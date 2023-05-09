Месси зовут в саудовский клуб, «ПСЖ» отменил отстранение Лео, а Laureus признал спортсменом года, «Локо» разгромил «Сочи», Роналду опять без победы, Хасбика задержала полиция и другие новости

1. Сверхнасыщенный день для Месси. Главная новость – «ПСЖ» отменил его отстранение за поездку в Саудовскую Аравию, Лео вернулся к тренировкам.

2. Значит ли это, что форвард остается в Париже? Нет. В Испании пишут, что аргентинец перейдет в саудовский «Аль-Хилаль», а вместе с ним – Бускетс и, возможно, Альба. Причем, испанцев приглашают, чтобы убедить Лионеля. Однако по другим данным, Месси примет решение только по окончании сезона.

3. Месси выиграл приз лучшему спортсмену года от Laureus, а сборная Аргентины признана командой года. Лео вдобавок установил рекорд, первым выиграв призы Laureus как лучший спортсмен и член лучшей команды в один год. А по версии Goal.com, Месси остается главным фаворитом на «Золотой мяч».

4. «Локомотив» разгромил «Сочи» в заключительной игре 26-го тура РПЛ и поднялся на 9-е место – так высоко в таблице команда не находилась с сентября. При Галактионове «Локо» серьезно прибавил: 7 побед в 9 матчах весной.

5. Блогер Хасбик, посетивший на выходных игру махачкалинского «Динамо», накануне был задержан за перекрытие дорог во время празднования свадьбы.

6. «Аль-Наср» не смог обыграть «Аль-Халидж» – в четырех последних матчах у команды Роналду всего одна победа. После игры португалец оттолкнул сотрудника «Аль-Халиджа», делавшего селфи. Мишель Платини решение Криштиану перебраться в Саудовскую Аравию не осуждает: «Отказываться от 200 млн почти аморально».

7. НХЛ. «Вегас» обыграл «Эдмонтон» (5:1) и вышел вперед в серии второго раунда Кубка Стэнли. Макдэвид и Драйзайтль остались без очков и в минусах, у Айкела 1+2 и звание первой звезды. Костин отметился 6 силовыми приемами.

«Чикаго» выиграл драфт-лотерею и получил право общего первого выбора (то есть, шанс забрать Коннора Бедарда). Второй выбор будет у «Анахайма», третий – у «Коламбуса», все итоги – здесь.

8. Костомаров впервые высказался о своей болезни: «Надеюсь, я справлюсь со всем благодаря близким и врачам, которые вытащили меня с того света». По словам Ильи Авербуха, динамика выздоровления Романа положительная.

9. НБА. «Майами» выиграл у «Нью-Йорка» и увеличил преимущество в серии второго раунда (3-1), 23+15 от Дэвиса помогли «Лейкерс» взять верх над «Голден Стэйт» (3-1 в серии).

10. УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в финале Единой лиги ВТБ и сравнял счет в серии – 1-1.

11. «Ювентус», вероятно, лишат 9 очков вместо 15, но наказание может перейти на сезон-2023/24.

12. Лыжница Вероника Степанова опубликовала полуобнаженное фото с футболкой «Зенита» в честь чемпионства питерцев.

Цитаты дня

Михаил Кержаков: «Я против Fan ID. То, что сейчас на Вираже, – не то. И на других фанатских трибунах, «Спартака», ЦСКА – тоже. Раньше мурашки по коже шли»

Вице-премьер Чернышенко о спорте в ДНР: «Главное, чтобы «Шахтер» пробился в финал РПЛ и встретился с «Зенитом» на «Донбасс Арене»

Семин – молодежи перед 9 мая: «Надо побольше читать историю и узнавать, что было в те времена. Думаю, много кто не знает»

Евгений Кафельников: «Хочу, чтобы ###### «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля вместе с судьями, которые откровенно помогают им побеждать!»

Авербух об условиях МОК: «Говорится, что каждый должен заявить о своем отношении к СВО и поставить какой-то водораздел между собой и страной. Это неприемлемо»

Александр Соболев: «Малком и Клаудиньо – два жестких провокатора. Их вознесли до небес в России – к ним нельзя прикоснуться, нельзя ничего сказать»