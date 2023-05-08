Месси вернулся к тренировкам с «ПСЖ». Его отстраняли за поездку в Саудовскую Аравию

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Лионель Месси приступил к тренировкам с «ПСЖ».

Парижский клуб сообщил, что сегодня форвард вернулся к тренировкам с командой.

Напомним, ранее «ПСЖ» отстранил 35-летнего футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец принес извинения за отъезд.

Месси не смог принять участие в матче Лиги 1 против «Труа» (3:1). 

Фото: https://twitter.com/PSG_inside/

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

«Месси – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» протестуют против Лео, Неймара и руководства

Месси извинился перед «ПСЖ»! Что еще известно об отстранении?

45 комментариев

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rej1sta
Как быстро две недели прошли. Оглянуться не успел.
+158
-1
+157
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kqkly
Ответ rej1sta
Как быстро две недели прошли. Оглянуться не успел.
Это по катарскому календарю
+95
-1
+94
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Jan Paskel
Фига се время бежит
+55
0
+55
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Экспертное мнение
Ответ Domian
Пишут что ПСЖ снял санкции и основной вопрос примет ли Месси продление. Как пишет Романо у Лео контракт на столе.
А если Месси выберет 40 млн ПСЖ вместо 400 млн СА, он всё еще будет жадным до денег?)) А вспомнил, он просто испугался такого мощного конкурента как Роналду.
+49
-6
+43
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Domian
Пишут что ПСЖ снял санкции и основной вопрос примет ли Месси продление.
Как пишет Романо у Лео контракт на столе.
+35
-3
+32
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rej1sta
Ответ kqkly
Это по катарскому календарю
Угу, по балабольскому
+27
0
+27
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pont77
Так писали, что он больше не хочет играть за ПСЖ и не вернётся в Париж
То есть, те, кто обсирали его под тем постом в очередной раз говна поели от французских сми?
+23
-1
+22
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rigobersong
Месси даже после гола Мбаппе и покера Ляказетта остался самым результативным игроком Лиги 1 по гол+пас:))
+26
-6
+20
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Domian
Ответ Экспертное мнение
Комментарий удален модератором
Да понимает он это, просто принять трудно.
Поэтому у них ЧМ купили , подарили, продали, всех завербовали, футбол подговорили что бы он массово боготворил Месси.
А еще Лео купил Комана, Тчуамени, Коло Муани, Ван Дейка, Гвардиола, Сосу.
Ну не может так быть, что бы ненавистный Месси выиграл самый главный турнир в истории, это ж больно принять)
+15
-1
+14
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Ярик01
Ответ Jan Paskel
Фига се время бежит
Там майские праздники, не успеешь шашлыки замочить, как уже закончились)
+14
-1
+13
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Domian
Ответ Экспертное мнение
А если Месси выберет 40 млн ПСЖ вместо 400 млн СА, он всё еще будет жадным до денег?)) А вспомнил, он просто испугался такого мощного конкурента как Роналду.
Боюсь нам как минимум до июня читать что Месси переходит в аравию.
Им то он нужен, но вот они ему наврят ли ибо цель Лео остаться в Европе и в форме подойти к защите титула в 2024 году.
+13
-1
+12
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rej1sta
Ответ pont77
Так писали, что он больше не хочет играть за ПСЖ и не вернётся в Париж То есть, те, кто обсирали его под тем постом в очередной раз говна поели от французских сми?
Классика)
+8
0
+8
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rej1sta
Тренировка индивидуальная кстати, у всех остальных выходной сегодня. А вот завтра уже будет присутствовать на командной тренировке.
+7
0
+7
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Vlad
Ответ Domian
Да понимает он это, просто принять трудно. Поэтому у них ЧМ купили , подарили, продали, всех завербовали, футбол подговорили что бы он массово боготворил Месси. А еще Лео купил Комана, Тчуамени, Коло Муани, Ван Дейка, Гвардиола, Сосу. Ну не может так быть, что бы ненавистный Месси выиграл самый главный турнир в истории, это ж больно принять)
Неподкупные Эквадор, Сенегал, но почему-то подкупленные соперники Аргентины. Странная логика у хейтеров Месси
+6
0
+6
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Джамал Арипов
Концовку сезона как надо проведёт в псж а потом можно и в Барсу .
+6
-2
+4
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Философ Востока
Писижи хозяева своему слову. Захотели - дали, захотели - забрали 😁
+2
0
+2
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Добрый Ретроград
Он же к верблюдам почти уехал, на чемоданах сидит.
+2
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shabanovm@icloud.com
Зато зенит-спартак посмотрел нормально))
+1
0
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dimonivanov
Ответ rej1sta
Как быстро две недели прошли. Оглянуться не успел.
Он оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она.
А в ПСЖ тренироваться пора.
+2
-1
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Терминатор///Айлбибекович
Короче я вообще ничего не понимаю.
+1
0
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Абдул Абакаев
черепашке нужны ассисты для бомбардирской гонки
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sheri_24
Ответ HI MARS
Жалкое зрелище.Зачем устраивать демарш,если все равно приползешь?
А не было никакого демарша, такие темы к Криштиану
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Заборостроитель
На консерву похоже😅
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Нея Смирнова
Ответ Вадим Слуцкий
Мечта Лео - сыграть с "Аяччо" - всё ближе!
А у тебя мечта то,чтобы он не играл и вовсе,но что поделать
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Maliw Ali
Все иронизируют на тему того , что не сдержали слова и допустили его к тренировкам , а я бы выделил другое - своевременное " извините " ( упустим детали , кто прав и не прав) , меняет в корне ситуацию .
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