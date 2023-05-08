«Ювентус», вероятно, лишат 9 очков вместо 15, но из-за затяжки дела наказание может перейти на сезон-2023/24

Теги Ювентус серия А Италия происшествия Федерация футбола Италии Футбол

«Ювентус» может быть лишен 9 очков за финансовые махинации.

В январе Апелляционный суд Федерации футбола Италии лишил туринцев 15 баллов, но решение было обжаловано, очки в апреле вернули.

Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии, которая удовлетворила апелляцию «Ювентуса», опубликовала документы с объяснением своих мотивов, из которых следует, что федерация имеет полное право возобновить рассмотрение дела в результате получения новых доказательств (в частности материалов прослушки), а также отмечается, что первоначальное обвинение остается обоснованным и не оспаривалось.

Предполагается, что «Ювентус» все же будет наказан, но снятием не 15 очков, а 9, как изначально и требовал прокурор.

Клуб собирается обжаловать и это решение, если оно будет принято, и разбирательства могут затянуться настолько, что наказание будет применено не к нынешнему сезону, а к следующему.

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33 комментария

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Кокич
А потом эти 9 очков наказания раскидают на 3 года.
В рассрочку, так сказать.
+91
-2
+89
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Aleksey Yashin
Болельщики Милана, Интера, Лацио, Ромы: * хотим снятие очков с Ювентуса сейчас*
Их мамы: "Не трогайте, это на новый сезон!"
+54
-4
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Strateg 7
Потом снова вернут. Потом снова лишат. И так далее... Санта-Барбара.
+22
-1
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Пирс Морган
Ход дела и решения можно описать примерно так:

— Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тысячу рублей? — Правда, только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
+18
-3
+15
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Голубая Эскадра
Цирк… Юве нужно выигрывать ЛЕ, чтоб окончательно решить вопрос с ЛЧ.
+14
-4
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Давид Agabekyan
Ответ Голубая Эскадра
Цирк… Юве нужно выигрывать ЛЕ, чтоб окончательно решить вопрос с ЛЧ.
Не забывайте, что на Юве и УЕФА зуб точит
+12
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Raman Juve
какой же цирк! я как болельщик Юве, не против наказания, если доказано правонарушение, но как это все происходит... просто убивают привлекательность Серии А
+7
-1
+6
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Евгений Цыбулин
А картонку не хотят проверить?Хотя,о чем это я?)))
+8
-4
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U
Закончится тем, что прибавят 6 очков в сезоне 26/27.
+2
0
+2
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Loh Loh
Ответ ya_za_ac_milan
Федерация Италии просто пляшет под дудку Юве. Они ждут окончания сезона чтобы посмотреть пролезет ли Юве в ЛЧ с лишением 9 очков. Если пролезет то они естественно лишат этих очков, которые ни на что ни повлияют. Если нет они оставят - 9 на след сезон. Да это фора конкретная, но у меня нет сомнений что они в четверку опять заползут по итогам сезона 23/24. Какой позор федерации Италии- сейчас весь Мир обратил внимание на Кальчо и они творят эту фигню. Надо было лишить очков сразу без обжалования без ничего.
Да-да, как там покупка де кателаре, вас тоже надо проверить по трансфермаркту, кто мухлюет на трансферном рынке
+1
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Никита Никулин
Ответ ya_za_ac_milan
Федерация Италии просто пляшет под дудку Юве. Они ждут окончания сезона чтобы посмотреть пролезет ли Юве в ЛЧ с лишением 9 очков. Если пролезет то они естественно лишат этих очков, которые ни на что ни повлияют. Если нет они оставят - 9 на след сезон. Да это фора конкретная, но у меня нет сомнений что они в четверку опять заползут по итогам сезона 23/24. Какой позор федерации Италии- сейчас весь Мир обратил внимание на Кальчо и они творят эту фигню. Надо было лишить очков сразу без обжалования без ничего.
И минус двадцать у «Милана», да?
+1
0
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Amico Megobari ®
Ответ Адепт Суперлиги
Кефир в своём репертуаре.. всё же смог продавить лишение очков. Но сильно не расслабляйтесь, цель - выпереть Юве из ЛЧ и её добьются всеми возможными методами
Возможных по факту нет, только купленные китайскими прихвостями
+1
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Адепт Суперлиги
Ответ несахар
ювентус, за который я в прошлом сильно болел, сейчас сплошной позор.
Ювентусу и всем его фанатам сильно не повезло, что ты за нас болел
+6
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vel
Ответ НРИ
Вообще эта чехарда с снятием и возвращением очков для юве с другими клубами сыграли злую шутку
А с Юве значит не сыграли? )

Лишали Юве, а психологическую травму получили другие ))
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Адепт Суперлиги
Кефир в своём репертуаре.. всё же смог продавить лишение очков. Но сильно не расслабляйтесь, цель - выпереть Юве из ЛЧ и её добьются всеми возможными методами
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НРИ
Вообще эта чехарда с снятием и возвращением очков для юве с другими клубами сыграли злую шутку
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Alda
Стартовать с -9 очками, это сильно
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RamZessss
Очка Жуйментус уже давно лишился
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Владимир Владимирович
Ответ Михо
А как определяется количество очков? По каким критериям?
Ну видать есть какие то пункты в федерации футбола Италии, что при нарушении каких то правил вычитываются очки за текущей сезон после доказательства не смотря на то что это было в ранних сезонах, аргумент то какой нибудь точно будет, после так сказать приговора. А если и вправду вина будет доказана , то это лучше чем в первом случае когда Ювентус отправили покорять серию В
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Буратино55
Ответ Кокич
А потом эти 9 очков наказания раскидают на 3 года. В рассрочку, так сказать.
Чеферин нехороший человек все равно в еврокубки 2 сезона не будет пускать
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Madcomposer
Ответ Aleksey Yashin
Болельщики Милана, Интера, Лацио, Ромы: * хотим снятие очков с Ювентуса сейчас* Их мамы: "Не трогайте, это на новый сезон!"
Моуру даже это всё равно не поможет
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Nerazzurri-88
Лучше в следующем) в этом скудетто просрали, в следующем непонятно, надо перестраховаться)
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John Gotti
Ответ Давид Agabekyan
Не забывайте, что на Юве и УЕФА зуб точит
Собачья чушь хахахач
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AERN
Какой ужас, они 2 место теперь не займут.
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Team_Coach
Сезон 23-24, Юве на последнем месте с -9 очками. Нормальная такая фора
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