Отстранение Месси в «ПСЖ» отменено. Форвард может сыграть против «Аяччо»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Аяччо Футбол

«ПСЖ» отменил отстранение Лионеля Месси.

Напомним, 2 мая парижский клуб отстранил футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Позднее аргентинец принес извинения

Сегодня Месси приступил к тренировкам в расположении «ПСЖ». Он пропустил матч с «Труа» (3:1).

Как сообщает Goal со ссылкой на L’Equipe, клуб принял извинения игрока и отменил отстранение.

Лионель сможет принять участие в матче против «Аяччо», который состоится 13 мая. 

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

«Месси – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» протестуют против Лео, Неймара и руководства

Месси извинился перед «ПСЖ»! Что еще известно об отстранении?

Материалы по теме

62 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Лионеля Месси
Ожидаемо
После левой дисквалификации этот цирк просто затопили в соц сетях
+44
-11
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serginn
Саня Головин догнал по дальним голам, надо срочно отрываться)
+35
-3
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
В «ПСЖ» неделя за две, судя по всему, считается :)
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Ответ Mega• Battman
Комментарий удален модератором
Еще более смешно писать гадости про исторического игрока, как будто вам это даст какие то бонусы жизненные)
Хотя о чем я?
Это же спортс и его аудитория.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Осознали свою ошибку, Месси больше чем ПСЖ:))
+19
-9
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Ответ Mega• Battman
без месси центр поля показал себя, такие игроки как витиньо, фабио руйз отметились. а с месси на поле их потенциал не раскроется
Так Труа в зоне вылета, у них 17 матчей подряд проигрыш🤣👌
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Пусть извинятся перед Королем
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джамал Арипов
Всё правильно Месси не заслуживает таких действий от ПСЖ не доросли до него. То что существует такой клуб я узнал лет 7 8 назад , а вот Месси это другое дело о нём известно уже лет 15 как минимум и хейтить незачем у каждого человека свой вкус, свой выбор.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Да уже поздно. Месси уделал ПСЖ в этом конфликте. Нефиг страдать фигнёй.
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Украли у Лео результативные действия, которые он сделал бы против Труа.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Myrat Yazmyradow
Не клуб а шапито
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zlatan Ibra
ПСЖ такая непостоянная)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ JENNINGS
В «ПСЖ» неделя за две, судя по всему, считается :)
В комнате удо посидел)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Ответ Mega• Battman
Комментарий удален модератором
я думал смешные школьники, это те, кто ждет новости про Месси, а потом бежит писать гадость, а потом еще обижаются.
А тут оказывается это взрослые адекватные люди
Вот оно оказывается че , Михалыч)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колыван
Ответ SCHOKKKK
Если б я был фанатом Месси, то был бы геем. Но я люблю женщин 😂
Нет, раз Месси вызывает в тебе такие эмоции (осмелюсь предположить, ненависти), то ты или ярый фанат, либо ярый хейтер его.

Но в плане мнения об игроке есть или объективность, или фанатизм(причём как и восхваление, так и принижение здесь равны)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колыван
Ответ SCHOKKKK
Минус один игрок у ПСЖ. Аргентинский пешеход что есть на поле, что нет, без толку 😂
Вот смотри, сейчас 8 мая.
У многих свои дела, люди отдыхают.

Но, один из самых ярых фанатов Месси уже пришёл на ветку и выдал своё мнение.
Тебе правда нравиться писать десятки однотипных комментариев?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
distress of ignorance
Ответ Domian
Еще более смешно писать гадости про исторического игрока, как будто вам это даст какие то бонусы жизненные) Хотя о чем я? Это же спортс и его аудитория.
А какие жизненные бонусы дает его постоянная защита и нападки на тех, кто его критикует?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stormbringer
Зато Лекип уже расписала, что Месси отказался играть за ПСЖ. Желтушная газетенка)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Философ Востока
Сделали из себя ещё больших клоунов. Просели просмотры матча ПСЖ, получили критику бывших игроков ПСЖ, получили помои, которые вылили на них в СМИ. Всё это для того, чтобы отменить бан через 2 дня 😆
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ram G
Месси такой, А Я Чо?
Играешь чо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
ахаха ждем публичных извинений от Аль-Хелаифи
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Корягин
Аяччо это вам не шутка. Тут нужен самый сильный состав.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Port Royal
Ответ Николай Корягин
Аяччо это вам не шутка. Тут нужен самый сильный состав.
Родина Наполеона как никак
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Ответ Старик Стариканов
как раз под аутсайдера.Надо то стату набивать
Ну Мбаппе же вчера набил, почему Месси нельзя?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Port Royal
Во времена Блана, Златана и Кавани ПСЖ был на футбольный клуб похож, сейчас это просто Дом-2
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий