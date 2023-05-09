Драйзайтль и Макдэвид остались без очков в 3-м матче с «Вегасом». У обоих по «минус 2»
Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид остались без очков в 3-м матче с «Вегасом».
«Эдмонтон» проиграл «Голден Найтс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 1-2).
Драйзайтль (13+4 в 9 играх) впервые остался без очков в текущем плей-офф, Макдэвид (5+10 в 9 играх) – во 2-й раз.
Сегодня оба форварда завершили игру с полезностью «минус 2». Канадский клуб дважды играл в большинстве и не реализовал обе попытки.
Кроме того, капитан «Ойлерс» (3 броска, 6 хитов, 44% на точке) допустил 3 потери, а немецкий нападающий (3 броска, 2 хита, 55% на точке) получил 4 минуты штрафа.
Ну и организация игры у нефти очень в атаку (статистику). Оборонять достигнутое, рвать темп и вязать, перестраиваться по ходу - явно не их козыри.
Выиграет нефть кубок (или даже войдет в финал) - у массы публики будет экстаз (по мне - не очень здоровый), и даже можно будет сказать, что и один (два) в поле воины, если есть такой персональный оверскил (чего еще ни разу не было и близко в потолочную эру). Ну а с точки зрения хоккея, имхо конечно, это не очень (все-таки под пиво его смотрят не все)
Хотя конечно пока ещё ничего не ясно.