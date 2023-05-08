«Локомотив» разгромил «Сочи» – 3:0. Забили Тикнизян, Карпукас и Изидор
«Локомотив» дома уверенно обыграл «Сочи» в 26-м туре Мир РПЛ (3:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 8 мая, 17.00, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Лантратов, Ненахов (Смольников, 46), Магкеев (Кузьмичев, 35), Погостнов, Тикнизян, Миранчук (Изидор, 58), Баринов, Карпукас, Камано, Глушенков (Жемалетдинов, 57), Дзюба (Игнатьев, 76).
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Сочи –
Адамов, Заика (Макарчук, 66), Терехов, Юрганов (Сиссако, 66), Дркушич, Маргасов, Нобоа, Юсупов, Кравцов (Шипунов, 75), Жоаозиньо (Бурмистров, 46), Джорджевич (Мелкадзе, 37).
- Предупреждения:
- Ненахов (10), Баринов (43), Погостнов (58), Смольников (81).
Только Победа!🟢
С огоньком играли парни, молодцы!