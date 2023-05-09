Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халиджа», делавшего селфи с ним после матча
Криштиану Роналду выразил недовольство попыткой сделать с ним селфи после игры «Аль-Насра».
Форвард не сумел отметиться результативными действиями в домашнем матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Халиджа» (1:1), идущего на 14-м месте.
По окончании встречи 38-летний португалец пообщался с игроками приезжей команды и отдал одному из них свою футболку.
Когда сотрудник «Аль-Халиджа» на ходу приобнял Роналду и начал делать с ним селфи, футболист оттолкнул его и жестом велел убрать руки.
Фото: кадр из трансляции SSC
За последние 4 игры в чемпионате нападающий забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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"Я не доверяю никому, кто доброжелателен со мной, но груб с официантом, потому что если бы я был в таком же положении, человек относился бы ко мне также."
Чего ждать обычному болельщику, если роналду так поступает с сотрудниками клуба!:)
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