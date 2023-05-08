НБА. Плей-офф. «Майами» встретится с «Нью-Йорком», «Лейкерс» – «Голден Стэйт»

Теги результаты Голден Стэйт Лейкерс Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА продолжатся две серии второго раунда плей-офф.

«Майами» на своем паркете постарается удвоить преимущество в серии с «Нью-Йорком», «Лейкерс» проведут ответный домашний матч с «Голден Стэйт».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Четвертые матчи

Майами – Нью-Йорк
Дата проведения
9 мая, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

«Майами» ведет в серии – 2-1

Лейкерс – Голден Стэйт
Дата проведения
9 мая, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

«Лейкерс» ведут в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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47 комментариев

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Денис Золотов
За Джимбо и хорошую игру Лейкерс-ГСВ)
+14
-1
+13
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ГРУПА ЗИСК
Ответ Edward XVII
можете закидать меня гнилыми помидорами, тухлыми яйцами, ссаными тряпками, грязными насмешками и бессмысленными минусами - но есть такое чувство что ГС сегодня сольют матч. может не умышленно нарочно - но неумышленно подсознательно, даже сами того не понимая. аргументация вам покажется слабой и нелепой - но в коллективном безсознательном быывало и не такое. этим ребятам - Стэфу, Клэю, Дрэймонду, Керру и даже Лейкобу давно незачем никому ничего доказывать. выиграли все что могли выиграть и даже больше, покрыли себя славой и регалиями, на десятилетия. династия как никак. самая большая в 21 веке во всех американских лигах. фанаты из Бостона могут не согласиться - но не суть. но есть один жучок сомнения, одна чревоточина, один подводный камень, один грешок на душе, одна вечная боль и одна висящая над вечной славой и регалиями заноза... да что там - занозина. такая огромная оргомная занозище, которую вонзил им всем и всему их наследию, всему их величию и всей их династии один не очень приятный товарищ... кто тут больше 7 лет тот поймет... и казалось это на века, от этого не отмыться, это проклятие не снять, никакая ведьма никогда никак не поможет, это навсегда будет черным пятном на белом величии этой великолепной команды. но оказалось - есть один способ. рискованный - но есть. судьба дала шанс поквитаться с тем товарищем и вынуть эту занозищу. зуб за зуб, око за око, занозина за занозину... конечно это рискованно, туманно и сложно. может ничего и не получиться. и умом они сами этого не понимают. но где то где то глубоко в подсознании... это может ими управлять. только и нужно сегодня сделать что проиграть - только и всего. бог с ним с титулом - сколько их уже было - но если это получится... это будет намного намного важнее) это снятие проклятия, это отстирывания белоснежных одеяний, это вытастикание занозины и втыкание ее в другое место, это восстановление настоящего величия, обеление мощной репутации и очистка кармы всей франшизы... это на века! это было бы очень очень круто. поэтому не расстроюсь поражению - а что - а вдруг...
ХМ, простыня от родоначальника простыней приобретает несколько новое звучание))
+6
0
+6
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Starki92
Если повторят ход третьей игры, то меня устроит.
Нужно брать вторую домашнюю игру и ехать в НЮ со спокойной душой.
Главное без травм.
Let’s go Heat!!!
+5
0
+5
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Alexander Chepelev
Ответ Теннисный абсолют
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удачи Лейкерс против нелепых выскочек
+4
0
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Xell
За Джимбо и Леброна!
https://youtu.be/dEXk5D3NsCM
Когда смотрю этот клип, всегда вспоминаю Коби и Шака. Это их первый титул.
Гоу Лэйкерс, намба ван!
+13
-9
+4
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Alexandr Tarakanoff
Сегодня матч, который должен показать реальные силы команд. Сливать матч и играть в энергосберегающем режиме после первого рывка соперника нельзя. Вперед Лейкерс, игрокам обеих команд желаю закончить матч без травм.
+5
-2
+3
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Jaison (Jeison)
Сегодня, скорее всего, будет в огне Ривз. Невзрачно выглядел последние 2 игры, пора разрывать
+4
-2
+2
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vasfre
