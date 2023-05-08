«Локомотив» выиграл 7 из 9 матчей Мир РПЛ весной. Единственное поражение – от «Зенита»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Сочи Футбол

«Локомотив» во второй части чемпионата России потерпел лишь одно поражение.

Команда Михаила Галактионова сегодня разгромила «Сочи» (3:0) в 26-м туре.

После зимней паузы железнодорожники провели в Мир РПЛ 9 матчей. Они добились 7 побед, дома проиграли «Зениту» (1:2) и в гостях сыграли вничью с ЦСКА (1:1).

До конца сезона «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов» (14 мая), «Факелом» (20 мая), «Динамо» (28 мая) и «Торпедо» (3 июня).

Мостовой о форме «Локо»: «Галактионов ни при чем. С «Пари НН» на каком месте он был? Если бы в тройке – другое дело. Но отставки и назначения в российском футболе не поддаются логике»

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14 комментариев

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Семён Смирнов
Сколько же по осени профукано было...
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Любитель футболок
Могут еще 12 очков положить в казну такими темпами 👏
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инок
Галактионов просто преобразил Локо! Пожалуй самая зрелищная и играющая команда в настоящее время в РПЛ.
+17
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karaDENIZZZ
Хочется пожелать сохранить этот настрой и эту игру на новый сезон. Чем больше сильных команд в лиге, тем интереснее становится чемпионат.

Галактионов - 🔝
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Пинающий Достоинства
Ответ Семён Смирнов
Сколько же по осени профукано было...
Команде надо было достигнуть Дна (увидеть там Динамо), чтобы оттолкнуться и всплыть сильнее к звёздам;)
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ТрактоПоктер
Ответ Иван Новиков
В следующем сезоне могут со Спартаком и ЦСКА бороться за чемпионство.
Ахахахаха
С каким Спартаком?
Они даже после чаепитий из тройки вылетели ....
+12
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goleodor
Главное, чтобы игроков в межсезонье не подергали другие клубы, да и лазарет полностью опустел бы
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Разрушающий мифы
Локо сейчас в положении команды оттолкнувшейся ото дна и начавшей всплытие вверх. Команда ещё пока очень сырая, в составе ещё достаточно игроков, несоответствующих высоким требованиям и которым требуется замена. Галактионову большой респект за то, что из этой разнородной массы смог сколотить команду и поставить игру, приносящую результат. Как мне представляется, в настоящее время проходит своеобразная ревизия состава. Сравнивать нынешний Локо с нынешними лидерами пока рано, да и бессмысленно. С Зенитом Локо играл очень недурно, но в итоге сказалась колоссальная разница в индивидуальном мастерстве игроков. С ЦСКА была самая безобразная игра в весенней части, хоть в конце матча и удалось отскочить. Но Локо Галактионова растёт и очень интересно будет наблюдать за его развитием. По крайней мере в будущее можно смотреть с оптимизмом.
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Иван Егурнов
Изидора надо в стартовый состав!
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Циник Петербургский
Как я и говорил, если Локомотиву удастся сохранить свой нынешний состав, особенно быстро прогрессирующий молодняк (а если еще и провести качественное точечное усиление в межсезонье),то в следующем сезоне он наведет конкретного шороху в РПЛ. Будет интересно понаблюдать.
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