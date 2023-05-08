Михаил Кержаков: «Я против Fan ID. То, что сейчас на Вираже, – не то. И на других фанатских трибунах, «Спартака», ЦСКА – тоже. Раньше мурашки по коже шли»

Михаил Кержаков высказался против введения Fan ID.

Напомним, после введения закона о Fan ID фанаты клубов объявили бойкот матчей, для посещения которых необходим паспорт болельщика. С 2023 года Fan ID обязателен для посещения всех матчей Мир РПЛ, в результате чего посещаемость матчей резко упала.

«Эмоции на матчах для меня теперь отличаются, потому что были матчи с Виражом (фанатская трибуна «Зенита» – Sports.ru), а теперь без.

То, что сейчас есть на Вираже, для меня – не то. Причем не только на нашей, но и на других фанатских трибунах: « », . У меня от этого мурашки по коже шли.

Не думаю, что есть вероятность того, что фанаты вернутся. У меня из родственников никто не сделал Fan ID. Отец, наверное, из-за возраста. Жене и сыну я не давал команды его делать, хотя до его введения они ходили на матчи.

На месте фанатского актива я бы тоже поступал так же. Я против Fan ID», – сказал вратарь «Зенита».

На игре «Зенит» – «Спартак» 48 893 зрителя. Это рекорд «Газпром Арены» при Fan ID