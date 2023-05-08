Единая лига ВТБ. Финал. УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и сравнял счет в серии – 1-1

В понедельник, 8 мая, во втором матче финальной серии плей-офф казанский одолел краснодарский « » (79:76, 1-1) в напряженной концовке.

Единая лига ВТБ

Финал (до четырех побед)

Второй матч

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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