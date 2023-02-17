Чемпионат мира по биатлону-2023. Эстафета. Братья Бо побегут за Норвегию, Жаклен и Фийон-Майе – за Францию, Нелин и Самуэльссон – за Швецию

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Швеции сборная Австрии сборная Италии Лукас Хофер Тарьей Бо сборная Финляндии Йоханнес Кюн Бенедикт Долль эстафета Антонин Гигонна Йоханнес Бо Давид Коматц Ветле Шостад Кристиансен Михал Крчмарж Роман Реес Кентен Фийон-Майе Пеппе Фемлинг Фабьен Клод Эмильен Жаклен Себастьян Самуэльссон Юстус Штрелов Йеспер Нелин Мартин Понсилуома Якуб Штвртецки Патрик Якоб Стурла Хольм Лагрейд Томмазо Джакомель Томаш Микишка Йонаш Маречек Харальд Леммерер Элиа Цени Дидье Бьона Доминик Унтервегер Биатлон

18 февраля в Оберхофе на чемпионате мира по биатлону пройдет мужская эстафета. 

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Эстафета 

Мужчины

Начало – 13.45 по московскому времени.  

Старт-лист

1. Норвегия (Ветле Кристиансен, Тарьей Бо, Стурла Лагрейд, Йоханнес Бо)

2. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Роман Реес, Бенедикт Долль)

3. Франция (Антонин Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе) 

4. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон)

Дата проведения
18 февраля, 13.45
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Оберхоф, Германия. Эстафета

Норвегия (№1): Ветле Шостад Кристиансен, Тарьей Бо, Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Бо.

Германия (№2): Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Роман Реес, Бенедикт Долль.

Франция (№3): Антонин Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе.

Швеция (№4): Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон.

Австрия (№6): Давид Коматц, Доминик Унтервегер, Патрик Якоб, Харальд Леммерер.

Украина (№9): Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Антон Дудченко.

 

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17 комментариев

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Аркаимец
Ответ <vella>
две медали Херрманн спасли Далена от вызова на ковер)
Еще нет. Нужны еще как минимум две - три медали, одна всенепременно золото.
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<vella>
Ответ Аркаимец
В масстартах взять медаль будет сложнее. Да и рейтинги в опасносте. Есть мнение, что провал германцев сподвигнет титульных вызвать Далина на ковер. А не хотелось бы этих водевилей. Насмотрелись.
две медали Херрманн спасли Далена от вызова на ковер)
0
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паби
Хотелось бы , чтобы норвежцам создали сильную конкуренцию.Не имеет значения какая команда.
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yasvetik
Нестандартная расстановка у норгов) за серебро-бронзу будет борьба Франции, Германии и Швеции, причём взять медаль или провалится может любая из них, и мазилки и тихоходы есть у всех
+1
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Аркаимец
Ответ Cube Litening C:68X
Ты партийный?
Нет, несознательные мы.
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Мустафа Моисеич Дупло
Даже если из остальных сборных подобие дрим-тим слепить, всё равно будет одна надежда на косяки норвежцев. Чего-то как-то с альфачами туго в нынешнем биатлоне за пределами сборной Норвегии. Измельчал биатлонный мужик.
+4
0
+4
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Cube Litening C:68X
Ответ Аркаимец
Не прибедняйся.
Ты партийный?
+2
0
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Cube Litening C:68X
Ответ Аркаимец
Не прибедняйся.
Готт даст,медаль будет..😁
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Аркаимец
Ответ Cube Litening C:68X
Массстарт легче затащить,на шальном фарте..😁
Не прибедняйся.
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Iuasamotu
Французские мушкетёры бросят перчатку в лицо норвежских хвастунов.
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Cube Litening C:68X
Ответ Аркаимец
В масстартах взять медаль будет сложнее. Да и рейтинги в опасносте. Есть мнение, что провал германцев сподвигнет титульных вызвать Далина на ковер. А не хотелось бы этих водевилей. Насмотрелись.
Массстарт легче затащить,на шальном фарте..😁
+2
0
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Аркаимец
Ответ Cube Litening C:68X
Тогда повторю..За немцау!!!🇩🇪
В масстартах взять медаль будет сложнее. Да и рейтинги в опасносте. Есть мнение, что провал германцев сподвигнет титульных вызвать Далина на ковер. А не хотелось бы этих водевилей. Насмотрелись.
0
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Cube Litening C:68X
Ответ Аркаимец
Ну в принципе расклады мы уже обсудили. Пока на бумаге фавориты номер раз норги, номер два херры. В теории франки со шведами расписывают бронзу. Но в хлам могут стрельнутся и те и другие.
Тогда повторю..За немцау!!!🇩🇪
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Аркаимец
Ответ Cube Litening C:68X
За немцау!! 🇩🇪🇩🇪🇩🇪
Ну в принципе расклады мы уже обсудили. Пока на бумаге фавориты номер раз норги, номер два херры. В теории франки со шведами расписывают бронзу. Но в хлам могут стрельнутся и те и другие.
0
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Ilya Kurepa
у немцев есть шанс на серебро ... у шведов тоже сильная комманда. итальянцы с хофером могут тоже побороться за 3-е место
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Cube Litening C:68X
За немцау!! 🇩🇪🇩🇪🇩🇪
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Глеб Саратов
интрига только в том, сколько минут привезут второму месту
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