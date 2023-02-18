«Челси» – «Саутгемптон». В 18:00 начнется онлайн-трансляция
«Челси» принимает «Саутгемптон» в 24-м туре чемпионата Англии.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 18:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 18 февраля, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
И которые судьей не подкупали в отличии от каталонского недоразумения 🥴
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