Драйзайтль и Макдэвид остались без очков в 3-м матче с «Вегасом». У обоих по «минус 2»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид остались без очков в 3-м матче с «Вегасом».

«Эдмонтон» проиграл «Голден Найтс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 1-2). 

Драйзайтль (13+4 в 9 играх) впервые остался без очков в текущем плей-офф, Макдэвид (5+10 в 9 играх) – во 2-й раз.

Сегодня оба форварда завершили игру с полезностью «минус 2». Канадский клуб дважды играл в большинстве и не реализовал обе попытки.

Кроме того, капитан «Ойлерс» (3 броска, 6 хитов, 44% на точке) допустил 3 потери, а немецкий нападающий (3 броска, 2 хита, 55% на точке) получил 4 минуты штрафа. 

22 комментария

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Den_94
Ответ Михаил Зюбин
В следующем матче авоську шайб отгрузят вегасу, и лидеры по 1+2 и 2+0 запишут в свой актив, что тогда напишешь?)
А вы что напишите, если при этом Вегас победит?
+40
-9
+31
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Владимир Жамьянов
Ещё ничего не ясно в этой серии, сегодня удалось сдержать их, наглядно было, главное не удалятся рыцарям и не отвечать на провокации двум бабуинам.
+20
-2
+18
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Deathspell Omega
Эт что же получается, эти две звезды, только в неравных составах "звездят", а как игра один на один, так уже не "звездят"?
+23
-13
+10
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Фтемноте
ПП нет и всё, закрыты бегунки.
+11
-4
+7
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Den_94
Бензин кончился. Дальше по честному, кто в командный хоккей лучше играет
+11
-7
+4
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Михаил Зюбин
Ответ Den_94
Бензин кончился. Дальше по честному, кто в командный хоккей лучше играет
В следующем матче авоську шайб отгрузят вегасу, и лидеры по 1+2 и 2+0 запишут в свой актив, что тогда напишешь?)
+18
-14
+4
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Паскаль Шимбонда
Ответ Deathspell Omega
Эт что же получается, эти две звезды, только в неравных составах "звездят", а как игра один на один, так уже не "звездят"?
А ты однако тот еще 🤡
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владимир 73
Разве такое бывает?
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Misson
Макдэвид хоть играл сегодня или просто вышел покататься? Я его только пару раз при игре в большинстве видел.
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TBFTT
Ответ Misson
Макдэвид хоть играл сегодня или просто вышел покататься? Я его только пару раз при игре в большинстве видел.
Нет у него был крутой проход 3-х человек с броском по воротам просто сегодня не шло у Эдмонтона, шайба не шла в ворота.
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утоли жажду и уходи
ноу пенальти - ноу пати, бгг
+2
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paster_bibo
Ответ Den_94
Бензин кончился. Дальше по честному, кто в командный хоккей лучше играет
Сегодня кончился - завтра в бак нового плесканут. Ну то такое....
+1
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Владимир Кувшинов
Ответ Михаил Зюбин
В следующем матче авоську шайб отгрузят вегасу, и лидеры по 1+2 и 2+0 запишут в свой актив, что тогда напишешь?)
Что бы вы не говорили кубок два человека не выигрывают!!
+5
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TBFTT
Вот и аукнулись слова Макдевида, что Эдмонтон не клуб 3-х человек, когда нужно подменить лидеров никого нет.Где Кейны, Костины и прочие?В одной серии в паре матчей смогли подтащить и все, а от них это требуется в каждой серии, глубины у Эдмонтона нет.
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pops_79
Ответ TBFTT
Вот и аукнулись слова Макдевида, что Эдмонтон не клуб 3-х человек, когда нужно подменить лидеров никого нет.Где Кейны, Костины и прочие?В одной серии в паре матчей смогли подтащить и все, а от них это требуется в каждой серии, глубины у Эдмонтона нет.
Нормальный ростер у Эдмонтона, более чем. Все у них есть. Просто франшиза выстроена так, что оверскил дуэта не является вишенкой, оружием последнего шанса (клатча) и т.п. - надстройкой (не является). А является опорой, базой, попыткой заехать на трон за счет персонального оверперфоманса, где партнеры играют роль свиты, зрителей партера, статистов и хорошо если таскателей рояля (только оверскил в одно звено засунули - много не натаскаешь). Не все талантливые и толковые ребята способны не то что прогрессировать при таком положении вещей в команде, а просто оставаться на уровне - амбиции есть у всех, это фактически азы психологии.
Ну и организация игры у нефти очень в атаку (статистику). Оборонять достигнутое, рвать темп и вязать, перестраиваться по ходу - явно не их козыри.

Выиграет нефть кубок (или даже войдет в финал) - у массы публики будет экстаз (по мне - не очень здоровый), и даже можно будет сказать, что и один (два) в поле воины, если есть такой персональный оверскил (чего еще ни разу не было и близко в потолочную эру). Ну а с точки зрения хоккея, имхо конечно, это не очень (все-таки под пиво его смотрят не все)
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bel01
Эдмонтон вообще нулевым в этом матче выглядел.
Хотя конечно пока ещё ничего не ясно.
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k.vlad
Я уже писал, что всех "некстванов"(мак, усатый...) настигло "проклятие Овечкина")): если ты такой крутой, чёж ты без перстня!?) Хоккей ессенно - командная игра, в отношении суперзвезд это никого не волнует). Ови от него избавился)), теперь их черед!))
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keylargo
Зачем выходить на лед в очках?
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#nikon
устали
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Stan GL
ой ой ой
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e1ther - e1ther
Ахах)
+4
-4
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