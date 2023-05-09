«Чикаго» выиграл драфт-лотерею НХЛ и получил общий 1-й выбор. У клуба было 11,5% шансов на победу

«Чикаго» выиграл драфт-лотерею НХЛ и получил общий 1-й выбор.

«Блэкхокс» имели 3-й шанс на выигрыш лотереи (11,5%).

Лучший шанс был у «Анахайма» (25,5% – 18,5% плюс еще 7% в случае выигрыша командами с 12-й по 16-ю позицию).

Главным фаворитом драфта НХЛ-2023 является 17-летний канадский форвард .

В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром WHL с 143 (71+72) очками в 57 играх за «Реджайну». В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.

Также выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.

Драфт НХЛ пройдет 28 и 29 июня в Нэшвилле.