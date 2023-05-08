Лыжница Вероника Степанова поздравила «Зенит» с чемпионством.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России в 5-й раз подряд, обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир (3:2).

После победы «Зенита» опубликовала в социальных сетях фото с футболкой « ».

«Мы с тобой, «Зенит», мы с тобой», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

Фото: t.me/NikaStepp

Вероника Степанова в 22 года учит всех жизни. Но пока получается только раздражать

У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️