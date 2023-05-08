Илья Авербух: «Мы с Костомаровым давно на связи, уже два месяца обмениваемся голосовыми. Динамика положительная»

Илья Авербух сообщил, что давно находится на связи с Романом Костомаровым.

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей. В начале апреля появилась информация, что состояние фигуриста улучшилось.

Сегодня Костомаров опубликовал фото в соцсети и впервые высказался о своей болезни.

«Для общественности сейчас вышел на связь, но мы с ним давно на связи. Голосовыми сообщениями общаемся уже два месяца.

Безусловно, для общественности большое событие. Мы очень счастливы и рады.

Но для нас это уже каждодневный бой на пути к выздоровлению. Присоединяюсь к словам Романа об огромной благодарности врачам, которые сделали определенный подвиг.

Рому поддерживают все и вся. Мы пройдем эту сложную дорогу и будем вместе идти всю жизнь. Динамика сейчас положительная», – сказал .