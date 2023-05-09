«Чикаго» получил общий 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ, «Анахайм» – 2-й, «Коламбус» – 3-й, «Сан-Хосе» – 4-й, «Вашингтон» – 8-й

«Чикаго» получил общий 1-й выбор на драфте НХЛ-2023, «Анахайм» – 2-й, «Коламбус» – 3-й.

В лотерее участвовали 16 команд, которые не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли. Клуб-победитель мог подняться максимум на 10 позиций, поэтому на первый выбор претендовали 11 команд.

Розыгрыш определил обладателей первых двух общих выборов.

Право первого выбора выиграл «Чикаго» (при 11,5% шансов), второго – «Анахайм» (при в общей сложности 25,5% шансов на общий первый выбор).

Порядок выбора в 1-м раунде драфта НХЛ-2023 по итогам лотереи

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12. «Аризона» (от «Оттавы»)

13. «Баффало»

14. «Питтсбург»

15. «Нэшвилл»

16. «Калгари»

Главным фаворитом драфта НХЛ является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард.

Претендентами на попадание в топ-5 называются форварды Адам Фантилли (Канада), Уилл Смит (США), Лео Карлссон (Швеция) и Матвей Мичков (Россия).