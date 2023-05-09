Костин применил 6 силовых приемов за 9:32 в 3-м матче с «Вегасом». У него 32 хита в 9 играх плей-офф

Клим Костин применил 6 силовых приемов за 9:32 в 3-м матче с «Вегасом».

Форвард « » принял участие в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Голден Найтс» (1:5, 1-2).

Сегодня Клим (9:32, «0») остался без бросков по воротам.

В текущем плей-офф у россиянина 32 силовых приема в 9 играх при 4 (3+1) очках и среднем времени на льду 8:16.

По числу хитов он делит 2-е место в «Ойлерс» с форвардами и . Больше только у форварда (39).