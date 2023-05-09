Айкел набрал 1+2 в 3-м матче с «Эдмонтоном» и стал 1-й звездой. У него 10 очков в 8 играх в дебютном плей-офф

Джек Айкел набрал 1+2 в 3-м матче с «Эдмонтоном» и стал 1-й звездой.

Форвард « » отметился результативными действиями в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ойлерс» (5:1, 2-1).

В первом периоде 26-летний нападающий дважды ассистировал Джонатану Маршессо, а во втором забросил шайбу.

В итоге (3 броска, 2 блока, 25% на точке) завершил матч с полезностью «+3» и был признан первой звездой.

В активе 2-го номера драфта НХЛ-2015 стало 10 (5+5) очков в 8 играх в дебютном плей-офф.