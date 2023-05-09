«Чикаго» получил общий 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ, «Анахайм» – 2-й, «Коламбус» – 3-й, «Сан-Хосе» – 4-й, «Вашингтон» – 8-й

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«Чикаго» получил общий 1-й выбор на драфте НХЛ-2023, «Анахайм» – 2-й, «Коламбус» – 3-й.

В лотерее участвовали 16 команд, которые не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли. Клуб-победитель мог подняться максимум на 10 позиций, поэтому на первый выбор претендовали 11 команд. 

Розыгрыш определил обладателей первых двух общих выборов.

Право первого выбора выиграл «Чикаго» (при 11,5% шансов), второго – «Анахайм» (при в общей сложности 25,5% шансов на общий первый выбор). 

Порядок выбора в 1-м раунде драфта НХЛ-2023 по итогам лотереи

1. «Чикаго»

2. «Анахайм» 

3. «Коламбус» 

4. «Сан-Хосе»

5. «Монреаль»

6. «Аризона» 

7. «Филадельфия» 

8. «Вашингтон» 

9. «Детройт»

10. «Сент-Луис» 

11. «Ванкувер» 

12. «Аризона» (от «Оттавы»)

13. «Баффало»

14. «Питтсбург»

15. «Нэшвилл»

16. «Калгари»

Главным фаворитом драфта НХЛ является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард.

Претендентами на попадание в топ-5 называются форварды Адам Фантилли (Канада), Уилл Смит (США), Лео Карлссон (Швеция) и Матвей Мичков (Россия). 

49 комментариев

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Cbj Fan
Кто бы сомневался... . А мы тут критикуем Романа Ротенберга и СКА.
+40
-14
+26
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Рамиль Кизимов
Все и предполагали, что Чикаго отдадут первый номер. Лотерея, ага
Коламбусу Бедарда слишком жирно. У Анахайма и так топ-проспектов много, теперь плюс Фантилли
Мичков по идее от 3-го до 6-го должен уйти
+23
-8
+15
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Михаил Клещев
Ответ Rikishi
прозреваю, что Мичков упадёт до топ-8 и достанется Вашингтону
Это только в том случае, если многие ГМ подхватили вирус русофобии. Представьте если бы Питсбург отказался от Малкина, просто потому что было понятно что он ещё пару лет покоптится в Магнитогорске под трубами местного металлургического комбината?
+17
-3
+14
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Stolny51
Ответ Cbj Fan
Кто бы сомневался... . А мы тут критикуем Романа Ротенберга и СКА.
Так эти хоть зарабатывают

Но в целом да - дичина редкостная. Нхл стыдоба
+18
-9
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Себастьян Перейра-Виллаш-Боаш
Ответ copti_san
вряд ли, Мичков в СХШ походу, Коламбус будет Карлссона выцеливать скорее всего
Будет смешно, если его выберет Монреаль, но за Монреаль по традиции от так и не сыграет из-за обмена на какого-нибудь франкофона.
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copti_san
Ответ Хаскерс
Что ж, еще один русский в Коламбусе!
вряд ли, Мичков в СХШ походу, Коламбус будет Карлссона выцеливать скорее всего
+8
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HCBV
Ответ copti_san
вряд ли, Мичков в СХШ походу, Коламбус будет Карлссона выцеливать скорее всего
Многое будет зависеть как Карлссон покажет себя на ЧМ. Не удивлюсь если Коламбус заберёт Уилла Смита например
+8
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Misson
С выбором Чикаго понятно. Анахайм возьмет Фантилли. Коламбус - Карлссона. Сан-Хосе - Уила Смита. Мичкова заберет либо Монреаль, либо Аризона. Причём я считаю, что вероятность того, что Мичков уедет в Аризону выше, чем вероятность того, что его выберет Монреаль.
+9
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Rikishi
прозреваю, что Мичков упадёт до топ-8 и достанется Вашингтону
+8
-1
+7
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Kaiki
Ответ Cbj Fan
Кто бы сомневался... . А мы тут критикуем Романа Ротенберга и СКА.
А чо не Аризоне? Чикаге рисовать первый номер на фоне их скандала это как раз анти-пиар для лиги.
Не, я понимаю, чисто поржать прикола ради можно про теории заговора пошутковать, но когда про это всерьез - уныло.
+14
-8
+6
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Rogash 17
Ответ Михаил Клещев
Аризона может попытаться подняться на 4 место, взяв пару плохих контрактов у Сан-Хосе. Допустим Аризона берёт остатки контрактов Бернса и Джонса, после чего 4 выбор Акул уезжает в пустыню, а 6 выбор Койотов в Калифорнию.
Я думаю Грир не настолько глуп, чтобы так поступить, на прошлом драфте он также обменял 11ый выбор на низкий, только на этом драфте явно выделяется топ-5, за пределы которого лучше не выходить
+5
0
+5
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hershe1
вот лотерея просвистела и ага
вот лотерея просвистела и ...борода
ваще не сомневался в прозрачности и неподкупности...трезвый расчет, немного демократии и вуаля
+7
-2
+5
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bailen
Похоже для этого и была придумана лотерея в свое время! За Чикаго рад, но сомнений в лотерее меньше не стало
+7
-3
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Sergejs Fedotovs
Ответ Kaiki
А чо не Аризоне? Чикаге рисовать первый номер на фоне их скандала это как раз анти-пиар для лиги. Не, я понимаю, чисто поржать прикола ради можно про теории заговора пошутковать, но когда про это всерьез - уныло.
У Аризоны и так пиков собрано уже достаточно и чужие контракты под потолком висят. Им отдать высокий выбор - как просто разбазарить хорощих игроков
+3
0
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Михаил Клещев
Вопрос экспертам: под каким номером уйдёт первый защитник? И кто это будет Райнбахер или Сандин-Пеллика?
+3
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dzenga 1
Мичков достанется Сент-Луису
+4
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konstantin khmel
Спасибо человек летучая мышь. Выглядит нечестно, но у хокс реально обсос с проспектами. Пожалели
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Джорджио Че
Ответ copti_san
вряд ли, Мичков в СХШ походу, Коламбус будет Карлссона выцеливать скорее всего
Сан-Хосе будет брать либо Карлсона, либо Смита, либо вообще обменяют пик на 2 пониже, чтобы взять Дворски и дефа. Им центр нужен, а не Мичков
+1
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Михаил Клещев
Ответ dzenga 1
Мичков достанется Сент-Луису
Блюзменам тогда придется что-нибудь обменять с командой занимающей с 4 по 8 место. Иначе не достанется.
+1
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Артём Дзюба
Где-то обмочился от радости Шмурни
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Хаскерс
Что ж, еще один русский в Коламбусе!
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Суворов Антон
Ответ Misson
Испорченная карма штука серьезная? Надо пройти очищение пердивом (т.е. десятью годами без плей-офф)? )
Три раза Отче Наш вообще-то советуют..)

Но не всегда это помогает..
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Sevan87
УРА!! Чикаго!
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Misson
Ответ Кино Музыка
Самый таинственный лот Мичков. Непонятно, как его довезти до клуба)
В последний год контракта со СКА можно будет договориться о полюбовном расторжении контракта. Но за это СКА, конечно, что-то потребуют взамен либо от клуба из НХЛ, либо от самого игрока - например опцию, что при возвращении в КХЛ первоочередные права на него будут у СКА.
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Mephi027
Что касается 8 номера Вашингтона.

Там такие ГМ всегда работают, что получи Вашик 1й номер, он бы не взял Бедарда.
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