Чемпионат Германии. «Аугсбург» против «Хоффенхайма», «Бавария» завтра сыграет с «Гладбахом»

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«Аугсбург» примет «Хоффенхайм» в стартовом матче 21-го тура Бундеслиги.

В субботу «Лейпциг» сыграет с «Вольфсбургом» в гостях, «Бавария» – с «Боруссией» Менхенгладбах.

В воскресенье «Унион» примет «Шальке», «Боруссия» Дортмунд – «Герту». 

Чемпионат Германии

21-й тур

Аугсбург – Хоффенхайм
Дата проведения
17 февраля, 22.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вольфсбург – РБ Лейпциг
Дата проведения
18 февраля, 17.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Штутгарт – Кельн
Дата проведения
18 февраля, 17.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия М – Бавария
Дата проведения
18 февраля, 17.30, «Боруссия-Парк»
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Бохум – Фрайбург
Дата проведения
18 февраля, 17.30, «Рурштадион»
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Айнтрахт Ф – Вердер
Дата проведения
18 февраля, 20.30, «Дойче банк Парк»
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Унион – Шальке
Дата проведения
19 февраля, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
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Боруссия Д – Герта
Дата проведения
19 февраля, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
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Байер – Майнц
Дата проведения
19 февраля, 21.30, «БайАрена»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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