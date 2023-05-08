Лионель Месси приступил к тренировкам с «ПСЖ».

Парижский клуб сообщил, что сегодня форвард вернулся к тренировкам с командой.

Напомним, ранее «ПСЖ» отстранил 35-летнего футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец принес извинения за отъезд.

Месси не смог принять участие в матче Лиги 1 против «Труа» (3:1).

Фото: https://twitter.com/PSG_inside/

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