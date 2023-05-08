МВД Дагестана сообщило о задержании Хасбика.

Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, задержан за перекрытие дорог. Об этом сообщает МВД Дагестана.

Вместе с компанией друзей блогер перекрыл одну из улиц во время празднования свадьбы.

«Все участники «свадебных эмоций», как они сами это называют, доставлены в полицию. В их отношении сотрудниками Госавтоинспекции МВД Дагестана составлены административные протоколы по всем допущенным нарушениям», – говорится в заявлении.

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