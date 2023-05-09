Костин применил 6 силовых приемов за 9:32 в 3-м матче с «Вегасом». У него 32 хита в 9 играх плей-офф

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Эвандер Кэйн Вегас Ник Бьюгстэд Зак Хайман Клим Костин Хоккей

Клим Костин применил 6 силовых приемов за 9:32 в 3-м матче с «Вегасом».

Форвард «Эдмонтона» принял участие в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Голден Найтс» (1:5, 1-2). 

Сегодня Клим (9:32, «0») остался без бросков по воротам. 

В текущем плей-офф у россиянина 32 силовых приема в 9 играх при 4 (3+1) очках и среднем времени на льду 8:16.

По числу хитов он делит 2-е место в «Ойлерс» с форвардами Ником Бьюгстэдом и Заком Хайманом. Больше только у форварда Эвандера Кэйна (39). 

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2 комментария

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Einfach Safari
думаю маслята в серии всё, но новый контракт Климу ляма на 1,5-2 предложить должны
+6
0
+6
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37old
Наименьший айстайм в команде.
P.S. У Барбашёва наибольший среди нападающий и 2й после Петранджело.
0
0
0
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