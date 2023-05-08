НБА. Плей-офф. «Майами» встретится с «Нью-Йорком», «Лейкерс» – «Голден Стэйт»
Сегодня в НБА продолжатся две серии второго раунда плей-офф.
«Майами» на своем паркете постарается удвоить преимущество в серии с «Нью-Йорком», «Лейкерс» проведут ответный домашний матч с «Голден Стэйт».
Второй раунд
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 9 мая, 02.30, «FTX Arena»
«Майами» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 9 мая, 05.00, «Crypto.com Arena»
«Лейкерс» ведут в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Дрэймонд Грин надел футболку Гризманна и победил «Лейкерс». У них взаимная симпатия
Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз
Нужно брать вторую домашнюю игру и ехать в НЮ со спокойной душой.
Главное без травм.
Let’s go Heat!!!
https://youtu.be/dEXk5D3NsCM
Когда смотрю этот клип, всегда вспоминаю Коби и Шака. Это их первый титул.
Гоу Лэйкерс, намба ван!
когда смотрел НБА 00-х всегда кайфовал от рекламных пауз. в Те времена всегда включали клипы известных исполнителей и не только с вставками матчей..
Пытался искать их в прошлом году нашел только этот клип и Nickelback Hero.
Ты упоролся в беспредметный спор, сначала сказав, что спор тебе не интересен.
Действительно, прикольная история. Самокритичная 😁
Не думаю, что камбек в финале можно сравнивать с камбеком во втором раунде ПО.
https://www.youtube.com/watch?v=01aUu6WE7iA
5 игру сольют, в 6й завершат серию
Лал 4-2
https://youtu.be/19kCMpF-86c