Семин – молодежи перед 9 мая: «Надо побольше читать историю и узнавать, что было в те времена. Думаю, много кто не знает»

Теги Сборная России по хоккею Александр Семин КХЛ история Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Александр Семин перед Днем Победы дал совет молодому поколению.

9 мая сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга сыграет с командой Беларуси в Красноярске.

– Вы приняли участие в мероприятиях, посвященных войне.

– Это не просто так. Вечная память тем людям, которые подарили нам мирное небо над головой. Мы будем всегда о них помнить, и они будут в наших сердцах.

– Совет молодому поколению?

– Надо побольше читать историю и узнавать, что было в те времена. Думаю, много кто этого не знает.

– Кто из ваших родственников воевал?

– У мамы дед ходил на войну в 1942-м.

Год пробыл там, его контузило, и он вернулся парализованным. Он умер, когда я был маленьким, помню отчетливо.

У меня племянница каждый год ходит с его портретом [на «Бессмертный полк»], – сказал бывший нападающий сборной России и президент «Сокола».

Роман Ротенберг: «Всех с наступающим Днем Победы! Ждем на нашей игре в день Великого праздника!»

14 комментариев

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fedorbazaykin
Фишка истории что когда её учишь в школе, воспринимаешь её как правду, а потом читаешь в зрелом возрасте, и она вызывает вопросы
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Злобный Конь
Пусть ФСБ откроет архивы,чтобы знать больше.
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Michael Scott
Ответ DMBS
Сейчас историю так переписывают, что читать учебники - не вариант, чтобы действительно "узнавать, что было в те времена"
Историю переписывают не сейчас, а всегда
+5
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Дмитрий
Интересно было бы ознакомиться со знаниями того периода самого Семина. Как не встречу участника полка так сплошь вата и ура победили всех на изи, даже основных дат и фамилий назвать не могут.
+5
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DMBS
Сейчас историю так переписывают, что читать учебники - не вариант, чтобы действительно "узнавать, что было в те времена"
+5
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+2
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Александр Митраков
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать, Мединский подтвердит
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YOKODZUMA
Так запрещено помнить!
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Eugene Petrov
Ответ Michael Scott
Историю переписывают не сейчас, а всегда
Вот да. Ещё и везде - все страны без исключений стараются создать какие-то более благоприятные для себя нарративы.
Но это не значит, что никому нет веры или что нет никакой разницы между разными источниками.
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Mr. Jones
Ответ Michael Scott
Историю переписывают не сейчас, а всегда
Историю переписать нереально, в отличие от учебника по ней, который с наукой ничего общего не имеет.
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