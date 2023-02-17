Чемпионат мира по биатлону-2023. Эстафета. Сестры Оберг побегут за Швецию, Шевалье-Буше и Симон – за Францию, Вирер и Виттоцци – за Италию

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18 февраля в Оберхофе на чемпионате мира по биатлону пройдет женская эстафета. 

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Эстафета 

Женщины

Начало – 17.00 по московскому времени.  

Старт-лист

1. Швеция (Линн Перссон, Анна Магнуссон, Эльвира Оберг, Ханна Оберг)

2. Франция (Лу Жанмонно, Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье, Жюлия Симон)

3. Германия (Ванесса Фойгт, Ханна Кебингер, София Шнайдер, Дениз Херманн-Вик)

4. Норвегия (Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Рагнхильд Фемстейневик, Марте Ульсбю-Ройселанн)

5. Италия (Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер, Лиза Виттоцци)

Дата проведения
18 февраля, 17.00
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Оберхоф, Германия. Эстафета

Швеция (№1): Линн Перссон, Анна Магнуссон, Эльвира Оберг, Ханна Оберг.

Франция (№2): Лу Жанмонно, Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье, Жюлия Симон.

Германия (№3): Ванесса Фойгт, Ханна Кебингер, София Шнайдер, Дениз Херманн-Вик.

Норвегия (№4): Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Рагнхильд Фемстейневик, Марте Ульсбю-Ройселанн.

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20 комментариев

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Elnura Torntoneuer
на немецких страницах пишут, что есть вероятность отмены гонки/гонок завтра, очень сильный ветер завтра 😭😭😭
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ivan 07
Шведки без Самуэльсон смогут нанести всем поражение.
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Бартоломью Робертс
http://memesmix.net/media/created/bcvznm.jpg
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Голос Губерниева
Ответ Голос Губерниева
Немецкие составы - без неожиданностей. Взяли лучших по итогам ЧМ, что правильно.
P.S. Написал и вспомнил, что Хёттих-то всё же чуток лучше была. Но всё же не настолько, чтоб менять на неё 13-й номер Тотала и 2-й номер сборной Фойгт. Так что всё же правильно, хоть и не очень Ванесса сейчас хороша.
0
0
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паби
Я как всегда за шведок , итальянок и украинкам в топ шесть.
+2
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TUOMAS
Ответ Cube Litening C:68X
Комментарий удален модератором
Подписывайся на меня.Я иногда ставлю очень классные статусы
+1
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Cube Litening C:68X
Ответ TUOMAS
Нет, надежда в сборную ещё пока не умерла. Будем болеть и поддерживать. ПС: Если уж быть совсем откровенным, то плюсы мои. В други добавьте. У меня в статусах много чего интересного
Комментарий удален
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Аркаимец
Ответ Слезы Светы Слепцовой
Пожелаю победы или хотя бы медальки итальянкам, девы заслужили пополнить свой медальный запас. Однако наверняка победят вышедшие на второй пик шведки, уж больно хороши Ханна и Линн на этом ЧМ.
У итальянок теоретически три крепких этапа, если Доро соберется. Это даже больше чем у шведок и норвежек.
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TUOMAS
Ответ Cube Litening C:68X
Hoffnung stirbt zuletzt.. Посмотрим что будет, больше чем это, мы не можем..😁
Нет, надежда в сборную ещё пока не умерла. Будем болеть и поддерживать. ПС: Если уж быть совсем откровенным, то плюсы мои. В други добавьте. У меня в статусах много чего интересного
+1
0
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Мустафа Моисеич Дупло
Сливко-Гербулова-Куклина-Каплина особо не напрягаясь размотали бы всех в хлам.
+2
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Cube Litening C:68X
Ответ TUOMAS
Вы реально думаете, что Кебингер там чего-то отыграет? Скажу, что любая медаль будет за счастье, но хотелось бы золото. За первое место девушкам нужно будет выложиться на все 150% процентов
Hoffnung stirbt zuletzt.. Посмотрим что будет, больше чем это, мы не можем..😁
+2
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Слезы Светы Слепцовой
Пожелаю победы или хотя бы медальки итальянкам, девы заслужили пополнить свой медальный запас. Однако наверняка победят вышедшие на второй пик шведки, уж больно хороши Ханна и Линн на этом ЧМ.
+1
0
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Аркаимец
Самый ровный состав у брунхильд. Теоретически фавориты номер раз. Француженки тоже могут. У остальных по полтора, на четверых.
0
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TUOMAS
Ответ Cube Litening C:68X
Кебингер отыграет, Софочка привезёт преимущество в пол минуты,Вик финиширует с флагом..🇩🇪😉
Вы реально думаете, что Кебингер там чего-то отыграет? Скажу, что любая медаль будет за счастье, но хотелось бы золото. За первое место девушкам нужно будет выложиться на все 150% процентов
+1
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Рафаэль Хаметшин
по моему мнению тройка:Франция, Швеция, Германия. В каком порядке не знаю. Но есть Норвежки которые умеют удивлять
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Cube Litening C:68X
Ответ TUOMAS
Комментарий удален пользователем
Кебингер отыграет, Софочка привезёт преимущество в пол минуты,Вик финиширует с флагом..🇩🇪😉
+3
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TUOMAS
За Германию 🇩🇪 В каком состоянии Фойгт. Будем после первого этапа проигрывать 30 секунд. Это в лучшем случае. Мне бы очень хотелось ошибаться
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TUOMAS
Ответ Cube Litening C:68X
За немкау!!🇩🇪🇩🇪🇩🇪
Комментарий удален
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vikingEAO
Kom igen Sverige!!!
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Голос Губерниева
Немецкие составы - без неожиданностей. Взяли лучших по итогам ЧМ, что правильно.
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Ilya Kurepa
У итальянок хорошая комманда - хотя шведки выглядят фаворитами .
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Cube Litening C:68X
За немкау!!🇩🇪🇩🇪🇩🇪
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