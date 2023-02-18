Владимир Кличко: «Томас Бах представляет интересы России, а не олимпийские ценности. Нас не поведут, как овец»

Теги Владимир Кличко МОК Томас Бах Париж-2024 бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко раскритиковал президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха за желание допустить российских спортсменов до участия на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Томас Бах все время говорит о нейтралитете МОК. Дело в том, что Бах не нейтрален. Он представляет интересы России, а не олимпийские ценности.

Спорт, бизнес и политика имеют много общего друг с другом. Особенно Олимпийские игры всегда были частью политики.

Говоря о белом, нейтральном флаге, в немецком есть хорошая фраза: «Ты должен показать свои цвета». Нет никаких «если» и «но». К сожалению, Бах представляет не олимпийские ценности.

Он поддерживает пропаганду. Российские спортсмены, которые являются сотрудниками Министерства обороны России и которые участвовали в международных чемпионатах среди военнослужащих, теперь планируют принять участие в следующих Играх. Российская пропаганда использует это.

Я еще не видел ни одного действующего российского спортсмена, публично выступающего против военных действий. Это означает, что они поддерживают их. И мы уже видели спортсменов, носящих знак «Z». Они поддерживают эту пропаганду.

Мы семья. Если президент МОК не показывает свои цвета, то семья должна помочь ему представлять наши интересы. Нас не поведут, как овец», – сказал Кличко.

Бах о допуске россиян и белорусов: «Пытаемся найти решение, которое отдает должное миссии спорта – объединять, а не способствовать усилению конфронтации»

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60 комментариев

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Геннадий Тёкин
Ответ lecter666_destiny
Скажешь ему это в лицо? :) Или как обычный русский поступишь? :)
Пусть приезжает, скажем и не только это!
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BolxoB
Ответ ДМ-1чемпион
Вас не поведут!? А ХА ХА. Вас уже ведут! А сотни тысяч уже привели. Сейчас военкомы по всей украине хватают очередных, что бы пустить их на фарш!
Они не должны защищать страну?
серьезно, у вас это вызывает смех?
боже (
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jwbmwbqvih
Ответ Zakal
украинцы пишется с маленькой буквы.На украине так принято
Новое предложение с большой буквы. У нас так принято.
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Остап Бендер
Ответ KotyarA
У него по крайней мере есть мнение, в отличие от крепостных халуёв типа Валуева и прочих Емельяненко У Кличко со всеми его недостатками, есть мнение которое он не боится озвучивать, есть мнение, а не покорность "патриотов"
А чем его мнение, отличается от мнения Валуева и Емельяненко?)
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Даня Чебыкин
Ответ Хитрый Лис
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кака-каждый-охотник-итд? оригинальная радуга.
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Даня Чебыкин
Ответ Леха Гибкий
Украина стала похожа на лгбт, нужно поддерживать активно, иначе сочтут гомофобом
а суть одна. и там, и там много каких-то "нетаких"
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сосед царя
Вас и так ведут, но не как овец, а как стадо баранов,
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KotyarA
Ответ Виктор Ш.
Ценное мнение настоящего европейского интеллектуала.
У него по крайней мере есть мнение, в отличие от крепостных халуёв типа Валуева и прочих Емельяненко

У Кличко со всеми его недостатками, есть мнение которое он не боится озвучивать, есть мнение, а не покорность "патриотов"
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Хитрый Лис
Ответ Даня Чебыкин
про цвета это у кличко всегда хорошо получается. коричневенько
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Defender64
Включите Баха в Миротворец. Все оценят этот жест
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Даня Чебыкин
про цвета это у кличко всегда хорошо получается. коричневенько
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Хитрый Лис
слухи ходят, что вовка кличко заднеприводный)
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igolp igolp
Ответ shab71
Володя, ты не овца. Ты баран!
🤣))))
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evgeeni
По бумажке читал? хаха
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pont77
Ответ Bleffinho
Кличко от лица семьи какой-то говорит. Зиговать при этом не забывает?
Если забудет, пусть к Рогозину обратится, тот покажет как это делать
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KotyarA
Ответ Добрый_Ээх
А сейчас вас как кого ведут?
А вас?
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Dinamik1
Их не поведут как овец их поведут как баранов.
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Прогноз Черданцева
Им бы с Колей Валуевым обняться вместе и прыгнуть со скалы.
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MrPADONAG
Баха сместят скоро
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lecter666_destiny
Ответ shab71
Володя, ты не овца. Ты баран!
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Vitto
Ответ Marcus Varro
Как же не хватает такого боксера, как Кори Сандерс, который спустил с небес на землю когда-то Владимира.
Убили Корри ваши собратья...
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eltempo87
Вот есть такая страна Ирак США сначала сами накачавили ее оружием в войне с Ираном, а потом через пару десятилетий вдолбили в каменный век . я просто уверен , что с остатками украины будет тоже самое, главное России не впрягаться
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barsiksimba
Когда Володя молчал, он выглядел гораздо умнее своего старшего брата
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Pertinax Gandi
Странно как-то Бах представляет интересы России. Забанил везде.
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Afinogenov
Ответ Карма такая карма
Ооооо даа! В интересах России было отстранение всех её спортсменов от любых соревнований. Как проницательно с его стороны!
Запад, наверное, до конца не понимает с кем связался.
Сначала им Россия была вечно что-то должна, а теперь черед за Европой 😆
+2
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