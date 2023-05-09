Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халиджа», делавшего селфи с ним после матча

Теги Криштиану Роналду происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Халидж Футбол

Криштиану Роналду выразил недовольство попыткой сделать с ним селфи после игры «Аль-Насра».

Форвард не сумел отметиться результативными действиями в домашнем матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Халиджа» (1:1), идущего на 14-м месте.

По окончании встречи 38-летний португалец пообщался с игроками приезжей команды и отдал одному из них свою футболку.

Когда сотрудник «Аль-Халиджа» на ходу приобнял Роналду и начал делать с ним селфи, футболист оттолкнул его и жестом велел убрать руки.

Фото: кадр из трансляции SSC

За последние 4 игры в чемпионате нападающий забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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41 комментарий

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maximilian_15
Ответ kos.vohrt
Не люблю Кришти, но в этой ситуации прекрасно могу его понять.
Тоже все лезут и селфи хотят?
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Sobachkin
Криштиану так и не понял, что он для арабов не футболист, а тупо игрушка, маскот взятый за большие деньги, им плевать на его действия. Поэтому и все лезут в нему фоткаться, обниматься.... Он не знал на что шёл? Зря он злится... Это не лавка МЮ, это другое...Месси и тут умнее, он стал амбассадором, пару дней поторговаться лицом, получил бабос и снова в Париж, играть в европейском чемпе и в ЛЧ... на данным момент так.
+47
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kos.vohrt
Не люблю Кришти, но в этой ситуации прекрасно могу его понять.
+49
-16
+33
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kos.vohrt
Ответ maximilian_15
Тоже все лезут и селфи хотят?
Ага. А потом звонит будильник - и нужно ехать на завод.
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Кузя Гитарист
Это был Климов
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Теннисный абсолют
Ответ Барсик Юрана
Бешенный верблюд...животная чуйка подсказывает, что если Месси придёт в Саудовскую Аравию, то Кринжу снова придётся сбегать от Лео Кинга
Лео Кинг, звучит кринжово капец.
+7
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Ник Гре
Ответ Sobachkin
Криштиану так и не понял, что он для арабов не футболист, а тупо игрушка, маскот взятый за большие деньги, им плевать на его действия. Поэтому и все лезут в нему фоткаться, обниматься.... Он не знал на что шёл? Зря он злится... Это не лавка МЮ, это другое...Месси и тут умнее, он стал амбассадором, пару дней поторговаться лицом, получил бабос и снова в Париж, играть в европейском чемпе и в ЛЧ... на данным момент так.
А может понял и поэтому бесится?
Когда забивает, то ощущает себя звездой, когда голов нет - вспоминает для чего его привезли...
+5
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Sobachkin
Ответ Ник Гре
А может понял и поэтому бесится? Когда забивает, то ощущает себя звездой, когда голов нет - вспоминает для чего его привезли...
В МЮ ему пиарщики построили хорошую историю, сиди на лавке, получай любовь и бабло, но токсичность убила все, итог мы знаем. Ибра в Милане и то более менее, пусть мало играет, но тимбилдинг какой, мотивация и раздевалка.
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Al561
Повезло, что телефон не разбил)))
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Men77
Ответ Al561
Повезло, что телефон не разбил)))
был бы ребенком этот сотрудник, расфигачил бы на фиг его телефон 😁
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Дима Зезуль
Вот это фрукт
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atomio
Ну хорошо хоть в этот раз свой 🍆не стал трогать
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Men77
что за челядь подходит к португальскому Киркорову? Встал и ушел отсюда!
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rigobersong
Причем видно было на видео, что человек не с улицы подбежал, а сотрудник клуба в футболке, человек впервые видит роналду, вроде как с улыбкой что-то ему сказал и попробовал сделать селфи. А роналду просто взял и пихнул его!:)) При этом надо понимать, что контракт обеспечивает государство для продвижения лиги, а роналду себя так ведет. Еще можно было бы понять, если бы кто-то левый со спины подбежал агрессивно и телефоном в лицо тыкал, но в этой ситуации просто стыдно за роналду:))
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Этот Райола хочет денег
Правильно, что эти лузеры, дети пустыни и полудикари, как они смеют так себя вести с португальским богом футбольной арены!?- сестра Рона
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rigobersong
⚡Мухаммед Али

"Я не доверяю никому, кто доброжелателен со мной, но груб с официантом, потому что если бы я был в таком же положении, человек относился бы ко мне также."

Чего ждать обычному болельщику, если роналду так поступает с сотрудниками клуба!:)
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Sobachkin
Ответ Ник Гре
А может понял и поэтому бесится? Когда забивает, то ощущает себя звездой, когда голов нет - вспоминает для чего его привезли...
Но, не забивать в дворовой лиге.... это тоже достижение. Или ж он думал тут бородатые Модричи и Казимир в опорке?
+1
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Дурачок
Хорошо, что только оттолкнул. А ведь мог бы ещё и вдyть.
+9
-8
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Michael Boldyrev
Мне кажется, он всеми силами старается добиться расторжения контракта. Деньги не пахнут.
0
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brace
Роналду там уже потихоньку звереет? Не умеет команда на него играть. Начал толкаться и телефоны разбивать всем.? )
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Goofts
Какой же мерзкий Криштиану!
Более мерзкие только хейтеры Месси
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Дурачок
Хорошо, что только оттолкнул. А ведь мог бы ещё и вдyть.
Ну тебе явно виднее. Наверное был такой опыт
+4
-4
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Теннисный абсолют
Ответ Дурачок
Хорошо, что только оттолкнул. А ведь мог бы ещё и вдyть.
когда ник полностью соответсвует
+5
-5
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rigobersong
Сначала перед мусульманаме в рамадан трогает себя за интимные места, теперь толкнул работника клуба Лиги, на которую он работает, за то что тот просто хотел дружелюбно сделать фотографию, что дальше ждать от роналду?:)
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-3
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Владимир Данилов
Ответ Кузя Гитарист
Это был Климов
И Роналду расстроился, увидев размер его яиц?
0
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