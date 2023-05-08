«Локомотив» выиграл 7 из 9 матчей Мир РПЛ весной. Единственное поражение – от «Зенита»

«Локомотив» во второй части чемпионата России потерпел лишь одно поражение.

Команда Михаила Галактионова сегодня разгромила « » (3:0) в 26-м туре.

После зимней паузы железнодорожники провели в Мир 9 матчей. Они добились 7 побед, дома проиграли «Зениту» (1:2) и в гостях сыграли вничью с ЦСКА (1:1).

До конца сезона « » сыграет с «Крыльями Советов» (14 мая), «Факелом» (20 мая), «Динамо» (28 мая) и «Торпедо» (3 июня).

Мостовой о форме «Локо»: «Галактионов ни при чем. С «Пари НН» на каком месте он был? Если бы в тройке – другое дело. Но отставки и назначения в российском футболе не поддаются логике»