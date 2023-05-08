Михаил Кержаков: «Я против Fan ID. То, что сейчас на Вираже, – не то. И на других фанатских трибунах, «Спартака», ЦСКА – тоже. Раньше мурашки по коже шли»
Михаил Кержаков высказался против введения Fan ID.
Напомним, после введения закона о Fan ID фанаты клубов РПЛ объявили бойкот матчей, для посещения которых необходим паспорт болельщика. С 2023 года Fan ID обязателен для посещения всех матчей Мир РПЛ, в результате чего посещаемость матчей резко упала.
«Эмоции на матчах для меня теперь отличаются, потому что были матчи с Виражом (фанатская трибуна «Зенита» – Sports.ru), а теперь без.
То, что сейчас есть на Вираже, для меня – не то. Причем не только на нашей, но и на других фанатских трибунах: «Спартака», ЦСКА. У меня от этого мурашки по коже шли.
Не думаю, что есть вероятность того, что фанаты вернутся. У меня из родственников никто не сделал Fan ID. Отец, наверное, из-за возраста. Жене и сыну я не давал команды его делать, хотя до его введения они ходили на матчи.
На месте фанатского актива я бы тоже поступал так же. Я против Fan ID», – сказал вратарь «Зенита».
На игре «Зенит» – «Спартак» 48 893 зрителя. Это рекорд «Газпром Арены» при Fan ID
Это убожество то что сделали с Виражом. На матчах Зенита обожал слушать от фанатов музыкальные инструменты
Дудочки, барабаны
А теперь там убогая сцена… позор
Молодец, уважение за мнение!
Спасибо тебе за высказывания!
Для нас это важно понимать!
Ах он ещё и бойкот поддерживает, подлец. Срочно должны возбудиться Терюшков, Милонов и Бастрыкин.
А вообще эти слова Кержа - хороший ответ тем, кто говорит, что «настоящие болельщики должны всегда команду поддерживать, а не матчи бойкотировать». Тут за бойкот даже некоторые футболисты, и сомневаюсь, что Кержаков такой один.