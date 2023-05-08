Платини о Роналду в «Аль-Насре»: «Отказываться от 200 млн почти аморально. Не осуждаю его»

Теги Криштиану Роналду Мишель Платини высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Мишель Платини отказался критиковать Криштиану Роналду за решение уехать в «Аль-Наср».

«Я не осуждаю его.

В конце концов, если тебе предлагают 200 миллионов, отказываться от них почти аморально. Даже если вы очень богаты», – заявил бывший президент УЕФА в интервью La Stampa. 

Португальский форвард присоединился к команде из Саудовской Аравии минувшей зимой. Со статистикой 38-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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33 комментария

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Tpy6kaMerlina
Ну тут надо довериться опыту маэстро
+68
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+67
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rej1sta
Ответ QWertY
Никто бы его не осуждал, если бы он не заливал у Моргана, что деньги для не главное)
И не смеялся над Хави, говоря, что не поедет никогда в пустыню)
+68
-18
+50
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LevSmith
И это говорит экс-президент УЕФА проходивший по делу о коррупции, можно сказать чистосердечное
+34
0
+34
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deadjoker
Платини погорел за значительно меньшие бабки. А тут 200 лямов
+26
0
+26
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ну Платини то никогда не откажется от денег)) коррупционер фигов
+18
0
+18
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QWertY
Никто бы его не осуждал, если бы он не заливал у Моргана, что деньги для не главное)
+21
-9
+12
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rigobersong
Уверен тут вопрос денег у Роналду был не первым планом, это Платини за деньги кого хочешь продаст, роналду может быть не порядочным человеком по жизни и я его осуждаю за его не самые лучшие поступки, но рвачом он никогда не был в отличии от Мишельки:))
+13
-5
+8
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BEGEMOT22
Бабло решает, тут без вариантов
+7
-1
+6
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rigobersong
Ответ DolJun
позориться с 7 хагом или позориться с аль насром но за 200 лямов. мне кажется выбор очевиден
7хаг на фоне синебуса с 11го места просто гуру футбола!:))
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blaugrano
Слова не мальчика, но чиновника.
+5
-1
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Vladimir Frolov
Мишель точно знает, о чем говорит 🤣
+3
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Вадим Слуцкий
Новая "мораль"
+2
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couture39
Пока люди с такими представлениями о морали возглавляют ФИФА и УЕФА, неудивительно, что ЧМ проходил в декабре в Катаре.

Когда предлагают стопиццот миллиардов, им "аморально" отказываться.
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LevSmith
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Ну Платини то никогда не откажется от денег)) коррупционер фигов
Или как это называет сам Платини - человек строгих моральных правил))
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Lavinka
Отказываться от взяток аморально (с) Платини .

Вар не нужен (с) Платини .
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as009595@icloud.com
Эх Платини жалеет что не играет нынче, уж очень алчный он,раз у него такие понятия аморальности
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Port Royal
Это была историческая тирада. Хотя в момент ее произнесения Мишель еще не подозревал, что фраза обречена на бессмертие. Действительно, это прозвучало эффектно.
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ZamoRano
Легенда нашего ювы Платини, которого чуть не посадили за взятки, знает о чем говорит!!! )))
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K. Eropegov
Это в анналы.
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Манковский
195 млн за пиар и маркетинг, 5 млн за игру.
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Майрамбек Абдыкадыров
Ответ rej1sta
И не смеялся над Хави, говоря, что не поедет никогда в пустыню)
Не говорил он так,тебе бы в журналисты))
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rej1sta
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Не говорил он так,тебе бы в журналисты))
Да? Приснилось наверное…
https://youtu.be/EZlkeUXJRmg

https://youtube.com/shorts/A1lzMRTFVUs?feature=share
0
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1. FC Köln
Тут нужно учесть, что Криштиану не только для себя зарабатывает, а так же для своего благотворительного фонда.
+1
-1
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DolJun
позориться с 7 хагом или позориться с аль насром но за 200 лямов. мне кажется выбор очевиден
+9
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