Семин – молодежи перед 9 мая: «Надо побольше читать историю и узнавать, что было в те времена. Думаю, много кто не знает»

Александр Семин перед Днем Победы дал совет молодому поколению.

9 мая сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга сыграет с командой Беларуси в Красноярске.

– Вы приняли участие в мероприятиях, посвященных войне.

– Это не просто так. Вечная память тем людям, которые подарили нам мирное небо над головой. Мы будем всегда о них помнить, и они будут в наших сердцах.

– Совет молодому поколению?

– Надо побольше читать историю и узнавать, что было в те времена. Думаю, много кто этого не знает.

– Кто из ваших родственников воевал?

– У мамы дед ходил на войну в 1942-м.

Год пробыл там, его контузило, и он вернулся парализованным. Он умер, когда я был маленьким, помню отчетливо.

У меня племянница каждый год ходит с его портретом [на «Бессмертный полк»], – сказал бывший нападающий сборной России и президент «Сокола».

Роман Ротенберг: «Всех с наступающим Днем Победы! Ждем на нашей игре в день Великого праздника!»