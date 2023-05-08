Единая лига ВТБ. Финал. УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и сравнял счет в серии – 1-1

Теги результаты УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

В понедельник, 8 мая, во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ казанский УНИКС одолел краснодарский «Локомотив-Кубань» (79:76, 1-1) в напряженной концовке.

Единая лига ВТБ

Финал (до четырех побед)

Второй матч

УНИКС – Локомотив-Кубань 79:76 (24:19, 14:27, 20:16, 21:14)
Дата проведения
8 мая, 15.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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57 комментариев

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Александр Павлов
Россияне Уникса, конечно, очень слабы!
+9
-1
+8
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ДоминаторТенниса
Рано похоронили Уникс. -10 отыграли в концовке, тут еще самое интересное впереди.
+8
-1
+7
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MaaRek
Сумашедшую концовку забрал УНИКС с +10 уйти
+7
0
+7
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Basket_life
Локо в офигенной форме подошли к финалу. Тренер молоток
+8
-1
+7
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Вадим3131
Спасибо легионерам УНИКСа до земли !!!
+7
-1
+6
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Skif63
УНИКС и всех его болельщиков с победой! Самоотверженность, мастерство, дисциплина! Молодцы!
+6
0
+6
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mikhuil
Ответ archangel3000
Уникс вечно 2-3 команда. Не важно кто чемпион, точно не Уникс. Интересно есть ставка такая))))
Баскетбольный Леверкузен)
+6
-1
+5
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Александр Павлов
Зайцев ноль...
+5
0
+5
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zastup
Локо свободней играет как то , уникс зажат игроки на нервах Перасович уже загнобил всех ))
+6
-1
+5
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Додик Аксель
ЦСКА вчера сравнял счёт с Зенитом, возможно, и УНИКС сегодня это повторит. Чем больше матчей, тем интересней любителям баскетбола.
+4
0
+4
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mikhuil
Ответ Сибирский литовец
Вот тоже интересно . Только у Локо есть молодежь , наигрываемая уже 3-4 года . От них будет зависеть исход финала
Исход будет больше зависеть от легионеров УНИКСа)
+4
0
+4
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sonny91
затащили таки) слава богу тут не будет 4-0. казань пора просыпаться!!!
+4
0
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Adel Khaniev
УНИКС очень много ошибается. С такими ошибками чемпионами не стать.
+4
0
+4
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Santa-Barbara
Уникс с таким 2-очковым баскетболом вряд ли может на что-то рассчитывать. Локо опасен и на периметре, и в краске, Уникс же отказывается бросать даже открытые трехи, так что играет очень предсказуемо.
+5
-1
+4
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archangel3000
Уникс вечно 2-3 команда. Не важно кто чемпион, точно не Уникс. Интересно есть ставка такая))))
+8
-5
+3
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alexxx23
Локо красавцы!!!
+3
0
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DinKz
Ответ Александр Павлов
Россияне Уникса, конечно, очень слабы!
это ещё мягко сказано...
+3
0
+3
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BLAD
Но всё таки тревожно, много балласта, Воронкевич дерево, ротации минимум, если только леги вытащат, надеюсь))
+2
0
+2
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Lan4ik
Ну что комментаторы, которые похоронили уже УНИКС и золото в Краснодар увезли, как дела?
+5
-3
+2
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Удав
Ответ закрыт по беспределу
Эпичный (а вероятно, и намеренный) слив в исполнении Локо. Уж слишком много начудили во второй половине финальной четверти.
Насчет намеренного вряд ли, но начудили за последние 3 минуты много.
+2
0
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Basket_life
Дрогнул Краснодар в концовке
+2
0
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Bashibuzuck
Вперед, Уникс, пусть эта серия продолжится подольше✊✊✊
+4
-2
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Basket_life
Ответ Додик Аксель
ЦСКА вчера сравнял счёт с Зенитом, возможно, и УНИКС сегодня это повторит. Чем больше матчей, тем интересней любителям баскетбола.
будет как-то странно если финал 4-0, а 3е место 7 игр
+2
0
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Вадим3131
Но выиграть серию до 4 побед фактически вшестером нереально, Жбанов, Зайцев должны помогать.. Воронцевич к сожалению не тянет
+2
0
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mikhuil
Красавцы, осталось ещё три матча
+2
-1
+1
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