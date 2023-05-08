Месси определится с будущим по окончании сезона. Он еще не принял предложение от «Аль-Хилаля»

Лионель Месси еще не определился со своим будущим.

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, аргентинец еще не принял решения о том, где продолжит карьеру после этого сезона. В течение нескольких недель его приоритетом было продолжение выступлений в Европе.

Сесар Луис Мерло пишет, что у есть официальное предложение от « », но он его еще не принял, несмотря на появившуюся ранее информацию. Игрок планирует определиться с будущим после завершения сезона Лиги 1.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Лионель провел 28 матчей, отличившись 15 голами и 15 ассистами. Его статистику можно найти здесь.