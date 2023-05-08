Месси и Бускетс перейдут в «Аль-Хилаль». Альба тоже, если расторгнет контракт с «Барсой» (El Chiringuito)

Лионель Месси продолжит карьеру в «Аль-Хилале».

Аргентинский футболист примет предложение контракта от клуба из Саудовской Аравии, сообщает El Chiringuito.

К команде из Эр-Рияда также присоединится – он подпишет контракт на два года.

тоже может перейти в клуб с Ближнего Востока. Он сделает это, если согласится на расторжение контракта с «Барселоной».

Месси перейдет в клуб из Саудовской Аравии вместе с Бускетсом и Альбой. Лео больше не хочет играть под давлением, «Барса» с ним не общалась (Diario Sport)

«Аль-Хилаль» предложил Месси больше 400 млн евро в год. Лео хочет остаться в Европе