Месси первым выиграл призы Laureus как лучший спортсмен и член лучшей команды в один год

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу рейтинги Футбол

Лионель Месси стал обладателем двух призов от Laureus за один год.

Форвард был признан лучшим спортсменом года, а сборная Аргентины, в которой он выполняет функции капитана, стала лучшей командой года.

Ни одному человеку до 2023-го еще не удавалось отметиться в этих двух категориях за один год.

Среди футболистов аналогичная возможность была у нападающего сборной Бразилии Роналдо в 2003-м, защитника сборной Италии Фабио Каннаваро в 2007-м, хавбека сборной Испании Андреса Иньесты в 2011-м, у самого Месси как игрока «Барселоны» в 2012-м, нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в 2019-м и нападающего «Баварии» Роберта Левандовского в 2021-м. Когда их команды были признаны лучшими, все они были номинированы на приз спортсмену года, однако выиграть не смогли.

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26 комментариев

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VERBLYUD
Ответ Имя Фамилия
Прикольная награда. Меси её получал дважды, в 2020-м после 8:2 и в этом году после развала ПСЖ и отстранения от тренировок. Вручают видимо неудачнику года, так что заслуженно.
Если прочитать новость, станет ясно, что награду вручают за предыдущий год. В 2020 он получал за 2019, в котором был монстром.
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Гегенпрессинг Рангника
Ждём мнение фанатов фруктового. Очередную премию купил Месси. Ну и жду уже новости об Аль-Насре и Кришти. Сегодня играли с аутсайдером, разгромили скорее всего и самый красивый сделал покер. Ведь не может же такого быть, что Кришти провалил очередной матч, а беспристрастные редакторы Новиков и Люба не могут ни одной новости запилить? 😁
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rigobersong
Вообще сколько же у Месси событий за 3 дня:) Отстранили от команды, отдохнул в СА, улетел в Барселону, вернули в состав, получил награды:) Не ничья с Аль-Хаджем, но неплохо:))
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rigobersong
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Ждём мнение фанатов фруктового. Очередную премию купил Месси. Ну и жду уже новости об Аль-Насре и Кришти. Сегодня играли с аутсайдером, разгромили скорее всего и самый красивый сделал покер. Ведь не может же такого быть, что Кришти провалил очередной матч, а беспристрастные редакторы Новиков и Люба не могут ни одной новости запилить? 😁
Пришел в команду на первом месте, с неплохим тренером.

Проиграл Суперкубок.
Вылетел из Кубка.
Команда опустилась на 2е место.
Тренера уволили.
Свипнули Абубакара с которым боролись за все трофеи.

роналду не виноват:)🤣🤣🤣
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Гамарджоба Генацвале
Про Кристиана Эриксена хоть бы упомянули раз эта такая престижная премия. Человек с того света вернулся. Будет новость об этом на Спортсе, интересно ?
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Экспертное мнение
Ответ rigobersong
И это в 35 лет!:))
Не вылеты от Порту и Лионов, но тоже ничего
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rigobersong
Ответ VERBLYUD
Если прочитать новость, станет ясно, что награду вручают за предыдущий год. В 2020 он получал за 2019, в котором был монстром.
Зачем ему читать и во что-то вникать, тут любой бред напиши, поверят:))
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Пирс Морган
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Ждём мнение фанатов фруктового. Очередную премию купил Месси. Ну и жду уже новости об Аль-Насре и Кришти. Сегодня играли с аутсайдером, разгромили скорее всего и самый красивый сделал покер. Ведь не может же такого быть, что Кришти провалил очередной матч, а беспристрастные редакторы Новиков и Люба не могут ни одной новости запилить? 😁
Да, прям воцарилась фруктовая тьма и тишина
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Философ Востока
Ну Лео всегда первый, так что не удивительно. Хейтеры 🤫
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Игорь Климов
Лео Месси несомненно - это гений футбола XXI века!
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Месси ниц пред Насри
Мировая общественность впервые узнала о существовании такой супер премии "Laureus"..
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Константин Симкин
Роналду опять обделался с аль насром, че то не тянет он вообще. Пора ему в мини футбол переходить, там может че получится? Лео красавец, награда достойная, так держать! 👍🙏
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Юрий Кечко
Ответ Имя Фамилия
Прикольная награда. Меси её получал дважды, в 2020-м после 8:2 и в этом году после развала ПСЖ и отстранения от тренировок. Вручают видимо неудачнику года, так что заслуженно.
Роналду получил золой мяч 2013 когда Португалию в отборе к чм обогнала мать его Россия))))
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Domian
Ответ Месси ниц пред Насри
Мировая общественность впервые узнала о существовании такой супер премии "Laureus"..
Мировая общественность знает о ней с 1999 года.
Лауреаты : Шумахер, Болт, Фелпс, Федерер, Надаль, Джокович, Том Брэди, Сирена Уильямс и тд.
Если плебс со спортс ру чего то не знает, то это проблемы этого плебса.
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Игорь Климов
Ответ Месси ниц пред Насри
Мировая общественность впервые узнала о существовании такой супер премии "Laureus"..
Ты хоть не позорься, а посмотри кто ранее из знаменитых спортсменов получал эту награду: Вудс, Шумахер, Федерер, Болт, Надаль, Джокович, Месси.
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Игорь Климов
Ответ Domian
Мировая общественность знает о ней с 1999 года. Лауреаты : Шумахер, Болт, Фелпс, Федерер, Надаль, Джокович, Том Брэди, Сирена Уильямс и тд. Если плебс со спортс ру чего то не знает, то это проблемы этого плебса.
Когда я писал свой комментарий, твоего не видел, практически всё совпало)
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