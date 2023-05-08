«Хочу, чтобы ###### «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля вместе с судьями, которые откровенно помогают им побеждать!» Кафельников о чемпионстве петербуржцев
Евгений Кафельников остро отреагировал на чемпионство «Зенита».
Клуб из Санкт-Петербурга досрочно гарантировал себе победу в текущем Мир РПЛ, одержав победу над «Спартаком» в 26-м туре (3:2).
«Хочу очень, чтобы ###### (гребаный) футбольный клуб «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля вместе с судьями, которые откровенно помогают им побеждать! У меня все!» – написал двукратный чемпион «Больших шлемов» и болельщик «Спартака».
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Как же прекрасно их бомбит)))
P.S
Болела ЦСКА, и объективно за Зенит рад. С чем Петербург и поздравляю. Заслужили.
Пс не болельщик зенита
P.S Вообще не фан Зенита
Кстати, мировоззрение и желания очень напоминают другую деструктивную секту с их "исчезнут наши враги, как роса на солнце"