Ответ Edward XVII
можете закидать меня гнилыми помидорами, тухлыми яйцами, ссаными тряпками, грязными насмешками и бессмысленными минусами - но есть такое чувство что ГС сегодня сольют матч. может не умышленно нарочно - но неумышленно подсознательно, даже сами того не понимая. аргументация вам покажется слабой и нелепой - но в коллективном безсознательном быывало и не такое. этим ребятам - Стэфу, Клэю, Дрэймонду, Керру и даже Лейкобу давно незачем никому ничего доказывать. выиграли все что могли выиграть и даже больше, покрыли себя славой и регалиями, на десятилетия. династия как никак. самая большая в 21 веке во всех американских лигах. фанаты из Бостона могут не согласиться - но не суть. но есть один жучок сомнения, одна чревоточина, один подводный камень, один грешок на душе, одна вечная боль и одна висящая над вечной славой и регалиями заноза... да что там - занозина. такая огромная оргомная занозище, которую вонзил им всем и всему их наследию, всему их величию и всей их династии один не очень приятный товарищ... кто тут больше 7 лет тот поймет... и казалось это на века, от этого не отмыться, это проклятие не снять, никакая ведьма никогда никак не поможет, это навсегда будет черным пятном на белом величии этой великолепной команды. но оказалось - есть один способ. рискованный - но есть. судьба дала шанс поквитаться с тем товарищем и вынуть эту занозищу. зуб за зуб, око за око, занозина за занозину... конечно это рискованно, туманно и сложно. может ничего и не получиться. и умом они сами этого не понимают. но где то где то глубоко в подсознании... это может ими управлять. только и нужно сегодня сделать что проиграть - только и всего. бог с ним с титулом - сколько их уже было - но если это получится... это будет намного намного важнее) это снятие проклятия, это отстирывания белоснежных одеяний, это вытастикание занозины и втыкание ее в другое место, это восстановление настоящего величия, обеление мощной репутации и очистка кармы всей франшизы... это на века! это было бы очень очень круто. поэтому не расстроюсь поражению - а что - а вдруг...
Болел 7 лет назад за Леброна, болею и сейчас. Но я просто до ужаса боюсь эти 3-1. Особенно, учитывая, что ЛАЛ не имел преимущество площадки перед серией. То есть отыграться с 1-3 легче, ибо по-прежнему надо взять всего 1 матч гостевой. Поэтому доля правды в ваших словах точно есть. Даже, если будет 3-1, серия далеко не завершена. И решаться многое будет в 6-м матче…
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Alexander Chepelev
А я когда ЛАЛ вспоминаю -то песню Агилерв Баттерфляй. И до сих пор не могу найти в ютуб
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Kudim41
Ответ Xell
За Джимбо и Леброна! https://youtu.be/dEXk5D3NsCM Когда смотрю этот клип, всегда вспоминаю Коби и Шака. Это их первый титул. Гоу Лэйкерс, намба ван!
Какая ностальгия!!!
когда смотрел НБА 00-х всегда кайфовал от рекламных пауз. в Те времена всегда включали клипы известных исполнителей и не только с вставками матчей..
Пытался искать их в прошлом году нашел только этот клип и Nickelback Hero.
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Aleksey001
Ответ Xell
А теперь самый прикольный случай. Вчера ко мне в гости приезжал 15—летний племянник. Разговорились про НБА и выяснилось что он фанат ГС)) Он мне такой Карри круче Коби. И так смотрит на меня, ожидая срача)) Я ему говорю что этот спор мне не интересен и даже если Карри выиграет 10титулов, он никогда не сможет быть круче Коби. Племяшка как все юные фанаты ГС заорал что Карри входит в топ 5 в истории и что сделал бы 1на 1Коби. Я ему сказал, если Карри разобьется на самолете, то станет круче Коби. Да это черный юмор. Теперь серьезно, Коби 12раз попадал в защитные пятерки, Стеф 0.Когда Карри наберет 82очка в одном матче, он станет круче Коби. Ну и на закуску. У Коби более 5000очков в ПО, у Карри нет и 4000,что для самого крутого в истории снайпера как то мелковато. Ну и главный шарж, Карри в 2019после травмы Клея, не смог выйти в ПО в 2020, а в 2021 тоже проиграв в плей инн не вышел в плей офф, а Коби после травмы Шака в 2003 затащил Лал на 6место, а в 2006 и 2007гг Коби Смушев Паркеров и Кваме Браунов дважды подряд втащил в плей офф, причем в 2006г чуть не выбил праймового Нэша и Финикса. Для меня очевидно кто из них круче.
Я бежала за вами три дня, чтобы сказать, что вы мне безразличны (с)

