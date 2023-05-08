«Локомотив» впервые с сентября вошел в топ-9 РПЛ. Лучший результат клуба за сезон – 8-е место

Теги Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Сочи Футбол

«Локомотив» опередил «Сочи» в таблице Мир РПЛ.

Железнодорожники разгромили сочинскую команду в матче 26-го тура чемпионата России (3:0).

«Локо», набрав 35 очков в 26 играх, поднялся на 9-е место в таблице, «Сочи» (34 балла) опустился на 10-е.

«Локо» впервые с сентября занимает место выше 10-го в таблице Премьер-лиги. После 8-го тура команда шла на 9-й позиции.

Лучший результат московской команды за весь сезон – 8-е место в таблице.

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24 комментария

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Шапка Сёмина
игра Локомотива при Галактионове одно удовольствие!!!!!!
+26
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Зубы Дзюбы
Ответ Шапка Сёмина
игра Локомотива при Галактионове одно удовольствие!!!!!!
Вероятность сохранения такой игры после межсезонья 50/50. По статистике нашей лиги
+10
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Serega Ac-Milan
От души, спасибо за игру, Локомотив ! 👍💪
+9
-2
+7
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Юрий Кечко
По игре вторая команда чемпионата прямо сейчас
Все таки посильнее Цска мне локомотив видется, хоть в очном матче и отскочил
+6
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БляхаджинсКарпина
Как же оказывается угадали с Галактионовым в Локо все таки
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justbored
Поздновато проснулись, но не единым местом в таблице футбол славен. Симпатичная команда.
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Алексей Минин
Забавно, как девятое место называют ТОП9😂
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Rajha
Ответ Зубы Дзюбы
Вероятность сохранения такой игры после межсезонья 50/50. По статистике нашей лиги
Ну да, либо сохранится, либо нет. 50/50.
Примерно как встретить динозавра.
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Зубы Дзюбы
Какая-то новость ради новости
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раскаявшийся жиробас
Лантратов просто прекрасен, на мой взгляд, лучшее приобретение зимой - играет надёжно, добавляет уверенность защитникам и глупых голов не пропускает, на фоне Худякова выглядит особенно выигрышно
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Гамарджоба Генацвале
Ответ раскаявшийся жиробас
Лантратов просто прекрасен, на мой взгляд, лучшее приобретение зимой - играет надёжно, добавляет уверенность защитникам и глупых голов не пропускает, на фоне Худякова выглядит особенно выигрышно
Лантратов вообще один из лучших голкиперов РПЛ. Во второй части сезона я считаю, что вообще лучший.
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justbored
Ответ che kaif
Эффект Дзюбиньи
Роль личности в истории ))
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justbored
Ответ Алексей Минин
Забавно, как девятое место называют ТОП9😂
Обидно быть новостью вчерашнего дня, правда? ))
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ БляхаджинсКарпина
Как же оказывается угадали с Галактионовым в Локо все таки
Закидайте меня тапками, но Галактионов только одно и возможно не самое главное составляющее. Там и Пиняев и Глушенков и самое главное: цемент Дзюба.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Как же Локомотив похорошел после немцев!
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mishakmv96
Разница мячей уже положительная. Очень жаль, что Галактионов не пришёл в начале сезона, тогда бы мы железно были в тройке, но лучше поздно, чем никогда. С оптимизмом ждём следующего розыгрыша РПЛ.
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инок
Локо пожалуй самая зрелищная и играющая команда после возобновления чемпионата! Молодец Галактионов!
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Сергей Сунчилиев
Локомотив по весне ох как радует Так бы всегда дорогой Локомотив. Даже за валидолом тянутся не пришлось . Нам бы ещё сильных защитников. Галактионову и всей команде низкий поклон за удовольствие от игры
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Алексей Супонинский
Сказали вынести мусор , а вынесли Сочи
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che kaif
Эффект Дзюбиньи
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Tsar (Omsk)
Качать Михал Михалыча, хорошая работа!
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Oleg Olegov
Галактионов почти русский Эмери, получается
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Фут.Боль
Теоретически можем дотянуть до первой восьмерки.
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