Блогер Хасбик арестован за перекрытие дорог

Теги происшествия Хасбик Бокс/MMA/UFC

МВД Дагестана сообщило о задержании Хасбика.

Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, задержан за перекрытие дорог. Об этом сообщает МВД Дагестана.

Вместе с компанией друзей блогер перекрыл одну из улиц во время празднования свадьбы.

«Все участники «свадебных эмоций», как они сами это называют, доставлены в полицию. В их отношении сотрудниками Госавтоинспекции МВД Дагестана составлены административные протоколы по всем допущенным нарушениям», – говорится в заявлении.

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49 комментариев

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maximus3737
Вспоминается картинка с неграми и блондинкой
+129
-2
+127
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NomerSports
Ребят не позорьте свои нации у вас итак плохая репутация
+57
-2
+55
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porosenochek
Что-то по одежде ребят на свадьбу не очень похоже...
+38
0
+38
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max bogomazov
Живодера пиарят опять
+28
-1
+27
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vallabaza
Белоснежка и 7 гномов
+27
0
+27
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ivanessense
Ответ Kanan Jarrus
Комментарий удален модератором
О, сразу видно, знаток.
+19
-2
+17
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Dizzod
Ответ Kanan Jarrus
Комментарий удален модератором
ну если хотите быть как Беркова, тогда продолжайте.
+16
-1
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Владислав Романов
Надеюсь штраф за отсутствие детского кресла тоже выписали😁
+11
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Прекрасная РФПЛ будущего
хасбик с подельниками забыл что находится не в Москве
+11
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Alisher Abdullayev
Хасбик спокойно выйдет из клетки
+9
0
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Мистер Уайт
И как стало только что известно, Хасбик был одет в костюм Тириона Ланнистера.
+6
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уличный иуда
Ответ vallabaza
Белоснежка и 7 гномов
Тут все ровно наоборот)))
+6
0
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Дмитрий Коломейцев
Ответ ivanessense
О, сразу видно, знаток.
Изучал базу, чтобы ненароком на харам не наткнуться.
+7
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AA MM
Почему так фапают на эту недоросль?
+8
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Al561
Судя по фото это были не гости на свадьбе, скорее пытались свадьбу испортить.
Возможно какой-то отвергнутый невестой ухажер решил подна.рать удачливому конкуренту.
Ну а Хасбик рад в любую движуху вписаться)))
+5
0
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Витольд Бубеный
Ответ maximus3737
Вспоминается картинка с неграми и блондинкой
Я не знаю кто ты, но посмеялся я от души)
+5
0
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D-eisler@yandex.ru
Блин вот сколько замечал у такого рода пацанов , для них это гордость приводы в милицию и такие фото).
+5
0
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Pruvik
Позор Дагестана
+6
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Skotinas
Ответ Костя Паркер
Комментарий удален модератором
Как фанаты ММА связаны с этим недоблогером?
+4
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garap83@ukr.net
Мал клоп,да ….
+4
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Вячеслав Пустохин
Какое отношение ЭТО имеет к спорту?
+4
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ZamoRano
Очень спортивная новость! А бустер там как поживает?
+7
-3
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ivanessense
Ответ Дмитрий Коломейцев
Изучал базу, чтобы ненароком на харам не наткнуться.
Ну да, сразу видно настоящего борца за исламские скрепы.
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Melnikov1968
Охреневшая рожа,почувствовал вседозволенность.
+3
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ForMotherRussia
Лучше бы его за ваххабизм задержали
+3
0
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