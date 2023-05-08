Месси вернулся к тренировкам с «ПСЖ». Его отстраняли за поездку в Саудовскую Аравию
Лионель Месси приступил к тренировкам с «ПСЖ».
Парижский клуб сообщил, что сегодня форвард вернулся к тренировкам с командой.
Напомним, ранее «ПСЖ» отстранил 35-летнего футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец принес извинения за отъезд.
Месси не смог принять участие в матче Лиги 1 против «Труа» (3:1).
Фото: https://twitter.com/PSG_inside/
«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?
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Месси извинился перед «ПСЖ»! Что еще известно об отстранении?
Как пишет Романо у Лео контракт на столе.
То есть, те, кто обсирали его под тем постом в очередной раз говна поели от французских сми?
Поэтому у них ЧМ купили , подарили, продали, всех завербовали, футбол подговорили что бы он массово боготворил Месси.
А еще Лео купил Комана, Тчуамени, Коло Муани, Ван Дейка, Гвардиола, Сосу.
Ну не может так быть, что бы ненавистный Месси выиграл самый главный турнир в истории, это ж больно принять)
Им то он нужен, но вот они ему наврят ли ибо цель Лео остаться в Европе и в форме подойти к защите титула в 2024 году.
А в ПСЖ тренироваться пора.