Энтони Джошуа поддержал Винисиуса: «Я чувствую его боль на все 100%»

Энтони Джошуа поддержал игрока «Реала» Винисиуса Жуниора после расистского скандала.

«Если даже он страдает, то представьте, как тяжело приходится моему брату, кузену и сыну в повседневной жизни. Я чувствую его боль на все 100%» – написал экс-чемпион мира по боксу в соцсетях.

Напомним, что в матче 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли , называя его «обезьяной». Игру пришлось приостановить на восемь минут.

На Ближнем Востоке хотят провести бои Фьюри – Усик и Уайлдер – Джошуа в один день. Около 400 млн долларов потратят на гонорары боксеров