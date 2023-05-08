«Локомотив» впервые с сентября вошел в топ-9 РПЛ. Лучший результат клуба за сезон – 8-е место

«Локомотив» опередил «Сочи» в таблице Мир РПЛ.

Железнодорожники разгромили сочинскую команду в матче 26-го тура чемпионата России (3:0).

« », набрав 35 очков в 26 играх, поднялся на 9-е место в таблице, « » (34 балла) опустился на 10-е.

«Локо» впервые с сентября занимает место выше 10-го в таблице Премьер-лиги. После 8-го тура команда шла на 9-й позиции.

Лучший результат московской команды за весь сезон – 8-е место в таблице.