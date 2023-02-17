Чемпионат Германии. «Аугсбург» против «Хоффенхайма», «Бавария» завтра сыграет с «Гладбахом»

« » примет « » в стартовом матче 21-го тура Бундеслиги.

В субботу « » сыграет с « » в гостях, « » – с «Боруссией» Менхенгладбах.

В воскресенье «Унион» примет «Шальке», « » Дортмунд – «Герту».

Чемпионат Германии

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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