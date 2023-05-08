Месси и Бускетс перейдут в «Аль-Хилаль». Альба тоже, если расторгнет контракт с «Барсой» (El Chiringuito)
Лионель Месси продолжит карьеру в «Аль-Хилале».
Аргентинский футболист примет предложение контракта от клуба из Саудовской Аравии, сообщает El Chiringuito.
К команде из Эр-Рияда также присоединится Серджи Бускетс – он подпишет контракт на два года.
Жорди Альба тоже может перейти в клуб с Ближнего Востока. Он сделает это, если согласится на расторжение контракта с «Барселоной».
Месси перейдет в клуб из Саудовской Аравии вместе с Бускетсом и Альбой. Лео больше не хочет играть под давлением, «Барса» с ним не общалась (Diario Sport)
«Аль-Хилаль» предложил Месси больше 400 млн евро в год. Лео хочет остаться в Европе
Низковато летаете)
Почему не Романо, который сегодня написал про контракт с ПСЖ?)
Месси выиграл награду - лучший спортсмен года от Laureus Sports Award, опередив теннисистов, баскетболистов, гонщиков, легкоатлетов.
Это вторая награда Месси и он единственный игрок в истории из командных видов спорта, кто выиграл этот спортивный Оскар.
Юзеры спортс когда нибудь на источник новости обращают внимание?
Есть важный нюанс, Роналду никогда не играл в футбол на уровне Месси. Поэтому разные клубы и лиги оставь для сравнении с Ибрагимовичами - никогда это не было показателем чего-то особенного, иначе Пеле сыгравшего всю карьеру в одном клубе не прозвали бы королем футбола. Критерии криштифанов - это натягивание совы на глобус, там играл, тут играл, кому это надо? Если по скиллам и умениями Роналду во всем уступал Месси, всегда. "Кроме ЧМ", ага, главный турнир в футболе между прочим, как бы вам не хотелось признавать, но 0+0 в плей-офф за пять ЧМ априори смешно воспринимать как серьезный уровень, и какой толк что Роналду играл в разных командах? 0+0 показывает, что он везде нуждался в благоприятных условиях, ну стал Месси чемпионом в ПСЖ, как и Роналду в Юве - глобально для Месси это не достижение, он лучший по другими причинам.