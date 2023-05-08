Вице-премьер Чернышенко о спорте в ДНР: «Главное, чтобы «Шахтер» пробился в финал РПЛ и встретился с «Зенитом» на «Донбасс Арене»
Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости наладить спортивную жизнь в ДНР.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации отметил, что в республике нужно восстановить донецкий «Шахтер».
«Я знаю, что чемпионат ДНР стартует уже в мае, у вас 10 команд – из 10 различных городов. Важно, что футбольная жизнь идет.
Конечно, этот легендарный клуб как бренд должен здесь быть. Пока нужно определиться с площадками, на которых будут проходить тренировки. Здесь задача Министерства спорта помочь вам, чтобы регулярная спортивная жизнь в республике была налажена.
Главное, чтобы донецкий «Шахтер» пробился через какое-то время в финал российской Премьер-лиги и встретился с «Зенитом» в финале на «Донбасс Арене», – сказал Чернышенко во время посещения донецкого стадиона.
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