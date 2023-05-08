Месси – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Бензема – 5-й, Хвича – 8-й

Теги ПСЖ Карим Бензема Интер Милан Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал рейтинги Наполи Золотой мяч Роберт Левандовски Кевин де Брюйне Каземиро Майк Меньян Бруну Фернандеш Николо Барелла Мартин Эдегор Килиан Мбаппе Маркус Рэшфорд Виктор Осимхен Лаутаро Мартинес Рафаэл Леау Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Родриго Гоэс Хвича Кварацхелия Хулиан Альварес Букайо Сака Футбол

Goal обновил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Главным претендентом на получение награды остался нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

Места в первой таройке также занимают Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Топ-20 выглядит следующим образом: 

1. Лионель Месси («ПСЖ», остался на том же месте);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);

4. Винисиус Жуниор («Реал», остался на том же месте);

5. Карим Бензема («Реал», остался на том же месте);

6. Виктор Осимхен («Наполи», остался на том же месте);

7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», ранее – 8-й);

8. Хвича Кварацхелия («Наполи», ранее – 7-й);

9. Роберт Левандовски («Барселона», ранее – 10-й);

10. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», ранее – 9-й);

11. Родриго Гоэс («Реал», новичок в списке);

12. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 15-й);

13. Букайо Сака («Арсенал», остался на том же месте);

14. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», ранее – 12-й);

15. Рафаэл Леау («Милан», новичок в списке);

16. Николо Барелла («Интер», ранее – 14-й);

17. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее – 11-й);

18. Мартин Эдегор («Арсенал», ранее – 19-й);

19. Майк Меньян («Милан», ранее – 18-й);

20. Лаутаро Мартинес («Интер», новичок в списке).

Материалы по теме

288 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Месси закончит карьеру а France Football по прежнему будет вручать ему Золотые мячи.
+214
-45
+169
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Просто Я
Ответ rigobersong
А кто если не Месси?:) Человек не играет, а все равно самый результативный игрок Лиги, феноменальный ЧМ где он забивал в каждой стадии турнира, лучший игрок ЧМ, лучший игрок галактики!:)) Хотя я считаю, что изначально ЗМ 2022 должен был присуждаться с учетом ЧМ, я об этом говорил и до турнира, потому что это логично и имело здравый смысл. Но раз уж решение было принято, и Бензема отдали ЗМ до Чемпионата Мира, открыто всем сказав, что ЗМ 2023 будет вручен в т.ч. и за Чемпионат Мира 2022, то почему теперь Месси-то его не заслужил?:)
потому что есть киборг на Холланде и Сити с возможностью выиграть Требл. По такой логике Альварес заслуживает ЗМ еще больше. Ведь он оч ярко провел ЧМ, выиграл его, а теперь еще и требл с Сити может взять.
+88
-9
+79
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Хвича уникальный чел. Рубин в пердиве, а он в топе на ЗМ)))
+80
-7
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Ответ Domian
Значит лишаем ЗМ Зидана 1998, Зубастика 2002, Каннаваро 2006?
А 2010 даже не будет вспоминать) ах ты хитрожопый фан Месси 😁
+97
-42
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimonivanov
Кроме Холанда иных кандидатов быть не может. За 6 матчей в середине сезона ЗМ давать это кощунство.
+111
-60
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Ответ dimonivanov
Кроме Холанда иных кандидатов быть не может. За 6 матчей в середине сезона ЗМ давать это кощунство.
Значит лишаем ЗМ Зидана 1998, Зубастика 2002, Каннаваро 2006?
+101
-50
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Skiffiks
Ответ dimonivanov
Кроме Холанда иных кандидатов быть не может. За 6 матчей в середине сезона ЗМ давать это кощунство.
И у Месси и у Холланда 60 г+п в этом сезоне (как же Месси успел столько результативных действий за 6 матчей сделать интересно). При этом у Месси уже есть ЧМ, у Холланда пока только теоретические АПЛ и ЛЧ. Если возьмет их - тогда можно о чем-то говорить, но пока рейтинг в этой части справедлив.
+44
-11
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Статистика Месси в плей-офф ЛЧ за последние три сезона:

2021•вылет в 1/8 с Барсой - 2 гола(один с пен.) 0 пасов
2022•вылет в 1/8 с ПСЖ - 0 голов(промах с пен.) 0 пасов
2023•вылет в 1/8 с ПСЖ - 0 голов 0 пасов

Не играет с декабря, а ныне и вовсе отстранен от матчей, но стабильно номинант на ЗМ 😁

Помните как Левандовского опрокинули дважды? 😆
+48
-27
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Ответ Влад Ким
Комментарий удален модератором
А я единственного не пойму что они переживают так за ЗМ?)
Награда сомнительная и величия не дает.

