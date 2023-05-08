Месси первым выиграл призы Laureus как лучший спортсмен и член лучшей команды в один год
Лионель Месси стал обладателем двух призов от Laureus за один год.
Форвард был признан лучшим спортсменом года, а сборная Аргентины, в которой он выполняет функции капитана, стала лучшей командой года.
Ни одному человеку до 2023-го еще не удавалось отметиться в этих двух категориях за один год.
Среди футболистов аналогичная возможность была у нападающего сборной Бразилии Роналдо в 2003-м, защитника сборной Италии Фабио Каннаваро в 2007-м, хавбека сборной Испании Андреса Иньесты в 2011-м, у самого Месси как игрока «Барселоны» в 2012-м, нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в 2019-м и нападающего «Баварии» Роберта Левандовского в 2021-м. Когда их команды были признаны лучшими, все они были номинированы на приз спортсмену года, однако выиграть не смогли.
Проиграл Суперкубок.
Вылетел из Кубка.
Команда опустилась на 2е место.
Тренера уволили.
Свипнули Абубакара с которым боролись за все трофеи.
роналду не виноват:)🤣🤣🤣
Лауреаты : Шумахер, Болт, Фелпс, Федерер, Надаль, Джокович, Том Брэди, Сирена Уильямс и тд.
Если плебс со спортс ру чего то не знает, то это проблемы этого плебса.