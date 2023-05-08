Месси – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Бензема – 5-й, Хвича – 8-й

Goal обновил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Главным претендентом на получение награды остался нападающий «ПСЖ» .

Места в первой таройке также занимают Эрлинг Холанд и .

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ», остался на том же месте);

2. («Манчестер Сити», остался на том же месте);

3. Килиан Мбаппе (« », остался на том же месте);

4. («Реал», остался на том же месте);

5. («Реал», остался на том же месте);

6. («Наполи», остался на том же месте);

7. («Манчестер Сити», ранее – 8-й);

8. Хвича Кварацхелия (« », ранее – 7-й);

9. («Барселона», ранее – 10-й);

10. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», ранее – 9-й);

11. Родриго Гоэс («Реал», новичок в списке);

12. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 15-й);

13. Букайо Сака («Арсенал», остался на том же месте);

14. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», ранее – 12-й);

15. Рафаэл Леау («Милан», новичок в списке);

16. Николо Барелла («Интер», ранее – 14-й);

17. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее – 11-й);

18. Мартин Эдегор («Арсенал», ранее – 19-й);

19. Майк Меньян («Милан», ранее – 18-й);

20. Лаутаро Мартинес («Интер», новичок в списке).