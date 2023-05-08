Евгений Кафельников остро отреагировал на чемпионство «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга досрочно гарантировал себе победу в текущем Мир , одержав победу над «Спартаком» в 26-м туре (3:2).

«Хочу очень, чтобы ###### (гребаный) футбольный клуб « » навсегда исчез с планеты Земля вместе с судьями, которые откровенно помогают им побеждать! У меня все!» – написал двукратный чемпион «Больших шлемов» и болельщик «Спартака».

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Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!