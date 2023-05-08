Александр Соболев: «Малком и Клаудиньо – два жестких провокатора. Их вознесли до небес в России – к ним нельзя прикоснуться, нельзя ничего сказать»
Александр Соболев назвал Малкома «самым скрытым провокатором в российском футболе».
В 26-м туре Мир РПЛ «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:2.
– В матче был эпизод, когда вы о чем-то закусились с Малкомом – что там было?
– Когда мне говорят, что я провоцирую (усмехается) … Так вот, Малком – самый скрытый провокатор в российском футболе.
Когда они забили, Малком подбежал ко мне, Промесу, другим нашим ребятам и говорил, что сегодня они станут чемпионами, еще что-то – какие-то неприятные вещи. Когда мы забили, я ему то же кое-что сказал.
Он и Клаудиньо – два жестких провокатора. Может быть, этого никто не видит или не хочет видеть, но это так.
– И был еще один разговор с Малкомом по ходу матча.
– То же самое. Он опять подбегал. Я ответил: «Я в «Спартаке», ты в «Зените». Мы оба не самого высокого уровня футболисты, ты не в «ПСЖ», я не в «Барселоне». Давай поскромнее себя веди».
На что он мне ответил: «Помолчи, я суперигрок». Эмоциональные вещи, я посмеялся. Понял, говорю.
– Вы удивлены таким поведением?
– Им дали себя так вести – они и ведут. Их вознесли до небес, они у нас в России витают где-то в облаках – к ним нельзя прикоснуться, нельзя ничего сказать, – сказал нападающий «Спартака».
Разница в том, что Малком был в Барселоне и едва не перешел в ПСЖ зимой и может летом перейти в топ-клуб, а Соболев там никогда не был и не будет.
– То же самое. Он опять подбегал. Я ответил: «Я в «Спартаке», ты в «Зените». Ты четырёхкратный чемпион, а я четыре тарелки борща с утра одолел. Давай поскромнее себя веди
А уж Малком в списке токсичных персонажей РПЛ явно где-то в конце самом.