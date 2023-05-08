Вице-премьер Чернышенко о спорте в ДНР: «Главное, чтобы «Шахтер» пробился в финал РПЛ и встретился с «Зенитом» на «Донбасс Арене»

Теги Зенит Шахтер премьер-лига Россия Дмитрий Чернышенко Донбасс Арена Политика Футбол

Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости наладить спортивную жизнь в ДНР.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации отметил, что в республике нужно восстановить донецкий «Шахтер».

«Я знаю, что чемпионат ДНР стартует уже в мае, у вас 10 команд – из 10 различных городов. Важно, что футбольная жизнь идет.

Конечно, этот легендарный клуб как бренд должен здесь быть. Пока нужно определиться с площадками, на которых будут проходить тренировки. Здесь задача Министерства спорта помочь вам, чтобы регулярная спортивная жизнь в республике была налажена.

Главное, чтобы донецкий «Шахтер» пробился через какое-то время в финал российской Премьер-лиги и встретился с «Зенитом» в финале на «Донбасс Арене», – сказал Чернышенко во время посещения донецкого стадиона. 

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72 комментария

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Ярик01
"финал Российской премьер-лиги" - как понимаю, вице-премьер, ответственный за спорт в правительстве, совсем российским чемпионатом не интересуется?
+229
-4
+225
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Криштиану Роналду
Будет один донецкий Шахтер который играет в ЛЧ, и второй из мультивселенной который будет играть в РПЛ против Зенита.
+156
-16
+140
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Ковид 07.10.52
Ответ Ярик01
"финал Российской премьер-лиги" - как понимаю, вице-премьер, ответственный за спорт в правительстве, совсем российским чемпионатом не интересуется?
Главное лозунги и лизать по Шевчуку, остальное не важно...
+98
-5
+93
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*MVP*
Ответ trav
а почему тот Шахтар играет в Варшаве?
а почему на юге РФ закрыты аэропорты?
+67
-12
+55
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Balt
Финал РПЛ... Где? А играть как должны? По схеме 4-4-3?
+51
-3
+48
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Араик Оганесян
У нас РПЛ переходит в формат Плей-офф? Какой финал?
+42
-6
+36
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evil
из этого следует, что наш зенит больше никогда не будет позорить Россию в еврокубках
+29
-8
+21
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Stepan_Dog
Такие ребятa фан айди и вводят. В своем мире с финалом РПЛ живут. Да что уж там говорить, законы они также придумывают, даже близко не представляя, какую жизнь люди в РФ живут.
+25
-4
+21
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Ковид 07.10.52
Ответ Arnoldinho
Он был в бронежилете, надеюсь?
На заднице....
+20
-6
+14
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Pb-SE
Ответ trav
а почему тот Шахтар играет в Варшаве?
А почему Анжи играл в Москве?
+13
0
+13
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Газонокосильщик Хави
Ответ Не уверен!!
Есть финал РПЛ, в нем играли сейчас Урал и ЦСКА, но знать матан только читая спортс невозможно. Но для многих я смотрю, спортс - это мир за которым больше ничего нету))
Сбрось пожалуйста ссылку с победителями финала рпл по годам пожалуйста
+12
0
+12
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Игорь Новиков
Ответ Ярик01
"финал Российской премьер-лиги" - как понимаю, вице-премьер, ответственный за спорт в правительстве, совсем российским чемпионатом не интересуется?
Он и спортом мало интересуется)
+18
-6
+12
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Влад Путман
Не имеет понятия о футболе, но надо навешать лапши глубинному народу и навести этот скрепный вайб.
+12
-1
+11
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Arnoldinho
Он был в бронежилете, надеюсь?
+13
-4
+9
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Борис Громов
уже можно комиксы рисовать по этой вселенной
+8
0
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evil
согласен полностью с чернышенкой: надо создавать свою лч с блэк джеком и болельщиками зенита
+9
-1
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Pb-SE
"финал РПЛ" - звучит как запрет на футбольную деятельность в РФ.
+8
-1
+7
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Altim
Ответ Сергей Спиридонов
Там не только Шахтер , Динамо Киев Черноморец Днепр Металлист Металлург много кто вернется в родную гавань)
Жаль, что у некоторых мозги заплыли так далеко, что уже не вернутся.
+10
-4
+6
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antifa rise up
Ответ Balt
Финал РПЛ... Где? А играть как должны? По схеме 4-4-3?
+1 из за того что мы русские, а с нами бог?)
+7
-2
+5
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kutavlik
Чернышенко УЖЕ назначил Зенит чемпионом на следующий сезон!!!!
+5
0
+5
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Tiestorzn17
😂😂😂
+8
-3
+5
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Russкий
Что он курит?.. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+8
-3
+5
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Газонокосильщик Хави
О как. Оказывается есть финал. Или чернышенко на столько не интересуется футболом. Но нужно рассказать как можно больше сказок. Названия кстати у клубов днр прям очаровывают. Советую загуглить
+6
-1
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Советник_042
Ответ Антон Чугунов
Очень удобна позиция. Для игры в Азии
Кто в Азии их примет?
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kutavlik
Ответ Ярик01
"финал Российской премьер-лиги" - как понимаю, вице-премьер, ответственный за спорт в правительстве, совсем российским чемпионатом не интересуется?
Да он вообще ничем не интересуется, кроме собственного кошелька!!!! Как и все чиновники в России!!!!
+4
0
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