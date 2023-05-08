«Аль-Хилаль» хочет подписать Верратти. Бускетсу и Альбе сделали предложения, чтобы убедить Месси (Мохамед Буафси)
«Аль-Хилаль» может подписать Марко Верратти.
Ранее стало известно, что клуб из Саудовской Аравии намерен осуществить трансферы Лионеля Месси, Серджи Бускетса и Жорди Альбы.
По информации журналиста France Télévisions Мохамеда Буафси, «Аль-Хилаль» сделал предложения Бускетсу и Альбе, чтобы убедить Месси присоединится к команде.
Кроме того, клуб планируют направить предложение партнеру Месси по «ПСЖ» Марко Верратти.
В текущем сезоне Лиги 1 полузащитник провел 25 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Тогда будет по-настоящему Эль Арабико! 🔥🔥🔥
А нам вон эль чирингито пишет что Лео уже принял предложение.
Не самый плохой исход для Барселоны
Пока там играет клоун, который когда-то смеялся над этой лигой, а сейчас за 200 млн делает вид, что не говорил такого!