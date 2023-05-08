«Локомотив» разгромил «Сочи» – 3:0. Забили Тикнизян, Карпукас и Изидор

Теги Локомотив премьер-лига Россия Наир Тикнизян Сочи онлайны Артем Карпукас Футбол

«Локомотив» дома уверенно обыграл «Сочи» в 26-м туре Мир РПЛ (3:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Локомотив – Сочи 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
8 мая, 17.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 41 Тикнизян, 2:0 – 45 Карпукас, 3:0 – 75 Изидор.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов (Смольников, 46), Магкеев (Кузьмичев, 35), Погостнов, Тикнизян, Миранчук (Изидор, 58), Баринов, Карпукас, Камано, Глушенков (Жемалетдинов, 57), Дзюба (Игнатьев, 76).
СочиАдамов, Заика (Макарчук, 66), Терехов, Юрганов (Сиссако, 66), Дркушич, Маргасов, Нобоа, Юсупов, Кравцов (Шипунов, 75), Жоаозиньо (Бурмистров, 46), Джорджевич (Мелкадзе, 37).
Предупреждения:
Ненахов (10), Баринов (43), Погостнов (58), Смольников (81).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

33 комментария

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Фут.Боль
Есть хорошая возможность поменяться местами с Сочи.
+21
0
+21
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Percival
В Матч ТВ комментаторы на анаше сидят что ли? Как Сочи может сейчас забить второй, если они еще первый не забили?..
+16
0
+16
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RLVedter
Ответ Фут.Боль
Есть хорошая возможность поменяться местами с Сочи.
Кто бы мог подумать в марте, что так может быть.
+14
0
+14
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mot1v
Только Локо!🔴
Только Победа!🟢
+11
-1
+10
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инок
Красавец Лантратов! Взять пенальти от Нобоа - дорогого стоит.
+9
0
+9
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Фут.Боль
Лантратов просто молодчина!
+8
0
+8
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Альф Третий
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Согласен, необходимо сосредоточиться и забрать три очка у «Сочи». Надеемся, наши парни справятся с задачей и покажут великолепную игру!
+7
0
+7
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инок
Локо и его болел с заслуженной победой! Молодцы
+7
0
+7
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goleodor
Этой весной Локо в пофигизме вроде замечен не был. Хорошо бы привычку биться до конца закрепить навсегда
+6
0
+6
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Гамарджоба Генацвале
Изи топ!!!
+7
-1
+6
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Гамарджоба Генацвале
С победой! Молодцы! Самая зрелищная команда после возобновления чемпионата!
+6
-1
+5
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инок
Опа.. Локо 3:0 Молодцы!
+5
0
+5
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Скорый поезд
С победой, красно-зеленые!
С огоньком играли парни, молодцы!
+4
0
+4
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инок
Эхх... Камано, какой шикарный пас испортил(
+3
0
+3
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инок
2:0 ! Оба гола удачный отскок мяча. Но всё равно рад за Локо.
+4
-1
+3
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Пользователь заблокирован
Ответ Фут.Боль
Есть хорошая возможность поменяться местами с Сочи.
"👏 Отличный матч! Уверен, наша команда покажет свой лучший футбол! 🔥💪"
+3
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+3
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LokoKa1ser92
как по мне, это худшая комментаторская работа за всю историю существования матч.тв
+4
-1
+3
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Ruslan Ikramov
И ТАК СЕГОДНЯ НАСТУПАЕТ МОМЕНТ ИСТИНЫ!!! ИЗ ОСТАВШИХСЯ МАТЧЕЙ СЕРЬЕЗНЫМИ ВЫГЛЯДЯТ ТОЛЬКО ДВА: СЕГОДНЯ СОЧИ А ВПЕРЕДИ ИГРА С ДИНАМО. ОСТАВШИЕСЯ 3 ИГРЫ ЭТО ВПОЛНЕ ПРОХОДИМЫЕ КОМАНДЫ!!! И БРАТЬ НАДО 5 из 5!!! 15 ОЧКОВ В КОПИЛКУ И ВХОДИМ В 5 ку СИЛЬНЕЙШИХ В ИТОГЕ!!! ТОЛЬКО ЛОКО!!! ТОЛЬКО ВПЕРЁД!!! ТОЛЬКО ПОБЕДА!!!
+4
-1
+3
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Шапка Сёмина
С ПОБЕДОЙ!!!!!
+3
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Ruslan Ikramov
САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭТО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ: ЛОКОМОТИВ ЛУЧШИЙ КЛУБ РОССИИ!!! МЫ ВСЕДА БЫЛИ ЕСТЬ И БУДЕМ ЛУЧШИМИ В РФПЛ НЕ СМОТРЯ НА ВСЕ ПОДНОЖКИ ПО ХОДУ ЖИЗНИ!!! КРАСНО ЗЕЛЁНЫЕ ПОРВИТЕ СОЧИ И ОТПРАВЬТЕ ИХ В ТЁМНЫЕ НОЧИ!!!
+3
-1
+2
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Abriel
Вытереть колеса об Д
+1
0
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Ruslan Ikramov
ХОЧУ НАПОМНИТЬ ОДИН ФАКТ: ЛОКОМОТИВ ВСЕГДА БЫЛ КОМАНДОЙ ВТОРОГО ТАЙМА!!! ЕЩЁ СО ВРЕМЁН ПАЛЫЧА (90е).
+2
-1
+1
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Арсений Хахатанов
Ответ Фут.Боль
Есть хорошая возможность поменяться местами с Сочи.
Ну вот и поменялись) приятно черт возьми)
0
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Иван Алейников
Почему Дзюба не забил
0
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Саша Котляров
Молодцы👍
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