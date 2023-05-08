«Ювентус» может быть лишен 9 очков за финансовые махинации.

В январе Апелляционный суд Федерации футбола Италии лишил туринцев 15 баллов, но решение было обжаловано, очки в апреле вернули.

Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии, которая удовлетворила апелляцию «Ювентуса», опубликовала документы с объяснением своих мотивов, из которых следует, что федерация имеет полное право возобновить рассмотрение дела в результате получения новых доказательств (в частности материалов прослушки), а также отмечается, что первоначальное обвинение остается обоснованным и не оспаривалось.

Предполагается, что « » все же будет наказан, но снятием не 15 очков, а 9, как изначально и требовал прокурор.

Клуб собирается обжаловать и это решение, если оно будет принято, и разбирательства могут затянуться настолько, что наказание будет применено не к нынешнему сезону, а к следующему.