Месси – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Бензема – 5-й, Хвича – 8-й
Goal обновил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».
Главным претендентом на получение награды остался нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.
Места в первой таройке также занимают Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («ПСЖ», остался на том же месте);
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);
4. Винисиус Жуниор («Реал», остался на том же месте);
5. Карим Бензема («Реал», остался на том же месте);
6. Виктор Осимхен («Наполи», остался на том же месте);
7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», ранее – 8-й);
8. Хвича Кварацхелия («Наполи», ранее – 7-й);
9. Роберт Левандовски («Барселона», ранее – 10-й);
10. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», ранее – 9-й);
11. Родриго Гоэс («Реал», новичок в списке);
12. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 15-й);
13. Букайо Сака («Арсенал», остался на том же месте);
14. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», ранее – 12-й);
15. Рафаэл Леау («Милан», новичок в списке);
16. Николо Барелла («Интер», ранее – 14-й);
17. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее – 11-й);
18. Мартин Эдегор («Арсенал», ранее – 19-й);
19. Майк Меньян («Милан», ранее – 18-й);
20. Лаутаро Мартинес («Интер», новичок в списке).
2021•вылет в 1/8 с Барсой - 2 гола(один с пен.) 0 пасов
2022•вылет в 1/8 с ПСЖ - 0 голов(промах с пен.) 0 пасов
2023•вылет в 1/8 с ПСЖ - 0 голов 0 пасов
Не играет с декабря, а ныне и вовсе отстранен от матчей, но стабильно номинант на ЗМ 😁
Помните как Левандовского опрокинули дважды? 😆
Награда сомнительная и величия не дает.
Величие дает ЧМ и Месси его выиграл.
Хейтеры Месси в другие годы ЧМ: ПЕШЕХОД ОПЯТЬ ОПОЗОРИЛСЯ СО СБОРНОЙ!!!1!!! это важнейший турнир в истории, ЗМ автоматом победителя ЧМ!!!!!!1!!!!
Мало того что деревяха в рейтинге,так он ещё и поднялся после провального месяца?)
А еще Каннаваро, Роналдо, Маттеуса, Паоло Росси и далее по спискам.