Авербух об условиях МОК: «Говорится, что каждый должен заявить о своем отношении к СВО и поставить какой-то водораздел между собой и страной. Это неприемлемо»

Теги Илья Авербух МОК Политика Фигурное катание

Илья Авербух назвал неприемлемыми условия, выдвинутые МОК для допуска россиян.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия. 

«Я считаю, что условия какие-то завуалированные, и мы никак не можем получить первоисточник.

Говорится, что каждый должен заявить о своем отношении к спецоперации и должен поставить какой-то водораздел между собой и своей страной — это неприемлемо, это противоречит всем принципам свободы слова, свободы личности и тому, что спорт действительно всегда был вне политики.

Я считаю, что это недопустимо, и при таком прямом вопросе мы не имеем права выступать. Это не должно быть так», – сказал Авербух

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

80 комментариев

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Savardus
Человек, который первым напишет товарищу майору о не поддерживающих СВО говорит о свободе слова и личности. Великолепное лицемерие. Эталон!
+52
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Olga.t
"Мы никак не можем получить первоисточник" (Авербух).
Тогда на основании чего Авер делает заявление, что якобы потребуются какие-то заявления, водораздел??? Что за безудержная фантазия?
+41
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+32
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Olga.t
Ответ Olga.t
"Мы никак не можем получить первоисточник" (Авербух). Тогда на основании чего Авер делает заявление, что якобы потребуются какие-то заявления, водораздел??? Что за безудержная фантазия?
И жонглирует словами, подменяя "государство/власть" словом "страна".
+45
-13
+32
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Сергей Южин
А что такого в том, чтобы открыто выразить свою позицию по СВО? Страшно??
Авербух всегда пытался усидеть на всех стульях сразу.
+32
-2
+30
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Viks
Ответ АннаФ
Все правильно. Нам предлагают пойти против своей страны, против своего президента. Это неправильно. Это вызовет раскол в обществе. Новую революцию. Однажды, наш народ уже предал царя. Больше так поступать мы не имеем права.
"Однажды, наш народ уже предал царя. Больше так поступать мы не имеем права."--- Это шедевр, однако.
+30
-3
+27
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Yumi
Противоречие свободе слова - это точно про МОК? Никто же не заставляет озвучивать чужое мнение, просят свое обозначить. (Ну или промолчать, участие в турнирах - не базовое право, а привилегия) Или тут уже другой закон, совсем не МОК, выходит на арену, который только одно мнение допускает? Тогда кому этот человек предъявляет претензии, неужели....?
+20
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Анастасия Лукьянова
Илья, Юрий Шевчук вот прям для вас однажды на концерте и сказал, получается
+16
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Олег Растегаев
Опять игра слов. "Водораздел между собой и своей страной".
Наверное не со страной, а с Государством.
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brig_Mercury
Ответ Savardus
Человек, который первым напишет товарищу майору о не поддерживающих СВО говорит о свободе слова и личности. Великолепное лицемерие. Эталон!
У нас есть свобода - сказать: Да, согласен или Нет, не возражаю. За президента или против США.
+9
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Buharoid
Вспоминается, как в бездуховной Америке проходили многотысячные демонстрации против войны во Вьетнаме и тупые пиндосы почему-то никого не швабрировали и не сажали на бутылку. Хорошо, что у нас свой путь.
+9
-2
+7
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Viks
Ответ АннаФ
Все правильно. Нам предлагают пойти против своей страны, против своего президента. Это неправильно. Это вызовет раскол в обществе. Новую революцию. Однажды, наш народ уже предал царя. Больше так поступать мы не имеем права.
"Нам предлагают пойти против своей страны, против своего президента." --- Тебе предлагают?
+10
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Евгения Гринева
Свобода слова, при которой можно выражать исключительно поддержку сво)
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Vazuza
Про свободу слова поподробнее, пожалуйста.
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jonnysilverhand01
Зато нужно ставить водораздел между гарантом конституции и страной
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Yumi
Ответ Metalloid
Почему это привилегия, если все равны? Как раз недопуск из-за твоего мнения и взглядов является дискриминацией и фашизмом, чем и занимается МОК и сочувствующие им либералы.
Если так не нравятся ценности МОК, зачем соревноваться в их турнирах? Свои проводить никто не запрещает. Это всё равно, что ломиться в клуб по интересам, но при это поносить его регамент и удивляться, что вас не принимают. Организуйте свой - никакой дискриминации. А то вы сперва все страны записали в недруги, но играть хотите с ними, а не с друзьями. Парадокс
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Сергей Денисов
какие ж они все и......ты
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Graziano
Нигде никто такого не просил. Сказали что если будешь на лоб буквы наклеивать, то тебе не место в цивилизованном мире и на соревнованиях в том числе. С закрытым ртом выступать разрешено.
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Igor Vladimirov
Между собой и властью. А не между собой и страной
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Dizzod
Ответ Metalloid
Почему это привилегия, если все равны? Как раз недопуск из-за твоего мнения и взглядов является дискриминацией и фашизмом, чем и занимается МОК и сочувствующие им либералы.
Понимаешь Олимпиада это их (МОК) песочница, они решают с кем им играть. Если у тебя другие ценности ты можешь найти единомышленников и провести свои Игры. Никто же не запрещает.
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mitos
Испытание бочкой варенья и корзиной печенья...Почему МОК интересует политическая позиция спортсмена? Такой вопрос можно задать спортсменам США. Осуждают они действия своей страны. В отличии от немцев они раскаиваться не собираются. Или это другое?
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Savardus
Ответ Дмитрий
Руководство страны, в эти непростые времена, день и ночь нам вдалбливает, что мы воюем со странами Запада. МОК это продукт западных стран. О каком взаимодействии и условиях говорит этот Авербух? Полный бойкот МОК!
А Вы и рады, что вам вдалбливают, правда?

