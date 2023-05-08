«Аль-Хилаль» может подписать Марко Верратти.

Ранее стало известно, что клуб из Саудовской Аравии намерен осуществить трансферы , и .

По информации журналиста France Télévisions Мохамеда Буафси, «Аль-Хилаль» сделал предложения Бускетсу и Альбе, чтобы убедить Месси присоединится к команде.

Кроме того, клуб планируют направить предложение партнеру Месси по « » Марко Верратти.

В текущем сезоне Лиги 1 полузащитник провел 25 матчей. Его статистику можно найти здесь.