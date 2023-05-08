Семин – молодежи перед 9 мая: «Надо побольше читать историю и узнавать, что было в те времена. Думаю, много кто не знает»
Александр Семин перед Днем Победы дал совет молодому поколению.
9 мая сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга сыграет с командой Беларуси в Красноярске.
– Вы приняли участие в мероприятиях, посвященных войне.
– Это не просто так. Вечная память тем людям, которые подарили нам мирное небо над головой. Мы будем всегда о них помнить, и они будут в наших сердцах.
– Совет молодому поколению?
– Надо побольше читать историю и узнавать, что было в те времена. Думаю, много кто этого не знает.
– Кто из ваших родственников воевал?
– У мамы дед ходил на войну в 1942-м.
Год пробыл там, его контузило, и он вернулся парализованным. Он умер, когда я был маленьким, помню отчетливо.
У меня племянница каждый год ходит с его портретом [на «Бессмертный полк»], – сказал бывший нападающий сборной России и президент «Сокола».
Роман Ротенберг: «Всех с наступающим Днем Победы! Ждем на нашей игре в день Великого праздника!»
Но это не значит, что никому нет веры или что нет никакой разницы между разными источниками.