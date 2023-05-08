Месси и Бускетс перейдут в «Аль-Хилаль». Альба тоже, если расторгнет контракт с «Барсой» (El Chiringuito)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Серджи Бускетс Жорди Альба Футбол

Лионель Месси продолжит карьеру в «Аль-Хилале».

Аргентинский футболист примет предложение контракта от клуба из Саудовской Аравии, сообщает El Chiringuito.

К команде из Эр-Рияда также присоединится Серджи Бускетс – он подпишет контракт на два года.

Жорди Альба тоже может перейти в клуб с Ближнего Востока. Он сделает это, если согласится на расторжение контракта с «Барселоной». 

Месси перейдет в клуб из Саудовской Аравии вместе с Бускетсом и Альбой. Лео больше не хочет играть под давлением, «Барса» с ним не общалась (Diario Sport)

«Аль-Хилаль» предложил Месси больше 400 млн евро в год. Лео хочет остаться в Европе

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150 комментариев

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Barca_mania
Ответ werowolf-gears
Как-то мгновенно Месси закончился
Чемпион Мира. достиг абсолютно всего, что можно в футболе. Все титулы и индивидуальные награды. Все рекорды покорил. Месси прошел футбол на платину.
+90
-26
+64
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Domian
Что то не было сомнений что спортс именно желтушный эль чирингито опубликует)
Низковато летаете)
Почему не Романо, который сегодня написал про контракт с ПСЖ?)
+44
-12
+32
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Barcelona Forever
Ответ Александр Быков
Месси переходит в Аравию в 35, Роналду в 36 и кто раньше сдулся? Жду сектантов
ну да Месси чемпион мира,взял копу,а обижалду всего лишь чемпион Европы.Но секте пеналду больше зацепиться нечем кроме как за возраст🤣
+47
-17
+30
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Domian
Спортс, вместо поиска желтушный новостей опубликуйте что ли уже состоявшийся факт:
Месси выиграл награду - лучший спортсмен года от Laureus Sports Award, опередив теннисистов, баскетболистов, гонщиков, легкоатлетов.
Это вторая награда Месси и он единственный игрок в истории из командных видов спорта, кто выиграл этот спортивный Оскар.
+27
-13
+14
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sebastian1410
Эти трансферы в Аль-Хилаль спасут Барселону от банкротства.
+14
-4
+10
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Domian
Спортс, вместо поиска желтушный новостей опубликуйте что ли уже состоявшийся факт: Месси выиграл награду - лучший спортсмен года от Laureus Sports Award, опередив теннисистов, баскетболистов, гонщиков, легкоатлетов. Это вторая награда Месси и он единственный игрок в истории из командных видов спорта, кто выиграл этот спортивный Оскар.
От кого, от кого?)) Серьезная награда, никогда о ней не слышал)
+16
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Domian
Ответ werowolf-gears
Как-то мгновенно Месси закончился
Потому что так решило самое желтушное сми эль чирингито?)
Юзеры спортс когда нибудь на источник новости обращают внимание?
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Даниил Гутин
Ответ Igor Shalamov
Комментарий удален модератором
Ну начнем с того, что у Катара и Саудовской Аравии вражда, а Месси сватают именно к саудовцам, так что то, что ты сейчас говоришь бред, как если бы арабы серьезно говорили о сговоре Спартака и ЦСКА," ну а что, и там русские и там"
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dalmolchun
Ответ Domian
Глобе соккер эта награда, которую учредил в 2010 Мендеш. Например в 2011 ее кринж получал, за что?) Да никто так и не понял, видимо за то, что является основым спонсором. Лауреус получали - Шумахер, Фелпс, Надаль, Федерер, Джокович, Тайсон и тд. Уровень чуствуешь?
Девушка месяца в Плейбое и то престижней, чем эта Лауреус.
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Alim10
Ответ Александр Быков
Месси переходит в Аравию в 35, Роналду в 36 и кто раньше сдулся? Жду сектантов
Он ещё не перешёл так что не говори на перед
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Гамарджоба Генацвале
Да неее, все врут эти журналюги. Он же в Барсу должен перейти на минималку ради родного и любимого клуба. Деньги для него не главное!
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&_Bishep_&
Аль Наср в ответ опубликовал свой шорт-лист : Серхио Рамос, Кросс, Модрич, Бензема, Марсело...
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blaugrano
Ответ Barca_mania
Чемпион Мира. достиг абсолютно всего, что можно в футболе. Все титулы и индивидуальные награды. Все рекорды покорил. Месси прошел футбол на платину.
Мало того, что прошёл футбол вдоль и поперёк, так до сих пор продолжает выполнять побочные квесты.
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Екн Лор
Ответ Domian
Ну так а что вообще фанаты роналду слышали кроме siuuuuu? Эта награда самая престижная в спорте, рекордсмены конечно индивидуалисты - Надаль, Федерер, Фелпс, Джокович и тд. Футболисты номинировались но никогда не получали, кроме Месси.
Самая престижная в спорте, это шутка? Тогда Globe Soccer Award более престижная награда, чем ЗМ
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Abu Ibrahim
Ответ Domian
Спортс, вместо поиска желтушный новостей опубликуйте что ли уже состоявшийся факт: Месси выиграл награду - лучший спортсмен года от Laureus Sports Award, опередив теннисистов, баскетболистов, гонщиков, легкоатлетов. Это вторая награда Месси и он единственный игрок в истории из командных видов спорта, кто выиграл этот спортивный Оскар.
Всем насрать на эту награду . В футболе есть только Золотой мяч .
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dalmolchun
После ЧМ в Катаре поклонникам Криштиану Роналду в битвах против поклонников Месси, априори приходится озвучивать фразу: "кроме ЧМ" :)))))
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yrok77
Ответ Виктор Кашшаи
Пхвхвхвхвх, хейтеры Месси уже схавали новость. Ну им и их недо кумиру кринжу7 не привыкать есть ....
а что если реально перейдет? что ты будешь говорить?
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Bingo Bongo
Ответ Александр Быков
Месси переходит в Аравию в 35, Роналду в 36 и кто раньше сдулся? Жду сектантов
а что у Месси должна быть цель - играть в Европе дольше чем Роналду?
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RusSt
Кто то еще помнит как недавно китайские клубы скупали звезд. Тогда это казалось безумием
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Кар Карыч
Ответ Domian
ПСЖ готовит Лео предложение о продлении, он нужен проекту. Но Месси пока склонен ждать Барселону.
Ну я Романо больше доверяю, чем Диареи Спорт и Чиговнито, и сам надеюсь, что Месси в Европе останется, но даже появление таких новостей от желтовни напрягает)
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Бене Гессерит
Ответ Domian
Ну так а что вообще фанаты роналду слышали кроме siuuuuu? Эта награда самая престижная в спорте, рекордсмены конечно индивидуалисты - Надаль, Федерер, Фелпс, Джокович и тд. Футболисты номинировались но никогда не получали, кроме Месси.
Очень престижная, что про неё никто не пишет 🤣🤣🤣
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Итачи Учиха
Ну и слава богу. Пусть Хави строит молодую команду. Легендам за все спасибо
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Экспертное мнение
Temp LC, зачем ты пишешь мне, если трусливо прячешься от моих ответов?)) боишься правды и любишь свой выдуманный мирок, конечно.

