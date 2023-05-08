Месси определится с будущим по окончании сезона. Он еще не принял предложение от «Аль-Хилаля»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Лионель Месси еще не определился со своим будущим.

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, аргентинец еще не принял решения о том, где продолжит карьеру после этого сезона. В течение нескольких недель его приоритетом было продолжение выступлений в Европе.

Сесар Луис Мерло пишет, что у Месси есть официальное предложение от «Аль-Хилаля», но он его еще не принял, несмотря на появившуюся ранее информацию. Игрок планирует определиться с будущим после завершения сезона Лиги 1.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Лионель провел 28 матчей, отличившись 15 голами и 15 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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26 комментариев

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Hella black
Каждый час кому не лень будут строчить -

- Месси переходит в чемп Саудовской Аравии за рекордную сумму

- Месси дал устное согласие через окружение Неймара,окружению из клуба Саудовской Аравии

- Отец Месси был замечен в казино близ КампНоу,возвращение очень вероятно

- Шейх Саудовской Аравии сказал своему окружению что они почти уже подписали Месси

- Журналист издания Эльpizdabol ссылаясь на источник «Слышу звон не знаю где он» сообщил,что видел Месси в Аэропорту Ньюкасла,переход возможен
+34
-6
+28
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Мохнатый55
Ответ Вадим Слуцкий
Хорошо так писать новости. "Месси ещё не принял предложения "Химок"". "Месси ещё не принял предложения "Жальгириса"". Месси ещё не принял предложения...
Причем баскетбольного Жальгириса.
+11
-5
+6
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Вадим Слуцкий
Хорошо так писать новости. "Месси ещё не принял предложения "Химок"". "Месси ещё не принял предложения "Жальгириса"". Месси ещё не принял предложения...
+6
-3
+3
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Domian
Ответ Hella black
Каждый час кому не лень будут строчить - - Месси переходит в чемп Саудовской Аравии за рекордную сумму - Месси дал устное согласие через окружение Неймара,окружению из клуба Саудовской Аравии - Отец Месси был замечен в казино близ КампНоу,возвращение очень вероятно - Шейх Саудовской Аравии сказал своему окружению что они почти уже подписали Месси - Журналист издания Эльpizdabol ссылаясь на источник «Слышу звон не знаю где он» сообщил,что видел Месси в Аэропорту Ньюкасла,переход возможен
Это топ)
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Ilia Maksiokov
первый в мире игрок с действующим золотым мячом из АльХиляля....
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Vinnipukh Vinni
Ответ Потолковый Лампонюх™
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Это ты заявляешь как болельщик кринжа.
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Футбол_это_жизнь
Ответ ⚽️Juve⚽️
Все правильно он всегда выбирает бабло . Просто пока торгуется
О инсайдер мамкин подъехали!
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Футбол_это_жизнь
Странно шокекккк, пенс и долж ведь писали, что выбрал бабло!получается обманули?! Ай Ай не хорошо
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Потолковый Лампонюх™
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liverpool and barcelona fan
Месси будет еще полезен если строить игру через него. Пример сборной Аргентины. Сейчас конечно конспирологи соберутся и скажут, что Месси помогала вся верхушка ФИФА. Отбросим их бред и включаем здравый ум.
Месси очень зависит от атмосферы вокруг него. Это было всегда так. В Барсе у него была отличная среда обитания и он показывал величайший уровень.
Но были моменты когда он играл под давлением. В сборной например. Или плохие сезоны/отрезки Барсы когда он исчезал с поля, растворялся.
В ПСЖ первый сезон у него ушел в утиль. Из-за все того же среды обитания.
Но отлично начал он начало нынешнего сезона. Как они с Неймаром творили магию. Но после ЧМ сбавили оба, причем конкретно. Если Месси был на расслабоне после триумфа на ЧМ, то Неймар из-за провала.
По итогу говоря, в ПСЖ сейчас токсичная атмосфера. Месси играет скажем так на уровне ниже среднего. И если в ПСЖ такая атмосфера остается, то от Месси толку не будет.
Сейчас в Барсе диллема. Нужен ли Месси. Разбились на 2 лагеря.
Во первых Барса с финансовой точки зрения не тянет Месси.
Во вторых уже есть старик Лева. Нынче, иметь в футболе двух футболистов, которые не участвуют в командном прессинге это считай приговор.
Так что скорее всего Лео идет за большим гонораром в Аль-Хилял.
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GuruFutbola
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Игорь Климов
Лео Месси определённо останется в топ-5 Европы.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Вадим Слуцкий
Хорошо так писать новости. "Месси ещё не принял предложения "Химок"". "Месси ещё не принял предложения "Жальгириса"". Месси ещё не принял предложения...
Вот сделают Химки и Жальгирис Месси предложение, тогда и будут такие новости, а за неимением этого имеем, что имеем.
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Maverick407
Месси похоже составит компанию Кристинке в лиге шейхов

https://sportmail.ru/news/football-foreign/56134289/?frommail=1&utm_partner_id=735
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Vinnipukh Vinni
Ответ Вадим Слуцкий
Хорошо так писать новости. "Месси ещё не принял предложения "Химок"". "Месси ещё не принял предложения "Жальгириса"". Месси ещё не принял предложения...
Вообще-то принял. Причём и тех, и других.
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Artemque
Готовим попкорн - сериал продлится до конца лета
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Temp LC
Ответ Hella black
Каждый час кому не лень будут строчить - - Месси переходит в чемп Саудовской Аравии за рекордную сумму - Месси дал устное согласие через окружение Неймара,окружению из клуба Саудовской Аравии - Отец Месси был замечен в казино близ КампНоу,возвращение очень вероятно - Шейх Саудовской Аравии сказал своему окружению что они почти уже подписали Месси - Журналист издания Эльpizdabol ссылаясь на источник «Слышу звон не знаю где он» сообщил,что видел Месси в Аэропорту Ньюкасла,переход возможен
откуда у тебя сценарий редакторов спортс ру?
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Parce
Ответ Artemque
Готовим попкорн - сериал продлится до конца лета
К сожалению редакторов спортс, только к концу сезона
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ubAA
Ответ Игорь Климов
Лео Месси определённо останется в топ-5 Европы.
В топ50 к своему другу Кринжу7
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