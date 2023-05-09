Драйзайтль и Макдэвид остались без очков в 3-м матче с «Вегасом». У обоих по «минус 2»

Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид остались без очков в 3-м матче с «Вегасом».

« » проиграл «Голден Найтс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 1-2).

(13+4 в 9 играх) впервые остался без очков в текущем плей-офф, (5+10 в 9 играх) – во 2-й раз.

Сегодня оба форварда завершили игру с полезностью «минус 2». Канадский клуб дважды играл в большинстве и не реализовал обе попытки.

Кроме того, капитан «Ойлерс» (3 броска, 6 хитов, 44% на точке) допустил 3 потери, а немецкий нападающий (3 броска, 2 хита, 55% на точке) получил 4 минуты штрафа.