Есть важный нюанс, Роналду никогда не играл в футбол на уровне Месси. Поэтому разные клубы и лиги оставь для сравнении с Ибрагимовичами - никогда это не было показателем чего-то особенного, иначе Пеле сыгравшего всю карьеру в одном клубе не прозвали бы королем футбола. Критерии криштифанов - это натягивание совы на глобус, там играл, тут играл, кому это надо? Если по скиллам и умениями Роналду во всем уступал Месси, всегда. "Кроме ЧМ", ага, главный турнир в футболе между прочим, как бы вам не хотелось признавать, но 0+0 в плей-офф за пять ЧМ априори смешно воспринимать как серьезный уровень, и какой толк что Роналду играл в разных командах? 0+0 показывает, что он везде нуждался в благоприятных условиях, ну стал Месси чемпионом в ПСЖ, как и Роналду в Юве - глобально для Месси это не достижение, он лучший по другими причинам.
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Дилшод Артиков
400 миллионов Карл, 400 миллионов
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Azamat Jumanazarov
Мне вот интересно, базара нет и Месси и Роналдо талантливые и одаренные спортсмены, одни из самых лучших. Но какова граница между быть фанатом и фанатизмом. Я смотрю в спортсе очень много фанатиков, которые готовы молиться на них и зарезать друг друга чуть что. Просто нет слов
+1
0
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