Ты упоролся в беспредметный спор, сначала сказав, что спор тебе не интересен.

Действительно, прикольная история. Самокритичная 😁
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Vovanchik127
Ответ Edward XVII
можете закидать меня гнилыми помидорами, тухлыми яйцами, ссаными тряпками, грязными насмешками и бессмысленными минусами - но есть такое чувство что ГС сегодня сольют матч. может не умышленно нарочно - но неумышленно подсознательно, даже сами того не понимая. аргументация вам покажется слабой и нелепой - но в коллективном безсознательном быывало и не такое. этим ребятам - Стэфу, Клэю, Дрэймонду, Керру и даже Лейкобу давно незачем никому ничего доказывать. выиграли все что могли выиграть и даже больше, покрыли себя славой и регалиями, на десятилетия. династия как никак. самая большая в 21 веке во всех американских лигах. фанаты из Бостона могут не согласиться - но не суть. но есть один жучок сомнения, одна чревоточина, один подводный камень, один грешок на душе, одна вечная боль и одна висящая над вечной славой и регалиями заноза... да что там - занозина. такая огромная оргомная занозище, которую вонзил им всем и всему их наследию, всему их величию и всей их династии один не очень приятный товарищ... кто тут больше 7 лет тот поймет... и казалось это на века, от этого не отмыться, это проклятие не снять, никакая ведьма никогда никак не поможет, это навсегда будет черным пятном на белом величии этой великолепной команды. но оказалось - есть один способ. рискованный - но есть. судьба дала шанс поквитаться с тем товарищем и вынуть эту занозищу. зуб за зуб, око за око, занозина за занозину... конечно это рискованно, туманно и сложно. может ничего и не получиться. и умом они сами этого не понимают. но где то где то глубоко в подсознании... это может ими управлять. только и нужно сегодня сделать что проиграть - только и всего. бог с ним с титулом - сколько их уже было - но если это получится... это будет намного намного важнее) это снятие проклятия, это отстирывания белоснежных одеяний, это вытастикание занозины и втыкание ее в другое место, это восстановление настоящего величия, обеление мощной репутации и очистка кармы всей франшизы... это на века! это было бы очень очень круто. поэтому не расстроюсь поражению - а что - а вдруг...
Даже если и предположить, что вы правы (очень вряд ли).
Не думаю, что камбек в финале можно сравнивать с камбеком во втором раунде ПО.
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si40w
Ответ Xell
Финикс 4подряд не выиграет никак. Значит дальше идет Денвер.
Ну так-то 4 подряд не обязательно... А 2 уже есть
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Пользователь заблокирован
Ответ Xell
За Джимбо и Леброна! https://youtu.be/dEXk5D3NsCM Когда смотрю этот клип, всегда вспоминаю Коби и Шака. Это их первый титул. Гоу Лэйкерс, намба ван!
Какой захватывающий матч нас ждет! 🏀🔥 Уверен, команды дадут все от себя. 💪💯
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Alexander Chepelev
Го Лейкерс го!!!!
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Теннисный абсолют
За наших парней из Майами!
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si40w
Ответ Xell
У меня уже превью к финалу Запада с Денвером)) Сейчас смотрю 2матч серии 1/8финала Запада 2008 Лейкерс—Денвер. Коби за 1четверть накидал 20очков, 8/10бросков, остальные Лейкерс 4/14))) После такого понимаешь, если б не Коби, Лал бы в каждом матче отлетали б 15—20очков. Первую четверть выиграли 33—32,несмотря на супер Айверсона и Кармело Энтони. Матч не случайно выбрал, там Коби сделал 48очков+10асистов, а я поймал себя на мысли что надо было ему для истории выбить 50,а не давать 10асист)) Следующий матч с Денвером буду смотреть 6матч финала Запада 2009 на площадке Денвера, Коби против Биллапса, реванш за финал 2004))
А будет Финикс-ГСВ
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Чудинов Дмитрий
Ответ Xell
За Джимбо и Леброна! https://youtu.be/dEXk5D3NsCM Когда смотрю этот клип, всегда вспоминаю Коби и Шака. Это их первый титул. Гоу Лэйкерс, намба ван!
а я когда слышу эту песню, вспоминаю Урал-Грейт, был такой же клип с нарезкой из их игр )
https://www.youtube.com/watch?v=01aUu6WE7iA
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Alexander Chepelev
Ответ Xell
Я хочу поражения ГС по другой причине. Из за ГС Коби порвал ахилл в 2013г, эти уроды били его весь матч. Если Бог есть то карма накажет грязную династию ГС. Вперед Лейкерс, выносить пулялок!
Вот тут на всё сто с тобой - Кобе всегда рвал с ГСВ в их баскет и побеждал. В итоге ЛАЛ чемп а ГСВ шакалит
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Теннисный абсолют
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Удачи моим гсв против нелепых лолкерс.
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Jaison (Jeison)
ЛАЛ сегодня приложат максимальные усилия, чтобы победить.
5 игру сольют, в 6й завершат серию
Лал 4-2
+3
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pulyalke
ну сегодня можно притопить за финал лэйкерс - хит)) звучит дико, но победы сделают его чуточку реальнее)) тем более чудеса случаются и присутствие гсв во втором раунде это яркий пример))
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Xell
Ответ Aleksey001
Я бежала за вами три дня, чтобы сказать, что вы мне безразличны (с) Ты упоролся в беспредметный спор, сначала сказав, что спор тебе не интересен. Действительно, прикольная история. Самокритичная 😁
Против этого ни один фан Карри крыть не сможет. Коби свой легендарный 7 матчевый финал против Бостона выиграл, а Карри свой ведя с Кливлендом 1—3слил как подлива.
https://youtu.be/19kCMpF-86c
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Xell
Ответ Aleksey001
Я бежала за вами три дня, чтобы сказать, что вы мне безразличны (с) Ты упоролся в беспредметный спор, сначала сказав, что спор тебе не интересен. Действительно, прикольная история. Самокритичная 😁
Эта история показывает что современная молодежь увлекается хайпом и лайками. И совсем не знает историю ни баскетбола ни НБА.
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Сергей Пузанков
Ответ Xell
Ну и главное когда Карри вышел в свой первый плей офф аж на 4 сезон в 2013г, ему было 25лет. В 25лет Коби был уже 3кратным чемпионом НБА))
Что как бы намекает на то, что первые три титула Кобе просто повезло оказаться у Фила под крылом Шака. Хотя и Карри «читерил» играя с Дюрантом. В общем, стоят они друг друга
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