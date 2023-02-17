Чемпионат мира по биатлону-2023. Эстафета. Сестры Оберг побегут за Швецию, Шевалье-Буше и Симон – за Францию, Вирер и Виттоцци – за Италию
18 февраля в Оберхофе на чемпионате мира по биатлону пройдет женская эстафета.
Чемпионат мира по биатлону-2023
Оберхоф, Германия
Эстафета
Женщины
Начало – 17.00 по московскому времени.
Старт-лист
1. Швеция (Линн Перссон, Анна Магнуссон, Эльвира Оберг, Ханна Оберг)
2. Франция (Лу Жанмонно, Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье, Жюлия Симон)
3. Германия (Ванесса Фойгт, Ханна Кебингер, София Шнайдер, Дениз Херманн-Вик)
4. Норвегия (Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Рагнхильд Фемстейневик, Марте Ульсбю-Ройселанн)
5. Италия (Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер, Лиза Виттоцци)
- Дата проведения
- 18 февраля, 17.00
Чемпионат мира. Оберхоф, Германия. Эстафета
Швеция (№1): Линн Перссон, Анна Магнуссон, Эльвира Оберг, Ханна Оберг.
Франция (№2): Лу Жанмонно, Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье, Жюлия Симон.
Германия (№3): Ванесса Фойгт, Ханна Кебингер, София Шнайдер, Дениз Херманн-Вик.
Норвегия (№4): Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Рагнхильд Фемстейневик, Марте Ульсбю-Ройселанн.
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