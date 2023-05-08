Месси выиграл приз лучшему спортсмену года от Laureus во 2-й раз в карьере
Спортсменом года по версии Laureus в 2023-м признан Лионель Месси.
Нападающий сборной Аргентины стал лауреатом премии второй раз за карьеру. В 2020 году он разделил награду с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.
Помимо Месси номинировались Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ», футбол), Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Формула-1»), Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом), Рафаэль Надаль (Испания, теннис), Стефен Карри (США, «Голден Стэйт», баскетбол).
Laureus World Sports Awards ежегодно вручают спортсменам за достижения за год. Премия была учреждена в 1999 году.
Лучший из лучших 🐐