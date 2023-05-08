Сборная Аргентины признана командой года по версии Laureus. Она опередила «Реал» и «Голден Стэйт»

Командой года по версии Laureus признана мужская сборная Аргентины.

Аргентинцы стали лауреатами премии впервые за время ее существования – с 2000 года.

«Команда потрясла футбольный мир своим выступлением на , и кульминацией стала невероятная победа над Францией в одном из величайших финалов в истории турнира», – сказано в заявлении в твиттере Laureus.

Также на награду претендовали женская сборная Англии (футбол), сборная Франции (регби), « » ( , баскетбол), « » («Формула-1»), « » (футбол).