«Ювентус», вероятно, лишат 9 очков вместо 15, но из-за затяжки дела наказание может перейти на сезон-2023/24
«Ювентус» может быть лишен 9 очков за финансовые махинации.
В январе Апелляционный суд Федерации футбола Италии лишил туринцев 15 баллов, но решение было обжаловано, очки в апреле вернули.
Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии, которая удовлетворила апелляцию «Ювентуса», опубликовала документы с объяснением своих мотивов, из которых следует, что федерация имеет полное право возобновить рассмотрение дела в результате получения новых доказательств (в частности материалов прослушки), а также отмечается, что первоначальное обвинение остается обоснованным и не оспаривалось.
Предполагается, что «Ювентус» все же будет наказан, но снятием не 15 очков, а 9, как изначально и требовал прокурор.
Клуб собирается обжаловать и это решение, если оно будет принято, и разбирательства могут затянуться настолько, что наказание будет применено не к нынешнему сезону, а к следующему.
В рассрочку, так сказать.
Их мамы: "Не трогайте, это на новый сезон!"
— Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тысячу рублей? — Правда, только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
Лишали Юве, а психологическую травму получили другие ))