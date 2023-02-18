«Арсенал» опережает «Ман Сити» на 2 очка при игре в запасе после 24-го тура АПЛ
«Арсенал» вернул себе первое место в таблице чемпионата Англии по итогам 24-го тура.
Команда Микеля Артеты одолела «Астон Виллу» (4:2), в то время как «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (1:1).
На данный момент у «канониров» 54 очка и матч в запасе, у «горожан» – 52 балла.
В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет с «Лестером», «Манчестер Сити» – с «Борнмутом». Обе игры пройдут 25 февраля.
0 побед в АПЛ со времён позднего Венгера. Это ненормально. Вулвэрхэмптон, Ньюкалс без саудитов, Эвертон Кумана шмогли, Арсенал нет. Это чисто слив заранее в раздевалке, никак не списать на состав и трансферы, тем более тратил Арсенал после 2013 немало