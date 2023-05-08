Вице-премьер Чернышенко о спорте в ДНР: «Главное, чтобы «Шахтер» пробился в финал РПЛ и встретился с «Зенитом» на «Донбасс Арене»

Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости наладить спортивную жизнь в ДНР.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации отметил, что в республике нужно восстановить донецкий «Шахтер».

«Я знаю, что чемпионат ДНР стартует уже в мае, у вас 10 команд – из 10 различных городов. Важно, что футбольная жизнь идет.

Конечно, этот легендарный клуб как бренд должен здесь быть. Пока нужно определиться с площадками, на которых будут проходить тренировки. Здесь задача Министерства спорта помочь вам, чтобы регулярная спортивная жизнь в республике была налажена.

Главное, чтобы донецкий « » пробился через какое-то время в финал российской Премьер-лиги и встретился с « » в финале на « », – сказал Чернышенко во время посещения донецкого стадиона.