Зачем думать своей головой? это тяжело. это титанический труд. лучше продолжать пускать слюни в клавиатуру, а государство за Вас уже все подумало!
+10
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Zhenya Vishnevskiy
Ответ Анастасия Прудникова
Я тоже считаю, что спортсменов в это втягивать не надо, их задача - выступать на соревнованиях, а не комментировать действия политиков. Не спрашивали же перед допуском на турниры американских спортсменов о том, как они относятся к вооруженным вмешательствам США в другие страны.
Так они самостоятельно высказываются, разве нет? Могут и президента своего осудить публично
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Валерий Петров
Ответ Зубы Дзюбы
Тем, кто это условие поставит
Если поставят.
Пока был, если не ошибаюсь, единственный прецедент с допуском рос.теннисистов на будущий Уимблдон. Организаторы будут давать нашим теннисистам на подпись бумагу, что они ВО ВРЕМЯ турнира не будут высказываться по поводу сво, плюс никаких букв, флажков и т.д.как-то выражающих политическую позицию
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justbored
Ответ Buharoid
Вспоминается, как в бездуховной Америке проходили многотысячные демонстрации против войны во Вьетнаме и тупые пиндосы почему-то никого не швабрировали и не сажали на бутылку. Хорошо, что у нас свой путь.
Про бостонскую шестёрку, чикагскую семёрку и иже с ними не слышали, нет?
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Realist2022
Ответ Nairi Mirzoyan
Никто не просил американцев, англичан, французов, израильтян и прочих высказываться о своей позиции по поводу Афганистана, Ирака, Ливии, Белграда и так далее. Это принципиальный вопрос.
И вопрос: а какими такими территориями приросли Израиль, Великобритания, Франция и США по итогам конфликтов в Афганистане, Ираке, Ливии, Югославии, причём не просто приросли, а в их Конституциях эти территории были закреплены по результатам референдумов?
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