Лыжница Степанова опубликовала полуобнаженное фото с футболкой «Зенита» в честь чемпионства

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики лыжные гонки игровая форма соцсети девушки и спорт стиль Вероника Степанова Футбол

Лыжница Вероника Степанова поздравила «Зенит» с чемпионством.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России в 5-й раз подряд, обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ (3:2).

После победы «Зенита» Степанова опубликовала в социальных сетях фото с футболкой «Зенита».

«Мы с тобой, «Зенит», мы с тобой», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

Фото: t.me/NikaStepp

Вероника Степанова в 22 года учит всех жизни. Но пока получается только раздражать

У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️

121 комментарий

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Beloded2007
Ответ Дядя ТУРА
тема сисек не раскрыта вообще
А может это они и есть
+277
-6
+271
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Дядя ТУРА
тема сисек не раскрыта вообще
+234
-9
+225
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deadjoker
Это спереди или сзади?
+84
0
+84
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Аморалинни
Было сложно, но я ...
+75
-7
+68
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Не уверен!!
Спортс теряет хватку. На фото Степанова полностью обнажённая))
+34
-2
+32
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Viktoria Petrovskaya
Кто-нибудь расскажите ей, что футболку можно было просто надеть
+30
-1
+29
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gudbrud
Ответ Гамарджоба Генацвале
Страшное фото. А что если там головы нет.
Все и так уже знают, что её там нет.
+33
-5
+28
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Дмитрий Валерьевич
Ответ deadjoker
Это спереди или сзади?
Учёные до сих спорят над этим и не могут сделать заявление....
+27
0
+27
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Дядя ТУРА
Ответ Beloded2007
А может это они и есть
а об этом я не подумал))
+28
-2
+26
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мистер бин
Верхняя часть на мужика похожа, нужно пониже камеру опустить.
+22
0
+22
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Гамарджоба Генацвале
Страшное фото. А что если там головы нет.
+21
0
+21
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Эмиль Гафаров
на мужика похожа)))
+16
0
+16
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peantros1963
Эта тп за зенит? Не сомневался.
+17
-2
+15
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Дядя ТУРА
Ответ Аморалинни
Было сложно, но я ...
мое почтение. я не смог. попробую ещё раз
+20
-5
+15
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Pb-SE
Ответ deadjoker
Это спереди или сзади?
Надо губера спросить- он в лыжах вроде как разбирается.
+14
0
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kutavlik
Ответ Viktoria Petrovskaya
Кто-нибудь расскажите ей, что футболку можно было просто надеть
Что верно, то верно - без подсказки она и слова не может сказать (написать), а не то, что футболку надеть!!!!
+14
0
+14
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Aleksei Kovalev
Ответ Beloded2007
А может это они и есть
Типа так что ли? https://i.gyazo.com/14dc86040513fd8a2c7bcb5d6926de29.jpg
+10
0
+10
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Северный болельщик
Так и знал, что лыжницы без сисек!
+10
0
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Veld
кто на фото?
жилистый!
+10
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NomerSports
Честно говоря не отличить от пацана, даже на руки смотрю голимый мужик
+10
0
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Остап Бендер
- Почему вы ищите сиськи на спине?
- Спереди я уже искал... (C)
+10
-1
+9
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Gary Gary
Обнаженка которую мы заслужили!
+9
0
+9
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Olga.t
Ответ Sanan1908
51 - это возраст мужчины или что?))
Вообще-то Денису Трунову уже 52.
Может быть футболка прошлогодняя?
+9
0
+9
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Женя Иванов
Ответ Не уверен!!
Спортс теряет хватку. На фото Степанова полностью обнажённая))
А может снизу одета, нельзя однозначно сказать
+8
0
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Эразм
Поручик, зачем вы шарите по моей спине?
Грудь ищу!
Так она у меня спереди!
Я там уже искал!
+7
0
+7
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