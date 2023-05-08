Месси первым выиграл призы Laureus как лучший спортсмен и член лучшей команды в один год

Лионель Месси стал обладателем двух призов от Laureus за один год.

Форвард был признан лучшим спортсменом года, а сборная , в которой он выполняет функции капитана, стала лучшей командой года.

Ни одному человеку до 2023-го еще не удавалось отметиться в этих двух категориях за один год.

Среди футболистов аналогичная возможность была у нападающего сборной Бразилии Роналдо в 2003-м, защитника сборной Италии Фабио Каннаваро в 2007-м, хавбека сборной Испании Андреса Иньесты в 2011-м, у самого как игрока «Барселоны» в 2012-м, нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в 2019-м и нападающего «Баварии» Роберта Левандовского в 2021-м. Когда их команды были признаны лучшими, все они были номинированы на приз спортсмену года, однако выиграть не смогли.