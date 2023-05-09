Айкел набрал 1+2 в 3-м матче с «Эдмонтоном» и стал 1-й звездой. У него 10 очков в 8 играх в дебютном плей-офф
Джек Айкел набрал 1+2 в 3-м матче с «Эдмонтоном» и стал 1-й звездой.
Форвард «Вегаса» отметился результативными действиями в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ойлерс» (5:1, 2-1).
В первом периоде 26-летний нападающий дважды ассистировал Джонатану Маршессо, а во втором забросил шайбу.
В итоге Айкел (3 броска, 2 блока, 25% на точке) завершил матч с полезностью «+3» и был признан первой звездой.
В активе 2-го номера драфта НХЛ-2015 стало 10 (5+5) очков в 8 играх в дебютном плей-офф.
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