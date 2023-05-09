Айкел набрал 1+2 в 3-м матче с «Эдмонтоном» и стал 1-й звездой. У него 10 очков в 8 играх в дебютном плей-офф

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Джек Айкел Хоккей

Джек Айкел набрал 1+2 в 3-м матче с «Эдмонтоном» и стал 1-й звездой.

Форвард «Вегаса» отметился результативными действиями в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ойлерс» (5:1, 2-1). 

В первом периоде 26-летний нападающий дважды ассистировал Джонатану Маршессо, а во втором забросил шайбу. 

В итоге Айкел (3 броска, 2 блока, 25% на точке) завершил матч с полезностью «+3» и был признан первой звездой. 

В активе 2-го номера драфта НХЛ-2015 стало 10 (5+5) очков в 8 играх в дебютном плей-офф. 

9 комментариев

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Sevan87
Ответ Irvin
в 26 лет первый плей-офф
Такое бывает, но возможно он завоюет кубок, а сотни других игроков никогда)
+18
0
+18
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gopnik23
Бушару нормально шнурки завязал, крепко)
+9
-1
+8
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Booligan
Ответ Viktoriya Vushnya
Слабый игрок, глянула его стату карьерную - меньше очка за матч...второй номер драфта, млин
Слабая попытка набросить
+7
0
+7
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DonaldBrashear 2.0
Вегас заслужили Кубок Стэнли, надеюсь, возьмут в этом сезоне.
+8
-5
+3
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Sevan87
Ответ gopnik23
Бушару нормально шнурки завязал, крепко)
говорят Бушар до сих пор на попе там сидит)
+2
0
+2
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Why always me?!
Перед второй голевой ещё и в своей зоне хорошо отработал. Впечатал Ямамото в борт, подобрал шайбу и начал атаку.
+1
0
+1
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NACfoRekcuF
Ответ DonaldBrashear 2.0
Вегас заслужили Кубок Стэнли, надеюсь, возьмут в этом сезоне.
Интересно, чем вегас заслужили кубок? Я не против, просто интересно.
0
0
0
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