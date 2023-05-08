«Хочу, чтобы ###### «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля вместе с судьями, которые откровенно помогают им побеждать!» Кафельников о чемпионстве петербуржцев

Теги Зенит премьер-лига Россия Евгений Кафельников соцсети брань контент Футбол

Евгений Кафельников остро отреагировал на чемпионство «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга досрочно гарантировал себе победу в текущем Мир РПЛ, одержав победу над «Спартаком» в 26-м туре (3:2). 

«Хочу очень, чтобы ###### (гребаный) футбольный клуб «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля вместе с судьями, которые откровенно помогают им побеждать! У меня все!» – написал двукратный чемпион «Больших шлемов» и болельщик «Спартака».

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133 комментария

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megafon Megafon
В борщ походу стали водочку подливать)))
Как же прекрасно их бомбит)))
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Удар Кержакова
Как же мощно подорвало у Спартачей. Сергеев красавец.
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-19
+50
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angry horse
Ответ Константин Куприянов
Комментарий удален модератором
Да все адекватные кони тоже понимают, что все закономерно. Уж не спартачам про судейство говорить в этом сезоне 😁
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Удар Кержакова
С добрым утром, Евгений)
+42
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Пацанчик реальный
Ответ Константин Куприянов
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Веган чтоли?
+27
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fil_spb
Никогда не думал что дешевая алкашка, бромантан, борщ и фирменное средство доктора Лю в комбинации дают такой эффект для психики и интеллекта. Это красно-белое явление еще будут изучать и статьи на эту тему в видных медицинских журналах писать.
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Black Phoenix
Судьи, судьи, судьи. У Спартака две проблемы в жизни: судьи, которые автоматом становятся говнарями, если не подсуживают Спартачку, и Зенит с грамотным менеджментом, до которого красно-белым как до Луны, хотя по финансам они почти Зениту не уступают. А разница в классе - огромная на дистанции.

P.S

Болела ЦСКА, и объективно за Зенит рад. С чем Петербург и поздравляю. Заслужили.
+26
-8
+18
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Electro
Зенит может исчезнуть с планеты Земля. Только Спартак все равно будет там где он есть сейчас .,
+30
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+17
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Честный контроль
Ответ angry horse
Да все адекватные кони тоже понимают, что все закономерно. Уж не спартачам про судейство говорить в этом сезоне 😁
Именно. Смешно читать о судействе от мясных нытиков и кляузников.При любом случае строчащих жалобы даже в Спортлото.
+19
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Дмитрий9779
Что-то подобное услышать от медийных болельщиков ЦСКА,Локо,Зенита...невозможно.
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Великий Алонсо
Походу залпом незакусывая
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Мистер_Жук
Иногда деменция наступает раньше пенсии.
Пс не болельщик зенита
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Karl_Ivanovich
И всё из-за одного арбитра, который не смог помочь мясным победить, хоть и старался.
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Abriel
срочно пожарных кафелю, срочно!
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Айхалец
Клиника. Печально, Евгений.
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eao79rus
"######", как вы выразились, здесь только фекалыч
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Коэн Варвар
Истерикой удовлетворён!
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Дмитрий9779
Жека подорвался,да таких Бунтманов полно,терпите.
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freeman123
Судьи так помогали Зениту, что не удалили Бальде в начале первого тайма за удар в спину лежащего Клаудиньо и до последнего не хотели удалять Дуарте который просто хотел оторвать ноги Малкому! Так же поставили левый пенальти в пользу спартака
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SHawk
Походу еще не протрезвел со вчерашнего
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Фан Рубина
Лучше Спартак. В Москве и так слишком много клубов. И исчезновение одного, который упорно приглашает бездарных заграничных физруков, имеет раздутый зарплатный бюджет относительно успехов и утаскивает игроков из других клубов дутой магией "игры за ромбик", будет благом.
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Yarik Grunt
Хнык-хнык..судьи тащат Зенит..у нас мало денег..почему у них много. Каждый подобный возглас, лишь подтверждает факт, насколько все лидеры РПЛ отстают от Зенита. Одни оправдания, жалобы и поиск заговора. Жалеют слабых, сильные делают все сами.
P.S Вообще не фан Зенита
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evil
кафель бред обычно несёт, но тут соглашусь с ним
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fil_spb
"Хочу, чтобы ###### «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля"

Кстати, мировоззрение и желания очень напоминают другую деструктивную секту с их "исчезнут наши враги, как роса на солнце"
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NIK7478
Кафельников! Вратарь твоей команды забивает сам в свои ворота, практически, защитник Дуарте - удаляется на ровном месте! Как при таких раскладах твоя команда может выигрывать, тем более у Зенита?! А судейство нет смысла обсуждать, потому что все видели несколько матчей, когда Спартак выиграл (или спасся) только благодаря судьям!
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