«Аль-Хилаль» хочет подписать Верратти. Бускетсу и Альбе сделали предложения, чтобы убедить Месси (Мохамед Буафси)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Серджи Бускетс Жорди Альба Марко Верратти Футбол

«Аль-Хилаль» может подписать Марко Верратти.

Ранее стало известно, что клуб из Саудовской Аравии намерен осуществить трансферы Лионеля Месси, Серджи Бускетса и Жорди Альбы

По информации журналиста France Télévisions Мохамеда Буафси, «Аль-Хилаль» сделал предложения Бускетсу и Альбе, чтобы убедить Месси присоединится к команде.

Кроме того, клуб планируют направить предложение партнеру Месси по «ПСЖ» Марко Верратти.

В текущем сезоне Лиги 1 полузащитник провел 25 матчей. Его статистику можно найти здесь

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44 комментария

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Vanek1411
"Аль-Хилаль" подпишет Бускетса и Альбу, чтобы убедить Месси, а сам Месси подпишется в "Барселону" на высвободившееся после их ухода бабло.
+99
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+98
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Иван Иванов
Если Аль-Хиляль подпишет Месси, Бускетса и Альбу, то Аль-Наср обязан будет подписать Луку Модрича в поддержку Роналду.
Тогда будет по-настоящему Эль Арабико! 🔥🔥🔥
+22
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Domian
Так они еще хотят убедить Месси?
А нам вон эль чирингито пишет что Лео уже принял предложение.
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XavIniesta2008-2015
Продать Альбу за символические деньги в Аль-Хиляль, снять с бюджета его з/п, подписать Гримальдо свободным агентом
Не самый плохой исход для Барселоны
+12
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JuVero
Ответ Руслан Ганбаров
Один от безысходности ушёл в верблюжью лигу тк ни один клуб Европы связываться из за токсичности не стал. Другой же, собрал все регалии в высококлассном чемпионате и едет на заслуженный отдых доигрывать 👍🏾
а другой из жадности не нашел больше клубов, решил не делать скидку клубу, который его воспитал и отправился туда же, куда и Роналду))
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Theodor Herzl
Интересно будет наблюдать за истериками Роналду, когда Аль-Хилаль с таким составом его Аль-Насру двузначное количество накидывать будет
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Alexander p.
Не заставляйте маленькую девочку - рональду плакать))
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Adam Murdalov
Ответ HI MARS
Бензема,Кроос,Модрич,Карвахаль игроки основы.Там только с каталонской стороны неликвид
бускетс на голову лучше кросса
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Chyngyz Orozaliev
буду ржать над глорами Месси, которые про желтуху утверждают) и не верят в его переход в Аль Хиляль
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Valentin Grabenovsky
Ответ Vanek1411
"Аль-Хилаль" подпишет Бускетса и Альбу, чтобы убедить Месси, а сам Месси подпишется в "Барселону" на высвободившееся после их ухода бабло.
Хех, с Агуэро так же было)
+2
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SRvR
Ответ Иван Иванов
Если Аль-Хиляль подпишет Месси, Бускетса и Альбу, то Аль-Наср обязан будет подписать Луку Модрича в поддержку Роналду. Тогда будет по-настоящему Эль Арабико! 🔥🔥🔥
Аль Классико
+2
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Altim
Ответ Эрнандес Эрнандес
От Месси можно ожидать все что угодно… кто мог подумать, что он кинет Барсу например? И не зря его выкидывают из ПСЖ… очень подлый тип этот Месси!!!
А что, вас уже выписали из сумасшедшего дома? (с)
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sheri_24
Ответ kodgong
там же вроде лимит. 3 иностранца. а уже миниму 4 вырисовывается
На поле
+1
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Adam Murdalov
Ответ HI MARS
Бускетс - старая лошадь.Стоит по трансфермаркету в три раза дешевле Крооса,а играет хуже раза в десять
это старая лошадь умеет больше чем крос, со своим дальними ударами, видел я в эль Классико его пасы, меньше всех точных посов
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FortMinor
нет бы нанять тренеров с чемпионатов голландии и португалии создать спортивные школы и готовить своих саудовских тренеров чтобы воспитывать саудовских спортсменов, так нет лучше тратить миллионы на престарелых звезд прошлого...
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Не уверен!!
АльХилаль заплатили ультрас ПСЖ, чтобы те хейтили их игроков и они захотели уйти из ПСЖ?))
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Jaxongir Shodiev
Пусть соберут всех учатников эль-классико 2010-2015. Рейтинги точно будут очень высокие
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DonaldBrashear 2.0
Аль-Наср Роналду там не хочет летом поработать еще? состав противника очень сильно укрепляется, а они молчат пока, никаких слухов даже нет. Надо на помощь Роналду тоже сильных игроков подписывать, я бы Хамеса хотел у них видеть, и например, Серхио Рамоса
+1
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kodgong
там же вроде лимит. 3 иностранца. а уже миниму 4 вырисовывается
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Эзиз Халлыев
Кто нибудь ещё помнит Пьянича??)))
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прощай Роналду
Сборную Аль-Арабико решили собрать?)
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Madcomposer
Тогда Наср должен предложение сделать Эвра, Озилу, Бензема, и будет стенка на стенку.
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Валерий Йованович
Ответ Эрнандес Эрнандес
Тоже самое было, когда он кинул Барсу… все писали, что этого не может быть, а Месси перешел в стан врага, причем бесплатно, чтоб больше денег урвать у ПСЖ) И сейчас тоже самое… переходит в СА, к врагам Катара, чтоб получить больше денег 😁 Месси собственного отца засудил из-за денег, что еще писать 😆
Видимо ты не в теме, Барса сама его не продлила не денег не было, так, что он не кинул,его кинули.
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mqh9pzrxgf
Ответ Vanek1411
"Аль-Хилаль" подпишет Бускетса и Альбу, чтобы убедить Месси, а сам Месси подпишется в "Барселону" на высвободившееся после их ухода бабло.
Это как с Агуэро когда он перешел в Барсу к Месси
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Muhammad Juraev
Ответ JuVero
а другой из жадности не нашел больше клубов, решил не делать скидку клубу, который его воспитал и отправился туда же, куда и Роналду))
Кто отправился-то ?!
Пока там играет клоун, который когда-то смеялся над этой лигой, а сейчас за 200 млн делает вид, что не говорил такого!
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