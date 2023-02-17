Чемпионат Германии. «Аугсбург» против «Хоффенхайма», «Бавария» завтра сыграет с «Гладбахом»
«Аугсбург» примет «Хоффенхайм» в стартовом матче 21-го тура Бундеслиги.
В субботу «Лейпциг» сыграет с «Вольфсбургом» в гостях, «Бавария» – с «Боруссией» Менхенгладбах.
В воскресенье «Унион» примет «Шальке», «Боруссия» Дортмунд – «Герту».
21-й тур
- Дата проведения
- 17 февраля, 22.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 18 февраля, 17.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 18 февраля, 17.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 18 февраля, 17.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 18 февраля, 17.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 18 февраля, 20.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 19 февраля, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 19 февраля, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 19 февраля, 21.30, «БайАрена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии