Блогер Хасбик арестован за перекрытие дорог
МВД Дагестана сообщило о задержании Хасбика.
Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, задержан за перекрытие дорог. Об этом сообщает МВД Дагестана.
Вместе с компанией друзей блогер перекрыл одну из улиц во время празднования свадьбы.
«Все участники «свадебных эмоций», как они сами это называют, доставлены в полицию. В их отношении сотрудниками Госавтоинспекции МВД Дагестана составлены административные протоколы по всем допущенным нарушениям», – говорится в заявлении.
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Возможно какой-то отвергнутый невестой ухажер решил подна.рать удачливому конкуренту.
Ну а Хасбик рад в любую движуху вписаться)))