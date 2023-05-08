Авербух об условиях МОК: «Говорится, что каждый должен заявить о своем отношении к СВО и поставить какой-то водораздел между собой и страной. Это неприемлемо»
Илья Авербух назвал неприемлемыми условия, выдвинутые МОК для допуска россиян.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
«Я считаю, что условия какие-то завуалированные, и мы никак не можем получить первоисточник.
Говорится, что каждый должен заявить о своем отношении к спецоперации и должен поставить какой-то водораздел между собой и своей страной — это неприемлемо, это противоречит всем принципам свободы слова, свободы личности и тому, что спорт действительно всегда был вне политики.
Я считаю, что это недопустимо, и при таком прямом вопросе мы не имеем права выступать. Это не должно быть так», – сказал Авербух.
Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
Тогда на основании чего Авер делает заявление, что якобы потребуются какие-то заявления, водораздел??? Что за безудержная фантазия?
Авербух всегда пытался усидеть на всех стульях сразу.
Наверное не со страной, а с Государством.
Зачем думать своей головой? это тяжело. это титанический труд. лучше продолжать пускать слюни в клавиатуру, а государство за Вас уже все подумало!
Пока был, если не ошибаюсь, единственный прецедент с допуском рос.теннисистов на будущий Уимблдон. Организаторы будут давать нашим теннисистам на подпись бумагу, что они ВО ВРЕМЯ турнира не будут высказываться по поводу сво, плюс никаких букв, флажков и т.д.как-то выражающих политическую позицию