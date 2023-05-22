Энтони Джошуа поддержал Винисиуса: «Я чувствую его боль на все 100%»
Энтони Джошуа поддержал игрока «Реала» Винисиуса Жуниора после расистского скандала.
«Если даже он страдает, то представьте, как тяжело приходится моему брату, кузену и сыну в повседневной жизни. Я чувствую его боль на все 100%» – написал экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа в соцсетях.
Напомним, что в матче 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса Жуниора, называя его «обезьяной». Игру пришлось приостановить на восемь минут.
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"Раньше они нас гоняли по полям сахарного тростника, теперь по полям футбольным.Давайте поднимется на борьбу, и уберем всех белых, и пусть будет как в НБА! Белые платят, мы кайфуем"
Отсюда встречный вопрос- а почему ТЫ не на Украине? Ты ж вроде на- цик, а они либо воюют либо тяв.кают под диваном! Ну, давай мажься- дом, работа, жена не отпустит... Ты мужик или кто??
Я думаю, ты поддиванный! Вы с этим вдвоем 2 сапога пара! Только не солдатских два сапога))