Хасбик посетил игру махачкалинского «Динамо» с «Нефтехимиком». Хавбек клуба Гаджиев вручил ему шарф

Теги премьер-лига Россия Первая лига Нефтехимик соцсети Динамо Махачкала Хасбик Футбол

Хасбик посетил игру махачкалинского «Динамо» против «Нефтехимика».

В 30-м туре Мелбет Первой лиги «Динамо» на своем поле быграло «Нефтехимик» со счетом 2:0. Матч посетил блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик.

После матча Хасбик встретился с игроками махачкалинского «Динамо». Полузащитник команды Абакар Гаджиев вручил блогеру клубный шарф.

После 30 туров махачкалинское «Динамо» находится на 6-й строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 44 очка.

45 комментариев

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Антон Фалафель
Может хватит тиражировать похождения недомерка?🤔
+83
-15
+68
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Nick Crosier
Хасбик как игрушка. Что-то вроде скомароха.
+62
-3
+59
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Давуд Давудов
Футбольная новость, которую мы заслужили
+17
-2
+15
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Антон Фалафель
Маленькая собака всю жизнь щенок
+20
-6
+14
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max bogomazov
Зачем пиарить живодера ?
+15
-1
+14
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Born is the King
С Аяччо теперь точно не сыграет
+15
-3
+12
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ariuntrius
Ответ Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Его рост - это просто особенность человека. Акцентировать на этом - дичь. А вот, нафик про него здесь постить Спортсу, не совсем ясно
Недомерок он не из-за своего роста
+12
-2
+10
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WelcomeBackPURE
Мерзкий Карл
+13
-3
+10
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Антон Фалафель
Может хватит тиражировать похождения недомерка?🤔
Его рост - это просто особенность человека. Акцентировать на этом - дичь. А вот, нафик про него здесь постить Спортсу, не совсем ясно
+14
-5
+9
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Пенс
надеюсь, в этот раз согласовал с Парижем
+11
-4
+7
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Nick Crosier
Хасбик как игрушка. Что-то вроде скомароха.
"СкомАрох" - от слова "комар"?🤓
+10
-4
+6
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Штаны Габора Кирая
Так он же в Париже должен быть, его к тренировкам вроде вернули.
+7
-2
+5
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Glukinho
Ответ Nick Crosier
Хасбик как игрушка. Что-то вроде скомароха.
рубит бабки бабки сухо бабки
+6
-2
+4
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tampa-bay
Ответ космонавт на дереве
Много ты знаешь знаменитых карликов кроме него?
актер из игры престолов
+4
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Архитектор Мендисабаль
Кто такой Хасбик, чем прославлен?
+6
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topsatan
Какой такой штраф ему вручили)
+2
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AA MM
Ответ topsatan
Какой такой штраф ему вручили)
Для него размером с одеяло.
+2
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Shadow1882
Это было ДВА дня назад. Сюда новости пердива доходят только тогда, когда мем какой-нибудь завирусится, судя по всему...
+2
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Ксяоми Ноутов
Ответ космонавт на дереве
Много ты знаешь знаменитых карликов кроме него?
Паспарту, Пасмюрай, Пастам. Карлики из Форта Боярд.
+2
0
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JENNINGS
Ответ Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Кто это?
Живодёр
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Александр Кудрявцев
Да уж классная футбольная новость
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Michael Boldyrev
Вот же "молодой" игрок для лимита! Эх, сразу не сообразили...
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Владимир Туаев
Ну эту новость не жирным, а красным шрифтом на спортивном портале выделить надо было!
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Игорь Пичугин
Ответ Muerte
Почему эту "новость" в разделе ММА/ UFC вижу?)
Хасбик же боец, ну или это Петруха Ян матч посетил.
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AXEL7
Знать бы вообще, кто это
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