«Арсенал» обошел «Сити» в таблице, победы «Реала» и «Ливерпуля», биатлонные эстафеты, поражения «Челси» и «Баварии» и другие новости

1. В Англии снова рокировка на вершине таблицы: «Арсенал» теперь опережает «Ман Сити» на 2 очка при игре в запасе. В 24-м туре лондонцы совершили камбэк в матче с «Астон Виллой» (4:2) благодаря голам на 93-й и 98-й минутах, а «горожане» упустили победу над «Ноттингем Форест» (1:1).

«Челси» продолжает тонуть – дома уступили «Саутгемптону» (0:1), но в Поттера по-прежнему верят, несмотря на 1 победу в 10 последних матчах и хэштег #ПоттерВон в трендах твиттера.

А вот «Ливерпуль» оживает – на выезде уверенно разобрались с «Ньюкаслом» (2:0), чему очень помогло ранее глупое удаление вратаря соперника Ника Поупа. «Сороки» проиграли в АПЛ впервые с августа.

2. «Реал» обыграл «Осасуну» (2:0) в гостях в 22-м туре чемпионата Испании – Вальверде и Асенсио забили в последние 15 минут. В вингера «Мадрида» Родриго бросили булочку с трибуны, он передал ее судье.

3. НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси», несмотря на дубль Малкина (20-я и 21-я шайбы в сезоне). «Флорида» уступила «Нэшвиллу», Тренин забил первый гол за месяц, Бобровский пропустил 4 шайбы и был заменен. «Колорадо» обыграл «Сент-Луис», Ничушкин забил 9-й гол в сезоне, Бучневич получил травму. Все результаты дня – здесь.

4. Сборная Франции с Фийоном-Майе и Жакленом выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира-2023 по биатлону в Оберхофе, Норвегия с братьями Бо – 2-я, Швеция с Самуэльссоном – 3-я. Италия с Вирер и Виттоцци выиграла женскую эстафету (впервые в истории), Германия – 2-я, Швеция – 3-я, Норвегия – 6-я.

Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на финальном этапе Кубка России в Чайковском, Халили – 2-й, Бажин – 3-й, Елисеев – 4-й, Цветков – 5-й. Лариса Куклина победила у женщин, Гореева – 2-я, Гербулова – 3-я, Каплина – 4-я, Сливко – 5-я.

5. «Милан» победил «Монцу» (1:0) в 23-м туре чемпионата Италии, а «Интер» обыграл «Удинезе» (3:1).

6. ЦСКА победил «Локомотив», «Салават» уступил «Сибири», «Спартак» проиграл «Северстали», «Витязь» был сильнее «Динамо» и другие результаты игрового дня Фонбет чемпионата КХЛ.

7. «Бавария» снова проиграла «Боруссии» Менхенгладбах (2:3), потерпев первое поражение с сентября. Также в 21-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» разгромил «Вольфсбург» (3:0).

8. Даниил Медведев обыграл Григора Димитрова в полуфинале в Роттердаме. За счет этого результата российский теннисист вернется в топ-10. Его соперником в финале будет Янник Синнер.

9. ФИФА и УЕФА имеют право исключить «Барсу» из Ла Лиги и еврокубков и лишить титулов, если ее вина в скандале с судьями будет доказана.

10. «Зенит» подтвердил, что бразильским полузащитникам Малкому и Клаудиньо одобрено получение гражданства РФ.

11. Полузащитник «Хатайспора» Кристиан Атсу погиб в результате землетрясения в Турции, тело ганца обнаружили под завалами. В свое время игрок был в системе «Челси».

12. Конкурсы Звездного уикенда НБА. Лиллард победил в конкурсе снайперов, «Юта» первенствовала в конкурсе мастерства.

13. Александр Кокорин забил 9-й гол за «Арис» и идет вторым в списке бомбардиров чемпионата Кипра. «Ференцварош» Станислава Черчесова лидирует с отрывом в 14 очков и не проигрывает 11 матчей подряд в чемпионате Венгрии.

14. Олимпийский чемпион Лондона-2012 по волейболу Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил.

Цитаты дня:

Рудковская о возможной смене гражданства учениками Плющенко: «Вы кого хотите обвинить в предательстве? Детей 13-14 лет? Все, чего они ищут – справедливости!»

Владимир Кличко: «Томас Бах представляет интересы России, а не олимпийские ценности. Нас не поведут, как овец»

Кирьяков об уехавших из России осенью: «Кто-то бежит, кто-то идет отдавать долг Родине. Каждый решает сам»

Окон готов жестко сражаться с Гасли: «Так я гоняюсь всю жизнь, так я победил Алонсо»