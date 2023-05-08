Авербух об условиях МОК: «Говорится, что каждый должен заявить о своем отношении к СВО и поставить какой-то водораздел между собой и страной. Это неприемлемо»

Илья Авербух назвал неприемлемыми условия, выдвинутые МОК для допуска россиян.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Я считаю, что условия какие-то завуалированные, и мы никак не можем получить первоисточник.

Говорится, что каждый должен заявить о своем отношении к спецоперации и должен поставить какой-то водораздел между собой и своей страной — это неприемлемо, это противоречит всем принципам свободы слова, свободы личности и тому, что спорт действительно всегда был вне политики.

Я считаю, что это недопустимо, и при таком прямом вопросе мы не имеем права выступать. Это не должно быть так», – сказал .

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?