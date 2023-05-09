«Чикаго» выиграл драфт-лотерею НХЛ и получил общий 1-й выбор. У клуба было 11,5% шансов на победу

Теги Чикаго НХЛ драфт НХЛ Западная хоккейная лига Реджайна Коннор Бедард Хоккей

«Чикаго» выиграл драфт-лотерею НХЛ и получил общий 1-й выбор.

«Блэкхокс» имели 3-й шанс на выигрыш лотереи (11,5%).

Лучший шанс был у «Анахайма» (25,5% – 18,5% плюс еще 7% в случае выигрыша командами с 12-й по 16-ю позицию). 

Главным фаворитом драфта НХЛ-2023 является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард

В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром WHL с 143 (71+72) очками в 57 играх за «Реджайну». В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.

Также выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.

Драфт НХЛ пройдет 28 и 29 июня в Нэшвилле. 

24 комментария

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glavniiexpert
Казино, которые рекламят пиратские озвучки сериалов и то более честные, чем лотерея Бэтмэна.
+16
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Дмитрий Якушевич
Лиге нужен сильный Чикаго, это огромный хоккейный рынок, Джерси Кейна/Тэйвза были наравне с Кросби/Овечкиным. Я не верю просто, что это лишь рандом
+16
-1
+15
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hhlg
В 2005 Анахайм также проиграл лотерею и выбрал вторым Бобби Райяна. Первым ушёл некто Сидни Кросби ;)
+14
-1
+13
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Кавабунга Шреддоголовый
Беттмэн себе не изменяет. Большой рынок есть большой рынок, хотя у Чикаго нет иного выбора, как выбрать Бедарда
+13
-2
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bobby ryan 9
Лига как всегда в своём репертуаре. Некстван в небольшом, далеко не самом хоккейном Анахайме? Неее, Чикаго - идеальное место с точки зрения хоккейного рынка, медийности и джерси будут раскупаться как горячие пирожки. Доходы Лиги превыше всего, к черту спортивные принципы, когда на кону бабки
+8
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nik nik
Для кого это неожиданно? Удивительно было-бы , если кто-то другой выиграл бы )))
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copti_san
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Беттмэн себе не изменяет. Большой рынок есть большой рынок, хотя у Чикаго нет иного выбора, как выбрать Бедарда
А по какому принципу тогда Макди достался Эдмонтону в 2015, да и вообще Эдмонтон нормально так на драфтах бустили? Не сказал бы, что прям сильно большой рынок
+8
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faaakkkeee
Набрать 20 очков за 7 матчей плова и вылететь от Егорки Сидорова. Это что ж за трупы там с Бедардом играли в команде. Чикаго - воистину воскрес, что тут сказать.
+3
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ni
ВК каким будет выбирать?
+2
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El_loco_97
Ну, объективно, из тройки калек с дна Чикаго это было наиболее необходимо. Всех ястребов, надеюсь, с началом возрождения
+2
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Stolny51
Менеджмент НХЛ чистый как слеза младенца 😂😂😂
+1
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LOsP06GH
Ответ Александр Романов
Повезло Чикаго , надеюсь перестройка не затянется и они вновь будут претендовать на кс
Сильно сомневаюсь, что после такого массового рассеивания топ игроков и проспектов по другим клубам, и пяти лет не хватит для создания боеспособной команды.
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Stepan Alexandrovich
Ответ ni
ВК каким будет выбирать?
8, символично
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Stolny51
Ответ Дмитрий Якушевич
Лиге нужен сильный Чикаго, это огромный хоккейный рынок, Джерси Кейна/Тэйвза были наравне с Кросби/Овечкиным. Я не верю просто, что это лишь рандом
Очевидно 🤷‍♂️

и на западе как раз об этом фаны и пишут - Гарик негодяй, подмахивает для большего заработка
+1
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ni
Ответ hhlg
В 2005 Анахайм также проиграл лотерею и выбрал вторым Бобби Райяна. Первым ушёл некто Сидни Кросби ;)
Что у ВК?
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dzomba
Опять ничего интересного, мда, бабки бабки бабки
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LOsP06GH
Вратаря Анахайма Гибсона жалко, молодые годы загубил на танкование клуба, а мог например в Эдмонтоне уже за вторым кубком шагать!.....ну или в Сиэтле или даже в Колорадо.
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hhlg
Ответ ni
Зря сезон сливали. Всех нормальных растащат.
Да не, там в 10 все хорошие. Вплоть до того, что Мичков может упасть на 8 место ;)

https://www.dailyfaceoff.com/news/2023-nhl-mock-draft-post-lottery-top-16-edition
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ni
Ответ hhlg
Да не, там в 10 все хорошие. Вплоть до того, что Мичков может упасть на 8 место ;) https://www.dailyfaceoff.com/news/2023-nhl-mock-draft-post-lottery-top-16-edition
Хотелось бы!
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Александр Романов
Повезло Чикаго , надеюсь перестройка не затянется и они вновь будут претендовать на кс
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Павел Светлов
Ответ Stolny51
Менеджмент НХЛ чистый как слеза младенца 😂😂😂
они шары грели?
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