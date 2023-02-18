«Арсенал» опережает «Ман Сити» на 2 очка при игре в запасе после 24-го тура АПЛ

« » вернул себе первое место в таблице чемпионата Англии по итогам 24-го тура.

Команда Микеля Артеты одолела « » (4:2), в то время как «Манчестер Сити» сыграл вничью с « » (1:1).

На данный момент у «канониров» 54 очка и матч в запасе, у «горожан» – 52 балла.

В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет с «Лестером», « » – с «Борнмутом». Обе игры пройдут 25 февраля.