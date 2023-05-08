Лыжница Степанова опубликовала полуобнаженное фото с футболкой «Зенита» в честь чемпионства
Лыжница Вероника Степанова поздравила «Зенит» с чемпионством.
«Зенит» досрочно стал чемпионом России в 5-й раз подряд, обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ (3:2).
После победы «Зенита» Степанова опубликовала в социальных сетях фото с футболкой «Зенита».
«Мы с тобой, «Зенит», мы с тобой», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.
Фото: t.me/NikaStepp
Вероника Степанова в 22 года учит всех жизни. Но пока получается только раздражать
У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️
жилистый!
- Спереди я уже искал... (C)
Может быть футболка прошлогодняя?
Грудь ищу!
Так она у меня спереди!
Я там уже искал!