Илья Авербух: «Мы с Костомаровым давно на связи, уже два месяца обмениваемся голосовыми. Динамика положительная»

Теги Роман Костомаров Илья Авербух Фигурное катание

Илья Авербух сообщил, что давно находится на связи с Романом Костомаровым.

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей. В начале апреля появилась информация, что состояние фигуриста улучшилось.

Сегодня Костомаров опубликовал фото в соцсети и впервые высказался о своей болезни. 

«Для общественности Рома сейчас вышел на связь, но мы с ним давно на связи. Голосовыми сообщениями общаемся уже два месяца.

Безусловно, для общественности большое событие. Мы очень счастливы и рады.

Но для нас это уже каждодневный бой на пути к выздоровлению. Присоединяюсь к словам Романа об огромной благодарности врачам, которые сделали определенный подвиг.

Рому поддерживают все и вся. Мы пройдем эту сложную дорогу и будем вместе идти всю жизнь. Динамика сейчас положительная», – сказал Авербух

13 комментариев

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ОлесяОлеська
Роману - дальнейших сил на выздоравливание. :) Ладно хоть сейчас Авербух не ляпнул что ждёт его на шоу.
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Kontiolahti
Илья так часто и так активно демонстрирует свою безмерную преданность и вовлечённость в восстановление Романа, что невольно ощущение его вины возникает даже у тех, кто изначально его винить не собирался
Играй, но не переигрывай
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kate_ko
всё, Илья, спасибо)) похоже, дальше Роман уж как-нибудь сам будет на связи с общественностью, коль скоро решился выйти в эфир)
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Милиана
Опять он.Давно не видели)))
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Александр Скворцов
Дай Бог сил Роману на выздоровление и жизнь на радость его семье, близким и болельщикам!
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Хана Спектор
Силь и здоровья Роману.
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Nat_Cher
опять он... кошмар какой-то.
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Yulia333
Ответ ОлесяОлеська
Роману - дальнейших сил на выздоравливание. :) Ладно хоть сейчас Авербух не ляпнул что ждёт его на шоу.
Или что он уже поработал с парами и поставил им номера, и ждёт чтобы костомаров их например посмотрел
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Shveddka
Что-то Илюша в -25 так не заботился о своих коллегах...
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Raduga
Опять событие? Бесит это слово.
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Gala Dik
Скорейшего восстановления Роману!
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76yjgh98tr675dyt45
Уже сил нет Авера читать, давайте обратно Лайшева. А куда кстати он пропал?
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chespo
Ответ Kontiolahti
Илья так часто и так активно демонстрирует свою безмерную преданность и вовлечённость в восстановление Романа, что невольно ощущение его вины возникает даже у тех, кто изначально его винить не собирался Играй, но не переигрывай
Так оно и есть, поэтому и тянет его все время на эту тему, столько комментариев о болезни Костомарова больше ни от кого не было.
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