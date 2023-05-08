Платини о Роналду в «Аль-Насре»: «Отказываться от 200 млн почти аморально. Не осуждаю его»
Мишель Платини отказался критиковать Криштиану Роналду за решение уехать в «Аль-Наср».
«Я не осуждаю его.
В конце концов, если тебе предлагают 200 миллионов, отказываться от них почти аморально. Даже если вы очень богаты», – заявил бывший президент УЕФА в интервью La Stampa.
Португальский форвард присоединился к команде из Саудовской Аравии минувшей зимой. Со статистикой 38-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Когда предлагают стопиццот миллиардов, им "аморально" отказываться.
Вар не нужен (с) Платини .
https://youtu.be/EZlkeUXJRmg
https://youtube.com/shorts/A1lzMRTFVUs?feature=share