Владимир Кличко: «Томас Бах представляет интересы России, а не олимпийские ценности. Нас не поведут, как овец»

Бывший чемпион мира по боксу раскритиковал президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха за желание допустить российских спортсменов до участия на Олимпиаде-2024 в .

«Томас Бах все время говорит о нейтралитете . Дело в том, что Бах не нейтрален. Он представляет интересы России, а не олимпийские ценности.

Спорт, бизнес и политика имеют много общего друг с другом. Особенно Олимпийские игры всегда были частью политики.

Говоря о белом, нейтральном флаге, в немецком есть хорошая фраза: «Ты должен показать свои цвета». Нет никаких «если» и «но». К сожалению, Бах представляет не олимпийские ценности.

Он поддерживает пропаганду. Российские спортсмены, которые являются сотрудниками Министерства обороны России и которые участвовали в международных чемпионатах среди военнослужащих, теперь планируют принять участие в следующих Играх. Российская пропаганда использует это.

Я еще не видел ни одного действующего российского спортсмена, публично выступающего против военных действий. Это означает, что они поддерживают их. И мы уже видели спортсменов, носящих знак «Z». Они поддерживают эту пропаганду.

Мы семья. Если президент МОК не показывает свои цвета, то семья должна помочь ему представлять наши интересы. Нас не поведут, как овец», – сказал Кличко.

Бах о допуске россиян и белорусов: «Пытаемся найти решение, которое отдает должное миссии спорта – объединять, а не способствовать усилению конфронтации»