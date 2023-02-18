Италия впервые выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону

Сборная Италии по биатлону впервые в своей истории выиграла женскую эстафету на чемпионате мира.

В сегодняшней гонке в Оберхофе за команду выступили Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер и Лиза Виттоцци. Серебро досталось Германии, бронза – Швеции.

Ранее лучшим результатом итальянок в эстафетах были третьи места на ЧМ 2013 и 2015 годов.

⚡ Чемпионат мира по биатлону-2023. Италия с Вирер и Виттоцци выиграла эстафету, Германия – 2-я, Швеция – 3-я, Норвегия – 6-я