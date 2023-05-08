Месси выиграл приз лучшему спортсмену года от Laureus во 2-й раз в карьере

Теги ПСЖ Голден Стэйт Лионель Месси лига 1 Франция Рафаэль Надаль Сборная Аргентины по футболу НБА рейтинги ATP прыжки с шестом Формула-1 Стефен Карри Макс Ферстаппен Килиан Мбаппе Арман Дюплантис Футбол

Спортсменом года по версии Laureus в 2023-м признан Лионель Месси.

Нападающий сборной Аргентины стал лауреатом премии второй раз за карьеру. В 2020 году он разделил награду с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

Помимо Месси номинировались Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ», футбол), Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Формула-1»), Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом), Рафаэль Надаль (Испания, теннис), Стефен Карри (США, «Голден Стэйт», баскетбол).

Laureus World Sports Awards ежегодно вручают спортсменам за достижения за год. Премия была учреждена в 1999 году.

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44 комментария

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FC.Barcelona
Престижнейшая награда для любого спортсмена, в командных видах спорта получить ее крайне сложно, но Месси удалось это дважды, гений нашего времени.
+41
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rigobersong
Ответ FC.Barcelona
Престижнейшая награда для любого спортсмена, в командных видах спорта получить ее крайне сложно, но Месси удалось это дважды, гений нашего времени.
Просто Месси скучно уже соперничать с футболистами, вот он и решил выигрывать у лучших гонщиков, баскетболистов, теннисистов:))
+32
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+17
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Отец Абду
В этой планете ему нет равных, несите другую планету:)
Лучший из лучших 🐐
+23
-13
+10
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FC.Barcelona
Ответ rigobersong
Просто Месси скучно уже соперничать с футболистами, вот он и решил выигрывать у лучших гонщиков, баскетболистов, теннисистов:))
На то он и лучший)
+6
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Tristan...
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Комментарий удален модератором
Величайший футболист может хоть сегодня карьеру завершить. Он прошёл эту игру 18.12.2022. Ачивки все собраны. Рекордсмен по ЗМ. Рекордсмен по ЗМ чемпионатов мира. Платину выбил. Чемпионат мира взял. Что ему теперь в футболе делать?
+5
-2
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Экспертное мнение
Ну Laureus не проведешь хейтерскими - а где он был в ЛЧ? Нейтральная организация всея спорта все-таки понимает что такое ЛЧ на фоне ЧМ в мире футбола)))
+9
-6
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AnMe
Странно, что за 23 год дают в начале мая. Может спортсмен года 2022? А вручили щас.
+2
0
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Muhammad Juraev
Взрыв пуканов фруктовых через 3..2..1 💥💨
+6
-5
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Greatest Of All Time
Зато не на ЧМ. А ЧМ это олипм. ЧМ это король всех турниров. ЛЧ по сравнению с ЧМ это как лига СА.
Да ты что в Лиге чемпионов нету Саудовской Аравии, Мексики, Хорватии и каких то ноунеймов, и пенальти не дают лишь за то что ты Месси. Такие великие игроки как Ибрагимович не смогли завоевать лигу чемпионов, да что там ваша Любимая Барсосарса всего 5 раз взяла этот турнир за 120 + лет. ЧМ выигрывали всего несколько сборных такие Как Бразилия Германия Италия Аргентина Испания Англия Уругвай если ты не родился в этих странах выиграть шанс 0процентв
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Glefa
Что-то вроде награды Московского кинофестиваля в киноиндустрии, я так понимаю)
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ZamoRano
Laurens Olivier Али другой???
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Men77
Заговор всего мира против гелевых 😁
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rej1sta
Ответ Екн Лор
Тоже смешно. Что выиграл Месси в тот сезон?
Симпатии судей награды он выиграл, своей невероятной игрой. Поэтому и выиграл.
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Rested
Ответ FC.Barcelona
Престижнейшая награда для любого спортсмена, в командных видах спорта получить ее крайне сложно, но Месси удалось это дважды, гений нашего времени.
Ржу,нимагу
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ZamoRano
Ответ Greatest Of All Time
Зато не на ЧМ. А ЧМ это олипм. ЧМ это король всех турниров. ЛЧ по сравнению с ЧМ это как лига СА.
Тебе кто сказал такую глупость?🤣🤣👨‍❤️‍👨
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Сижу на факсах Барселоны
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ruslan_khaibulov
Ответ Tristan...
Величайший футболист может хоть сегодня карьеру завершить. Он прошёл эту игру 18.12.2022. Ачивки все собраны. Рекордсмен по ЗМ. Рекордсмен по ЗМ чемпионатов мира. Платину выбил. Чемпионат мира взял. Что ему теперь в футболе делать?
побить рекорд по годам у Рональду в ЛЧ и добить гелиевых гллрров гомиков португальца
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Екн Лор
Ответ rej1sta
Ну плевать, что вручалось за сезон 18/19, но зато накинул. Уже даже хейтить нормально не в состоянии.
Тоже смешно. Что выиграл Месси в тот сезон?
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blaugrano
Ответ Сижу на факсах Барселоны
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Tristan...
Ответ Екн Лор
Тоже смешно. Что выиграл Месси в тот сезон?
На индивидуальные показатели посмотри, если не смотрел, как Месси играл в том сезоне
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хавбек+
получить награду от почитателей творчества Софи Лорен дорогого стоит
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Ростов-на-Дону
Леонид Ильич Брежнев, отдыхает!
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Сергей Григорьев
очередной Левачок🤣
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Екн Лор
Только вдумайтесь: Месси побеждал в этой награде в 2020 году. В тот год, когда было 8:2) чушь, а не награда)
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Dastan Zhapar Uulu
Гоат есть Гоат
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