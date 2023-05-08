Сборная Аргентины признана командой года по версии Laureus. Она опередила «Реал» и «Голден Стэйт»
Командой года по версии Laureus признана мужская сборная Аргентины.
Аргентинцы стали лауреатами премии впервые за время ее существования – с 2000 года.
«Команда потрясла футбольный мир своим выступлением на ЧМ-2022, и кульминацией стала невероятная победа над Францией в одном из величайших финалов в истории турнира», – сказано в заявлении в твиттере Laureus.
Также на награду претендовали женская сборная Англии (футбол), сборная Франции (регби), «Голден Стэйт» (НБА, баскетбол), «Ред Булл» («Формула-1»), «Реал Мадрид» (футбол).
Аргентинцы во всех матчах превосходили соперников.
Нашёл что сравнивать
Реал, Арги и ГСВ - все достойны. Тот момент, когда очень рад что не судья
Будь внимательней))
Кстати Аргентина проиграл всего 1 матч с 2019 до 2023 года.
А у Реала больше 15 поражение за этот период.
Чм проходил в Катаре , Катар владеет ФРАНЦУЗСКОЙ командой , главное лицо которой француз же Мбаппе , почему чм должны были покупать именно Месси ?)
И второй , если такие махинации работают на уровне чм , почему жалкую лч(на фоне чм разумеется) Катар купить Псж своему не может уже десяток лет ?))
Жду обоснованных ответов ;)
Ну или что б я тебя не видел тут больше