«Челси» – «Саутгемптон». В 18:00 начнется онлайн-трансляция

Теги Челси премьер-лига Англия Саутгемптон онлайны Футбол

«Челси» принимает «Саутгемптон» в 24-м туре чемпионата Англии.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 18:00 по московскому времени.

Челси – Саутгемптон
Дата проведения
18 февраля, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHOKKKK
Ответ Юлия Закаблукова
Челси саут, одинаковые по уровню команды, и соседи по таблице
Юль, ты давно в таблицу заглядывала?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
Сегодня то уж Челси надо выиграть. Ниже падать уже некуда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Соперник как раз для Поттера. Так что ждём 3 победу за 2 месяца. 👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The Best
Ответ GuruFutbola
Наконец-то битва двух конкурентов за место в апл)
Битва команд которые не активировали рычаги)
И которые судьей не подкупали в отличии от каталонского недоразумения 🥴
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The Best
Ответ Юлия Закаблукова
Челси саут, одинаковые по уровню команды, и соседи по таблице
Челси на 10 месте (пока что) а Саутгемптон на 20,что за бред.Какие соседи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Captain JT26
Хоть сегодня что то покажите пожалуйста, а то на спорст можно будет не заходит еще на неделю. Вперед Челси💙
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юлия Закаблукова
Челси саут, одинаковые по уровню команды, и соседи по таблице
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Наконец-то битва двух конкурентов за место в апл)
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHOKKKK
Eleven Sports 3 1080
DAZN 2
beIN Sports 2 1080
Astro Supersport
Arena Sport 3
Orange Sport 2
Prima Sport 3
Canal+ Sport 360
beIN Sports 2
beIN Sports Premium 2
Vital Sport
Rikitititaka
Sportcast
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий