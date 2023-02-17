Чемпионат мира по биатлону-2023. Эстафета. Сестры Оберг побегут за Швецию, Шевалье-Буше и Симон – за Францию, Вирер и Виттоцци – за Италию

18 февраля в Оберхофе на чемпионате мира по биатлону пройдет женская эстафета.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Эстафета

Женщины

Начало – 17.00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Швеция (Линн Перссон, Анна Магнуссон, Эльвира Оберг, Ханна Оберг)

2. Франция (Лу Жанмонно, Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье, Жюлия Симон)

3. Германия (Ванесса Фойгт, Ханна Кебингер, София Шнайдер, Дениз Херманн-Вик)

4. Норвегия (Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Рагнхильд Фемстейневик, Марте Ульсбю-Ройселанн)

5. Италия (Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер, Лиза Виттоцци)

Дата проведения 18 февраля, 17.00

Швеция (№1): Линн Перссон, Анна Магнуссон, Эльвира Оберг, Ханна Оберг.

Франция (№2): Лу Жанмонно, Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье, Жюлия Симон.

Германия (№3): Ванесса Фойгт, Ханна Кебингер, София Шнайдер, Дениз Херманн-Вик.

Норвегия (№4): Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Рагнхильд Фемстейневик, Марте Ульсбю-Ройселанн.