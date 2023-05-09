«Чикаго» выиграл драфт-лотерею НХЛ и получил общий 1-й выбор. У клуба было 11,5% шансов на победу
«Чикаго» выиграл драфт-лотерею НХЛ и получил общий 1-й выбор.
«Блэкхокс» имели 3-й шанс на выигрыш лотереи (11,5%).
Лучший шанс был у «Анахайма» (25,5% – 18,5% плюс еще 7% в случае выигрыша командами с 12-й по 16-ю позицию).
Главным фаворитом драфта НХЛ-2023 является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард.
В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром WHL с 143 (71+72) очками в 57 играх за «Реджайну». В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.
Также выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.
Драфт НХЛ пройдет 28 и 29 июня в Нэшвилле.
и на западе как раз об этом фаны и пишут - Гарик негодяй, подмахивает для большего заработка
https://www.dailyfaceoff.com/news/2023-nhl-mock-draft-post-lottery-top-16-edition