Величие дает ЧМ и Месси его выиграл.
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Budabuda
Ответ Los Galácticos
Месси закончит карьеру а France Football по прежнему будет вручать ему Золотые мячи.
Если Месси отрубить голову, его руки ещё 5 минут будет получалать ЗМ.
+30
-14
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
STAVRsSC
У Месси лишь один конкурент нынче - Холанд. Но норвегу надо ещё выиграть с командой 3 трофея. И главное, отличиться в решающих играх (финал ЛЧ, финал КА). Тогда всякое может быть при голосовании.
+24
-9
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2vdhrvmmzf
Хейтеры Месси в 2022: ЧМ это турнир на 5 матчей, значения не имеющий вообще

Хейтеры Месси в другие годы ЧМ: ПЕШЕХОД ОПЯТЬ ОПОЗОРИЛСЯ СО СБОРНОЙ!!!1!!! это важнейший турнир в истории, ЗМ автоматом победителя ЧМ!!!!!!1!!!!
+28
-15
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andr d
Ответ 2vdhrvmmzf
Хейтеры Месси в 2022: ЧМ это турнир на 5 матчей, значения не имеющий вообще Хейтеры Месси в другие годы ЧМ: ПЕШЕХОД ОПЯТЬ ОПОЗОРИЛСЯ СО СБОРНОЙ!!!1!!! это важнейший турнир в истории, ЗМ автоматом победителя ЧМ!!!!!!1!!!!
Если вспомнить Модрича то и не только победителю
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Ответ Евгений Лифшиц
какой глупый комментарий. Зидан 1998 - чемпион Италии (лучшая лига мира на тот момент) , финалист лиги чемпионов и чемпион мира.
Аууу, по Зубастику ода будет или его 10 голов и пол года на травме в 2002 в глаз попали?))
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Becker
Ответ udiekemen
Тебе 2010 ЧМ напомнить?) Хотя не, ведь это другое)
Месси в 2010 году отдали, когда он не участвовал на мундиале, но теперь говорят, что Холланд не выигрывал/учавствовал поэтому ему не стоит давать, хотя он на клубном уровне забил вдвое больше голов, про ЛЧ вообще молчу. Что за двойные стандарты у фанаток Месси 🤦‍♂️
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sardorbek Mamazhanov
Ответ STAVRsSC
У Месси лишь один конкурент нынче - Холанд. Но норвегу надо ещё выиграть с командой 3 трофея. И главное, отличиться в решающих играх (финал ЛЧ, финал КА). Тогда всякое может быть при голосовании.
Когда в последний раз Месси отличался в финале ЛЧ? ЗМ он получал, как положено.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Ответ Эрнандес Эрнандес
Статистика Месси в плей-офф ЛЧ за последние три сезона: 2021•вылет в 1/8 с Барсой - 2 гола(один с пен.) 0 пасов 2022•вылет в 1/8 с ПСЖ - 0 голов(промах с пен.) 0 пасов 2023•вылет в 1/8 с ПСЖ - 0 голов 0 пасов Не играет с декабря, а ныне и вовсе отстранен от матчей, но стабильно номинант на ЗМ 😁 Помните как Левандовского опрокинули дважды? 😆
Пхпх, не брат) это другое 😂
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Лифшиц
Ответ udiekemen
Тебе 2010 ЧМ напомнить?) Хотя не, ведь это другое)
не могу понять, что смешнее: смена обувки секты по поводу важности победы на ЧМ для ЗМ или отношение к переходу в верблюжью лигу?))
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Кто бы что не говорил, а ЧМ в футболе главное и самое почетное. Видимо из за него и дадут, потому как по сезону Холанд заслужил, монстр просто.
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ STAVRsSC
У Месси лишь один конкурент нынче - Холанд. Но норвегу надо ещё выиграть с командой 3 трофея. И главное, отличиться в решающих играх (финал ЛЧ, финал КА). Тогда всякое может быть при голосовании.
Де Брейне ещё. Если смотреть не только на количество голов
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
9. Роберт Левандовски («Барселона», ранее – 10-й);

Мало того что деревяха в рейтинге,так он ещё и поднялся после провального месяца?)
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Ответ Зубы Дзюбы
Де Брейне ещё. Если смотреть не только на количество голов
А что ж вы у Месси то только голы смотрите, если они с Де Брюйне в одном амплуа?)
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Ответ Евгений Лифшиц
какой глупый комментарий. Зидан 1998 - чемпион Италии (лучшая лига мира на тот момент) , финалист лиги чемпионов и чемпион мира.
Что по Зубастику в 2002?)))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Universal1000
Ответ dimonivanov
Кроме Холанда иных кандидатов быть не может. За 6 матчей в середине сезона ЗМ давать это кощунство.
Нормально ты так лишил Зидана единственного в карьере ЗМ.
А еще Каннаваро, Роналдо, Маттеуса, Паоло Росси и далее по спискам.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Кевин должен быть выше, как мне кажется.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий