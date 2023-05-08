Отстранение Месси в «ПСЖ» отменено. Форвард может сыграть против «Аяччо»

«ПСЖ» отменил отстранение Лионеля Месси.

Напомним, 2 мая парижский клуб отстранил футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Позднее аргентинец принес извинения.

Сегодня Месси приступил к тренировкам в расположении « ». Он пропустил матч с «Труа» (3:1).

Как сообщает Goal со ссылкой на L’Equipe, клуб принял извинения игрока и отменил отстранение.

Лионель сможет принять участие в матче против « », который состоится 13 мая.

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

«Месси – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» протестуют против Лео, Неймара и руководства

Месси извинился перед «ПСЖ»! Что еще известно об отстранении?