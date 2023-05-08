Михаил Кержаков: «Я против Fan ID. То, что сейчас на Вираже, – не то. И на других фанатских трибунах, «Спартака», ЦСКА – тоже. Раньше мурашки по коже шли»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена ВЭБ Арена Газпром Арена (Крестовский) стадионы Чемпионат.com Fan ID Футбол

Михаил Кержаков высказался против введения Fan ID.

Напомним, после введения закона о Fan ID фанаты клубов РПЛ объявили бойкот матчей, для посещения которых необходим паспорт болельщика. С 2023 года Fan ID обязателен для посещения всех матчей Мир РПЛ, в результате чего посещаемость матчей резко упала.

«Эмоции на матчах для меня теперь отличаются, потому что были матчи с Виражом (фанатская трибуна «Зенита» – Sports.ru), а теперь без.

То, что сейчас есть на Вираже, для меня – не то. Причем не только на нашей, но и на других фанатских трибунах: «Спартака», ЦСКА. У меня от этого мурашки по коже шли.

Не думаю, что есть вероятность того, что фанаты вернутся. У меня из родственников никто не сделал Fan ID. Отец, наверное, из-за возраста. Жене и сыну я не давал команды его делать, хотя до его введения они ходили на матчи.

На месте фанатского актива я бы тоже поступал так же. Я против Fan ID», – сказал вратарь «Зенита».

На игре «Зенит» – «Спартак» 48 893 зрителя. Это рекорд «Газпром Арены» при Fan ID

85 комментариев

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Jacek Suomilinen
Миша, ты прав!
+93
-4
+89
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Filipp Gorski
Согласен с Мишей
Это убожество то что сделали с Виражом. На матчах Зенита обожал слушать от фанатов музыкальные инструменты
Дудочки, барабаны
А теперь там убогая сцена… позор
+78
-3
+75
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Саня Беляков
Красавец, Мишаня
+41
0
+41
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Max Zhomkov
честно, на месте активных фанатов зенита я бы ощущал , что мне в лицо плюнули, после того как на их месте музыкальную сцену сделали. Мерзотнейший поступок от руководства Зенита.
+39
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Алексей Коновалов
Ответ Света Ефремова
Жаль, что Михаил так сказал. Вчера была на вираже, было супер!!!
Виража не было вчера.
+36
0
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Игорь Новиков
Уважение за то, что не молчит.
+27
-4
+23
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Шурик Шурик
Ответ Витольд Бубеный
В чем он прав? Почему нельзя оформить фан ид и как раньше поддерживать свой клуб?
домой по паспорту не ходят
+24
-4
+20
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Atsuktuvas
Ответ Raul14
это не статья?
Сейчас всё - статья. "Я мыслю, следовательно я дискредитирую".
+15
-2
+13
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Усы Шлюбы
Привыкайте к тишине на трибунах при полном стадионе плебеев. Мы не вернемся на стадионы при действии этого антинародного закона (СБГ ультрас).
+16
-4
+12
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Алексей Коновалов
Ответ Света Ефремова
Как это не было))) Очень хорошо болели и пели Катюшу) Все вместе
Сочувствую если это называешь виражом. Половина не встает на гимне даже. Не говоря уже про красные цвета в одежде 🤦‍♂️ позор был на секторе
+10
0
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Вечно в бане
Ответ Света Ефремова
Как это не было))) Очень хорошо болели и пели Катюшу) Все вместе
Хот-дог с минералкой дали хоть, за «Катюшу»?
+11
-1
+10
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Катя СПб
Ответ Max Zhomkov
честно, на месте активных фанатов зенита я бы ощущал , что мне в лицо плюнули, после того как на их месте музыкальную сцену сделали. Мерзотнейший поступок от руководства Зенита.
Они так и сделали. Я далеко не активная фанатка, но это плевок и в меня тоже. Поэтому фанайди и не получаю.
+10
-2
+8
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JENNINGS
Все мы немного Михаил Кержаков!
Молодец, уважение за мнение!
+7
0
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Roman Zhirnov
Ответ Света Ефремова
Жаль, что Михаил так сказал. Вчера была на вираже, было супер!!!
Нет больше виража, есть сцена для групп "тату" и "газмясов браззерс", гоу-гоу девушек с пипидастрами и юношей в униформе. Окститесь.
+7
0
+7
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Леха Евдокимов
Спасибо Миша
+7
0
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Cruel Snake
Ай молодца! Твои бы слова, да... В голову бы кому надо достучались бы
+8
-1
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FNT
Ответ Liss809
Балабол ты Миша
А что он должен сделать? Карьеру завершить? Объявить голодовку? Выходить на матчи в рубище? Он может высказываться, все. Это и делает.
+7
0
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Вечно в бане
Ответ 1ce
самых отмороженых уже отсеяли, потом подтянутся настоящие болельщики, до многих наверное дойдет что нету никакого вреда фанайди. по крайней мере я не видел нормальных объяснений
О, ещё один. «Вреда нет, поэтому давайте введём». Пользы, правда, тоже нет, но кого это останавливает?
+8
-1
+7
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Серёга Левоненко
Ответ Света Ефремова
Жаль, что Михаил так сказал. Вчера была на вираже, было супер!!!
вы были на месте где был ВИРАЖ ,а не на Вираже.
+7
-1
+6
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Катя СПб
Ответ Света Ефремова
Это Ваше мнение. У меня оно другое! И мне новый вираж нравится больше.
Что значит новый вираж?
+5
0
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nobrainnopain
Закон сохранения мурашек. Если у старшего от страха появились мурашки, то у младшего они пропали.
+6
-1
+5
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МагияПердива
Ага. Зато по матч-тв уже челом бьют - невероятная посещаемость!!! Бгг
+5
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Дмитрий Бервинов
я вчера решил впервые за долгое время посмотреть игру Зенита - это же реально глупо, какие-то додики в барабаны синхронно бьют 90 минут, курам на смех
+5
0
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MishaFCZ
Мишаня ты красава!
Спасибо тебе за высказывания!
Для нас это важно понимать!
+5
-1
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Вечно в бане
На месте фанатского актива я бы тоже поступал так же. Я против Fan ID», – сказал вратарь «Зенита».

Ах он ещё и бойкот поддерживает, подлец. Срочно должны возбудиться Терюшков, Милонов и Бастрыкин.
А вообще эти слова Кержа - хороший ответ тем, кто говорит, что «настоящие болельщики должны всегда команду поддерживать, а не матчи бойкотировать». Тут за бойкот даже некоторые футболисты, и сомневаюсь, что Кержаков такой один.
+7
-3
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