.Э.РАСИМ
Скоро услышим такое:
"Раньше они нас гоняли по полям сахарного тростника, теперь по полям футбольным.Давайте поднимется на борьбу, и уберем всех белых, и пусть будет как в НБА! Белые платят, мы кайфуем"
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mqh9pzrxgf
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Это вначале могут из-за цвета кожи или национальности оскорбить националисты , а в дальнейшем оскорбляють из-за поведения. Винисиус давно в Испании. Значит его начали оскорблять из-за его поведения.
Так он всегда так себя вел, а когда стал топом, то сразу стали гнобить болелы
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⚽️Juve⚽️
На что ведётся , тем и провоцирует , нельзя заставить весь стадион заткнуться , если бы он не реагировал , его бы и не дергали
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OKUZ
Ну прям трагедия,надо бы в театре играть раз такой ранимый
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nick1
я не был расистом пока не съездил в сша, руберойды сами этого хотят, ошибка в генотипе, есть как есть... да и старый вопрос, почему тёмные берут первые места в беге, а белые в стрельбе? природа мать всё расставит, не спорьте
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Аскар Акельжанов
Ответ Максим Кутузов
А ты почему не там?
Я не из РФ! И у меня нет таких расистских высказываний! И судя по тому, что ты мне задаешь что то, а не ЕМУ- ты поддерживаешь такие взгляды...
Отсюда встречный вопрос- а почему ТЫ не на Украине? Ты ж вроде на- цик, а они либо воюют либо тяв.кают под диваном! Ну, давай мажься- дом, работа, жена не отпустит... Ты мужик или кто??
Я думаю, ты поддиванный! Вы с этим вдвоем 2 сапога пара! Только не солдатских два сапога))
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Кашшай Чакырович
Ответ Sikamikanico
Главное ты сам оттуда не выходи. Чтоб как говорится жил по полной
Знаете я приезжаю в деревню к бабушке и пашу на земле и тогда понимаю ценность продуктов и всего в жизни ,но вам видимо не хватает мозгов этого понять !и не хватает мозгов ,понять ,что кто то сильно зажрался в этой жизни !
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Azamat Abdukadyroff
Мне бы ваши страдание
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Аскар Акельжанов
Ответ Кашшай Чакырович
Всех этих спорсменщиков бы в шахту ,вот бы почуствовали вкус жизни !
Кто на что способен)
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