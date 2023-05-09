«Чикаго» получил общий 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ, «Анахайм» – 2-й, «Коламбус» – 3-й, «Сан-Хосе» – 4-й, «Вашингтон» – 8-й
«Чикаго» получил общий 1-й выбор на драфте НХЛ-2023, «Анахайм» – 2-й, «Коламбус» – 3-й.
В лотерее участвовали 16 команд, которые не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли. Клуб-победитель мог подняться максимум на 10 позиций, поэтому на первый выбор претендовали 11 команд.
Розыгрыш определил обладателей первых двух общих выборов.
Право первого выбора выиграл «Чикаго» (при 11,5% шансов), второго – «Анахайм» (при в общей сложности 25,5% шансов на общий первый выбор).
Порядок выбора в 1-м раунде драфта НХЛ-2023 по итогам лотереи
1. «Чикаго»
2. «Анахайм»
3. «Коламбус»
4. «Сан-Хосе»
5. «Монреаль»
6. «Аризона»
7. «Филадельфия»
8. «Вашингтон»
9. «Детройт»
10. «Сент-Луис»
11. «Ванкувер»
12. «Аризона» (от «Оттавы»)
13. «Баффало»
14. «Питтсбург»
15. «Нэшвилл»
16. «Калгари»
Главным фаворитом драфта НХЛ является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард.
Претендентами на попадание в топ-5 называются форварды Адам Фантилли (Канада), Уилл Смит (США), Лео Карлссон (Швеция) и Матвей Мичков (Россия).
Коламбусу Бедарда слишком жирно. У Анахайма и так топ-проспектов много, теперь плюс Фантилли
Мичков по идее от 3-го до 6-го должен уйти
Но в целом да - дичина редкостная. Нхл стыдоба
Не, я понимаю, чисто поржать прикола ради можно про теории заговора пошутковать, но когда про это всерьез - уныло.
вот лотерея просвистела и ...борода
ваще не сомневался в прозрачности и неподкупности...трезвый расчет, немного демократии и вуаля
Но не всегда это помогает..
Там такие ГМ всегда работают, что получи Вашик 1й номер, он бы не взял Бедарда.