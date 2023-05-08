Хасбик посетил игру махачкалинского «Динамо» с «Нефтехимиком». Хавбек клуба Гаджиев вручил ему шарф
Хасбик посетил игру махачкалинского «Динамо» против «Нефтехимика».
В 30-м туре Мелбет Первой лиги «Динамо» на своем поле быграло «Нефтехимик» со счетом 2:0. Матч посетил блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик.
После матча Хасбик встретился с игроками махачкалинского «Динамо». Полузащитник команды Абакар Гаджиев вручил блогеру клубный шарф.
После 30 туров махачкалинское «Динамо» находится на 6-й строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 44 очка.
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