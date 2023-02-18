Италия впервые выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Италии жен Доротея Вирер Лиза Виттоцци Самуэла Комола Ханна Аухенталлер Биатлон

Сборная Италии по биатлону впервые в своей истории выиграла женскую эстафету на чемпионате мира.

В сегодняшней гонке в Оберхофе за команду выступили Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер и Лиза Виттоцци. Серебро досталось Германии, бронза – Швеции.

Ранее лучшим результатом итальянок в эстафетах были третьи места на ЧМ 2013 и 2015 годов.

⚡ Чемпионат мира по биатлону-2023. Италия с Вирер и Виттоцци выиграла эстафету, Германия – 2-я, Швеция – 3-я, Норвегия – 6-я

24 комментария

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Pikachu Pikachu
По такому ветру сразу сказал, что итальянки среди фаворитов. Не ожидал такой прыти от германии - был уверен, что застрелятся
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juki_puki
Лизв - куросава
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Yaroslove
А есть ещё ровесница Ханны Ребекка Пасслер, которая неплохо выступила на этом чемпионате и тоже будет бороться за попадание в команду.
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Konstantin_ZV
Ребят, я в экстазе
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Melnikov1968
Симпатяжки!!!
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Konstantin_ZV
Заслужили
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Люблю Женьку
Дорочка, добеги в МС до медали! 🙏❤️
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Evil Man
Форца Италия! Ханна будущая звезда биатлона надеюсь
+1
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Xell
Ответ sav187
Ну сегодня просто идеальные результаты, что у мужчин, что у женщин.
Это Ветер))))
+3
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Kana Ak
Витоцци после тяжелых сезонов и психологических проблем заслужила золото ЧМ и это уже 4 медаль на этом ЧМ. ждем завтра 5)
+2
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Xell
Поздравляю Доро и Лизу, это их помирит. Ну и Италию с первым золотом в эстафетах на чемпионатах мира! Италияя! Вива Итали))(в футболе я болею за скуадру адзурру)))
+4
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Мустафа Моисеич Дупло
Рад за итальянок, но их победа в таком составе говорит о деградации женского биатлона. Впрочем как и второе место Германии.
+1
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Vasily Ivanov
Убрали " несчастливую " Сан-Филиппо и сразу поперли на золото !
Лиза -4-я медаль ...сама наверное не верит ...🌹🌹🌹🥇🥈🥉🥉
+6
-1
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Imax161
В первую очередь спасибо Аухенталлер что не дрогнула и сделал ставку чисто не стрельбу, а ногами пусть догоняют, ну и мастер класс от Витоции, уже закаленной такими моментами. Молодцы Итальянки победили чисто биатлоном.
+4
0
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Tony_Montana
Заслужили !!!
+2
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Amico Megobari ®
продолжай в том же духе Италия!
+4
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Koulmann
Ответ green-friend
С детства за Доротею!!!)
тебе уже можно и на Доротею тогда))
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N.S.A.8.5
Вирер дома выиграла всё таки золото
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Кавабунга Шреддоголовый
Никогда за Италию не болел, но вот за Доро был рад всегда. И биатлонистка классная, и как женщина просто персик
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Eduard Rastryopin
Супер неожиданный результат.Брависсимо итальянки,почти идеальную гонку провели.
+3
0
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Bars 86
Это просто грандиозный успех для итальянок! 🏅

Какая гонка! Радостно за всех девушек, но особенно, конечно, за многострадальную Лизоньку Витоцци!

Радовался, как если бы наши девушки взяли медаль!
+7
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sav187
Ну сегодня просто идеальные результаты, что у мужчин, что у женщин.
+3
-1
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green-friend
С детства за Доротею!!!)
+9
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fewral
Девчонки то все какие красивые, как на подбор!)
+10
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