Платини о Роналду в «Аль-Насре»: «Отказываться от 200 млн почти аморально. Не осуждаю его»

Мишель Платини отказался критиковать Криштиану Роналду за решение уехать в «Аль-Наср».

«Я не осуждаю его.

В конце концов, если тебе предлагают 200 миллионов, отказываться от них почти аморально. Даже если вы очень богаты», – заявил бывший президент УЕФА в интервью La Stampa.

Португальский форвард присоединился к команде из Саудовской Аравии минувшей зимой. Со статистикой 38-летнего игрока можно ознакомиться здесь.