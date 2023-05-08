Сегодня в НБА продолжатся две серии второго раунда плей-офф.

«Майами» на своем паркете постарается удвоить преимущество в серии с « », «Лейкерс» проведут ответный домашний матч с « ».

Второй раунд

Четвертые матчи

« » ведет в серии – 2-1

«Лейкерс» ведут в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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