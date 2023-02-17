Чемпионат мира по биатлону-2023. Эстафета. Братья Бо побегут за Норвегию, Жаклен и Фийон-Майе – за Францию, Нелин и Самуэльссон – за Швецию

18 февраля в Оберхофе на чемпионате мира по биатлону пройдет мужская эстафета.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Эстафета

Мужчины

Начало – 13.45 по московскому времени.

Старт-лист

1. Норвегия (Ветле Кристиансен, Тарьей Бо, Стурла Лагрейд, Йоханнес Бо)

2. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Роман Реес, Бенедикт Долль)

3. Франция (Антонин Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе)

4. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон)

Дата проведения 18 февраля, 13.45

Норвегия (№1): Ветле Шостад Кристиансен, Тарьей Бо, Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Бо.

Германия (№2): Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Роман Реес, Бенедикт Долль.

Франция (№3): Антонин Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе.

Швеция (№4): Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон.

Австрия (№6): Давид Коматц, Доминик Унтервегер, Патрик Якоб, Харальд Леммерер.

Украина (№9): Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Антон Дудченко.