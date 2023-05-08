Месси определится с будущим по окончании сезона. Он еще не принял предложение от «Аль-Хилаля»
Лионель Месси еще не определился со своим будущим.
Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, аргентинец еще не принял решения о том, где продолжит карьеру после этого сезона. В течение нескольких недель его приоритетом было продолжение выступлений в Европе.
Сесар Луис Мерло пишет, что у Месси есть официальное предложение от «Аль-Хилаля», но он его еще не принял, несмотря на появившуюся ранее информацию. Игрок планирует определиться с будущим после завершения сезона Лиги 1.
В текущем розыгрыше чемпионата Франции Лионель провел 28 матчей, отличившись 15 голами и 15 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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Месси очень зависит от атмосферы вокруг него. Это было всегда так. В Барсе у него была отличная среда обитания и он показывал величайший уровень.
Но были моменты когда он играл под давлением. В сборной например. Или плохие сезоны/отрезки Барсы когда он исчезал с поля, растворялся.
В ПСЖ первый сезон у него ушел в утиль. Из-за все того же среды обитания.
Но отлично начал он начало нынешнего сезона. Как они с Неймаром творили магию. Но после ЧМ сбавили оба, причем конкретно. Если Месси был на расслабоне после триумфа на ЧМ, то Неймар из-за провала.
По итогу говоря, в ПСЖ сейчас токсичная атмосфера. Месси играет скажем так на уровне ниже среднего. И если в ПСЖ такая атмосфера остается, то от Месси толку не будет.
Сейчас в Барсе диллема. Нужен ли Месси. Разбились на 2 лагеря.
Во первых Барса с финансовой точки зрения не тянет Месси.
Во вторых уже есть старик Лева. Нынче, иметь в футболе двух футболистов, которые не участвуют в командном прессинге это считай приговор.
Так что скорее всего Лео идет за большим гонораром в Аль-Хилял.
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