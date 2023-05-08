Александр Соболев: «Малком и Клаудиньо – два жестких провокатора. Их вознесли до небес в России – к ним нельзя прикоснуться, нельзя ничего сказать»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Малком Клаудиньо Александр Соболев Футбол

Александр Соболев назвал Малкома «самым скрытым провокатором в российском футболе».

В 26-м туре Мир РПЛ «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:2.

– В матче был эпизод, когда вы о чем-то закусились с Малкомом – что там было?

– Когда мне говорят, что я провоцирую (усмехается) … Так вот, Малком – самый скрытый провокатор в российском футболе.

Когда они забили, Малком подбежал ко мне, Промесу, другим нашим ребятам и говорил, что сегодня они станут чемпионами, еще что-то – какие-то неприятные вещи. Когда мы забили, я ему то же кое-что сказал.

Он и Клаудиньо – два жестких провокатора. Может быть, этого никто не видит или не хочет видеть, но это так.

– И был еще один разговор с Малкомом по ходу матча.

– То же самое. Он опять подбегал. Я ответил: «Я в «Спартаке», ты в «Зените». Мы оба не самого высокого уровня футболисты, ты не в «ПСЖ», я не в «Барселоне». Давай поскромнее себя веди».

На что он мне ответил: «Помолчи, я суперигрок». Эмоциональные вещи, я посмеялся. Понял, говорю.

– Вы удивлены таким поведением?

– Им дали себя так вести – они и ведут. Их вознесли до небес, они у нас в России витают где-то в облаках – к ним нельзя прикоснуться, нельзя ничего сказать, – сказал нападающий «Спартака».

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221 комментарий

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Давид Agabekyan
Ответ Кирилл Бондарев
Малком был в Барселоне и зимой почти перешел в ПСЖ
Соболев был в московском дельфинарии и почти перешёл в анапский
+261
-28
+233
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Игорь Новиков
Я ответил: «Я в «Спартаке», ты в «Зените». Мы оба не самого высокого уровня футболисты, ты не в «ПСЖ», я не в «Барселоне». Давай поскромнее себя веди».

Разница в том, что Малком был в Барселоне и едва не перешел в ПСЖ зимой и может летом перейти в топ-клуб, а Соболев там никогда не был и не будет.
+267
-66
+201
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Роберт Дауни-средний
Знатно конечно тебе вчера Вильмар мячом зарядил по щячлу, для меня лучший момент матча)
+139
-28
+111
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Давид Agabekyan
Ответ forever 77
Конечно, это оправдывает всю его токсичность)
По-моему токсичность показывает Соболев, ноя под комментариями Шнякина и рассказывая какие все плохие
+88
-17
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Кирилл Бондарев
Малком был в Барселоне и зимой почти перешел в ПСЖ
+83
-18
+65
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MstAndreev
Александр Соболев: "Не стал забивать Зениту, потому что мы и так победили в этом матче 3-0, а я сделал дубль. Продолжаем идти по чемпионскому графику!"
+50
-4
+46
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Zenit2013
Ответ Александр Романов
Мальком был беспросветным лавочником в Барселоне, который не тянул испанскую лигу и от которого решили избавиться, как от ненужного мусора
Играя на позиции Месси, любой другой будет беспросветным лавочником. Остальные два места в атаке, напомню, были заняты Неймаром и Суаресом. Хоть бы немного думал, прежде чем чушь писать.
+46
-5
+41
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СБГ СПБ
Малком празднует чемпионство. Соболев празднует годовщину ныряния
+51
-11
+40
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Owen_the_Simple
Ответ Влад Музалевский
Годный троллинг от Сани 😁
Это он троллит! Он не скулит и не позорится! Он троллит! Все поняли? Саня троллит!
+47
-7
+40
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Stop-D
Он уже в 26 лет нудит, а что будет когда закончит карьеру, короче будущий Мостовой и ко))))
+45
-7
+38
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Давид Agabekyan
Ответ Stop-D
Он уже в 26 лет нудит, а что будет когда закончит карьеру, короче будущий Мостовой и ко))))
Мостовой хотя бы хорошим футболистам был, а не дельфином
+38
-4
+34
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Александр Романов
Ответ Кирилл Бондарев
Малком был в Барселоне и зимой почти перешел в ПСЖ
Мальком был беспросветным лавочником в Барселоне, который не тянул испанскую лигу и от которого решили избавиться, как от ненужного мусора
+82
-51
+31
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Ak4705
В Тушино до сих пор полыхает!
+29
-6
+23
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Дмитрий
Так забей ты три гола и Малком сам по себе заткнулся бы) а так, обычные разговоры ребят с уровнем развития 12 лет)
+25
-2
+23
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Owen_the_Simple
– И был еще один разговор с Малкомом по ходу матча.
– То же самое. Он опять подбегал. Я ответил: «Я в «Спартаке», ты в «Зените». Ты четырёхкратный чемпион, а я четыре тарелки борща с утра одолел. Давай поскромнее себя веди
+30
-8
+22
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Давид Agabekyan
Ответ Александр Романов
Мальком был беспросветным лавочником в Барселоне, который не тянул испанскую лигу и от которого решили избавиться, как от ненужного мусора
Но при этом как-то в Эль Класико забил. Со скамейки видимо
+29
-8
+21
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yrok77
Ответ Александр Романов
Мальком был беспросветным лавочником в Барселоне, который не тянул испанскую лигу и от которого решили избавиться, как от ненужного мусора
факт есть факт, он был игроком Барселоны
+22
-4
+18
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помню джанашия
Ответ Давид Agabekyan
Но при этом как-то в Эль Класико забил. Со скамейки видимо
Смолов забивал и Реалу, и Барселоне. Видимо он круче Малкома)
+25
-9
+16
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Hong Kil
Арбитры всегда в матчах Зенита устанавливают "высокий порог нарушений". Это всегда на пользу менее техничной команде выбирающей тактику мелких фолов. Но отсутствие мастерства не позволяет реализовать даже такую примитивную тактику, начинают прыгать двумя ногами в кость. Ну и жалуются потом журналистам. ахах
+22
-6
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Shuller18
Уж Соболев молчал бы лучше по поводу чьего-то поведения на поле.
+21
-5
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Игорь Новиков
Ответ forever 77
Конечно, это оправдывает всю его токсичность)
Нет, это ничего не оправдывает. Это говорит лишь о смешной логике рассуждений Соболева.
А уж Малком в списке токсичных персонажей РПЛ явно где-то в конце самом.
+22
-6
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Three Days Grace
Зачем так про соотечественников, Саша?)
+25
-9
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Old Vyaine
Ответ Роберт Дауни-средний
Знатно конечно тебе вчера Вильмар мячом зарядил по щячлу, для меня лучший момент матча)
Клюв дельфина официально называется "рострум". Кто бы мог подумать.
+22
-7
+15
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СБГ СПБ
А дельфин весь такой в белом пальто. Сам ныряет так, что профессиональные дайверы обзавидуются
+16
-6
+10
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Игорь Новиков
Ответ Андрей Корнилов
Комментарий удален модератором
Никто и не говорит про то, что игроки Спартака куда-то могут перейти. Не путайте, пожалуйста)
+10
-1
+9
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