Единая лига ВТБ. Финал. УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и сравнял счет в серии – 1-1
В понедельник, 8 мая, во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ казанский УНИКС одолел краснодарский «Локомотив-Кубань» (79:76, 1-1) в напряженной концовке.
Единая лига ВТБ
Финал (до четырех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 8 мая, 15.00, «Баскет-холл»
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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