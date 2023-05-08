Сборная Аргентины признана командой года по версии Laureus. Она опередила «Реал» и «Голден Стэйт»

Теги Ред Булл Голден Стэйт Реал Мадрид Ла Лига Сборная Аргентины по футболу НБА рейтинги женский футбол сборная Англии жен сборная Франции ЧМ-2022 Футбол

Командой года по версии Laureus признана мужская сборная Аргентины.

Аргентинцы стали лауреатами премии впервые за время ее существования – с 2000 года.

«Команда потрясла футбольный мир своим выступлением на ЧМ-2022, и кульминацией стала невероятная победа над Францией в одном из величайших финалов в истории турнира», – сказано в заявлении в твиттере Laureus.

Также на награду претендовали женская сборная Англии (футбол), сборная Франции (регби), «Голден Стэйт» (НБА, баскетбол), «Ред Булл» («Формула-1»), «Реал Мадрид» (футбол).

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104 комментария

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Фанат Лионеля Месси
Ответ Artem Piatkov
Португалию то почему не признали в 2016?)
За выход с группы с 3 места?
+63
-18
+45
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Caterina
Абсолютно заслуженно. Идеал командного вида спорта, целеустремленная, сверхмотивированная команда, играющая для своей страны. Команда, где все друг за друга, и за тренера. Лучшая команда и лучшие болельщики.
+56
-26
+30
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benjamin92
Ответ Artem Piatkov
За победу в турнире
Тём, можешь накручивать сколь угодно плюсов, но Аргентина заслужила эту награду больше Реала или Пуртугалии-2016
+33
-8
+25
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Tristan...
Ответ Artem Piatkov
За победу в турнире
Отскок в финале.

Аргентинцы во всех матчах превосходили соперников.
Нашёл что сравнивать
+26
-5
+21
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Caterina
Ответ Karim Rahmonov
И лучшие судьи)))))
Судьи тоже неплохие. Кроме Лаоса. Ну его и выпилили с ЧМ в итоге.
+26
-10
+16
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Vinnipukh Vinni
Ответ Игорь Климов
И Мбаппе тоже прокатили)
Да, назначили в финале не три или четыре, а всего два пенальти. Жестокие, коварные шейхи.
+8
0
+8
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Spaten
Круто! За Аргентину радовались как за своих
+32
-25
+7
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headmaster
Слежу за футболом и баскетболом.

Реал, Арги и ГСВ - все достойны. Тот момент, когда очень рад что не судья
+10
-4
+6
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benjamin92
Ответ Karim Rahmonov
И лучшие судьи)))))
Лучшие судьи у Реала: Чакыр, Кашшаи, Клаттенбург, Рокки, Оливер и др.
+12
-7
+5
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Женька Овомоела
Какого года то?😅
+5
-2
+3
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Vinnipukh Vinni
Ответ Karim Rahmonov
И лучшие судьи)))))
А вот Неймарчика прокатили. Он так верил в шейхов, но те не заметили его в тени Месси.
+4
-1
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Caterina
Ответ alireal
Да, судьи неплохие. Главное глаза когда надо закрывали, когда аргентинских неадекватов надо было удалять. Очень хорошие судьи.
А удалять надо было только аргентинских неадекватов? Среди соперников таковых не было? Или это другое?
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Men77
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
60 с лишним матчей у Реала с невероятными камбеками 100+ матчей у ГСВ, которых перед начало сезона все списали И десяток матчей у аргов, где на чм они из 7 игр в основное время выиграли только 4. Кажется, эта награда обесценена покруче золотого мяча
ни фига себе, 60 матчей с невероятными камбэками. Вот это они лажали в начале каждого матча😁
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benjamin92
Ответ rigobersong
Конечно, на Globe Soccer Awards вручают:))
Гель со всеми переругался, теперь даже ручную награду Мендеша не дадут )
+6
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Юрий Кечко
Ответ Пенс
А, ну теперь всё понятно. Это премия в которой побеждают лицемеры, актёры и провокаторы. Всё стало на свои места.
Так написали что что обошли Реал в итоге
Будь внимательней))
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Юрий Кечко
Ответ Karim Rahmonov
Там было скорее всего 300 арбитров и 600 пиналти назначенных в пользу Аргентины
Прочти выше я там задал вопросы какому то так на эту тему, можешь тоже попытаться ответить )))
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ benjamin92
Тём, можешь накручивать сколь угодно плюсов, но Аргентина заслужила эту награду больше Реала или Пуртугалии-2016
Блин, как можно к пяткову так уважительно и вежливо писать?) не заслуживает вообще же
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Мистер Блин
и даже зенит опередила? не может быть😂😂😂
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Игорь Климов
Ответ Akosha Akbarov
Реал который камбэкнул всех подняд , ну да ну да 👍!
Только вот Сборная Аргентины "камбэчила" на протяжении всего Чемпионата Мира!
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Artem Piatkov
Португалию то почему не признали в 2016?)
Португалия выигрывала чемпионат мира? 🤣
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Мохнатый55
Ответ alireal
Да, судьи неплохие. Главное глаза когда надо закрывали, когда аргентинских неадекватов надо было удалять. Очень хорошие судьи.
А почему судьи закрывали глаза, когда надо было голландских неадекватов удалять?
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DenizKios
Ответ Игорь Климов
Ха-ха-ха) Давно так не смеялся над этими хейтерами Лео Месси)
Странно что Климов не упомянул Роналду в этой новости
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Greatest Of All Time
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
60 с лишним матчей у Реала с невероятными камбеками 100+ матчей у ГСВ, которых перед начало сезона все списали И десяток матчей у аргов, где на чм они из 7 игр в основное время выиграли только 4. Кажется, эта награда обесценена покруче золотого мяча
У Аргентины 36 матчей без поражения, а потом 1 поражения на ЧМ а потом снова 6 матчей без поражения. Это разве не история??
Кстати Аргентина проиграл всего 1 матч с 2019 до 2023 года.
А у Реала больше 15 поражение за этот период.
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Greatest Of All Time
Ответ alireal
Ещё пеонелю ЗМ осталось вручить.
А рюналде золотой Верблюд.
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Юрий Кечко
Ответ alireal
Да, сплотились ФИФА с судейским корпусом и протащили аргентину к чемпионству.
И так
Чм проходил в Катаре , Катар владеет ФРАНЦУЗСКОЙ командой , главное лицо которой француз же Мбаппе , почему чм должны были покупать именно Месси ?)

И второй , если такие махинации работают на уровне чм , почему жалкую лч(на фоне чм разумеется) Катар купить Псж своему не может уже десяток лет ?))

Жду обоснованных ответов ;)
Ну или что б я тебя не видел тут больше
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