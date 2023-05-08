Отстранение Месси в «ПСЖ» отменено. Форвард может сыграть против «Аяччо»
«ПСЖ» отменил отстранение Лионеля Месси.
Напомним, 2 мая парижский клуб отстранил футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Позднее аргентинец принес извинения.
Сегодня Месси приступил к тренировкам в расположении «ПСЖ». Он пропустил матч с «Труа» (3:1).
Как сообщает Goal со ссылкой на L’Equipe, клуб принял извинения игрока и отменил отстранение.
Лионель сможет принять участие в матче против «Аяччо», который состоится 13 мая.
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После левой дисквалификации этот цирк просто затопили в соц сетях
Хотя о чем я?
Это же спортс и его аудитория.
А тут оказывается это взрослые адекватные люди
Вот оно оказывается че , Михалыч)
Но в плане мнения об игроке есть или объективность, или фанатизм(причём как и восхваление, так и принижение здесь равны)
У многих свои дела, люди отдыхают.
Но, один из самых ярых фанатов Месси уже пришёл на ветку и выдал своё мнение.
Тебе правда нравиться писать десятки однотипных комментариев?
Играешь чо.