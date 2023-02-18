«Арсенал» опережает «Ман Сити» на 2 очка при игре в запасе после 24-го тура АПЛ

Теги Микель Артета Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Ноттингем Форест Футбол

«Арсенал» вернул себе первое место в таблице чемпионата Англии по итогам 24-го тура.

Команда Микеля Артеты одолела «Астон Виллу» (4:2), в то время как «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (1:1).

На данный момент у «канониров» 54 очка и матч в запасе, у «горожан» – 52 балла.

В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет с «Лестером», «Манчестер Сити» – с «Борнмутом». Обе игры пройдут 25 февраля.

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57 комментариев

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Direct free kick
Ответ Youzhny23
особенно Суперкубок)
Товарняк суперкубок? Ты разумный человек, оставь это местным некдкватам аля kotofan17, они всерьёз этим гордятся.
0 побед в АПЛ со времён позднего Венгера. Это ненормально. Вулвэрхэмптон, Ньюкалс без саудитов, Эвертон Кумана шмогли, Арсенал нет. Это чисто слив заранее в раздевалке, никак не списать на состав и трансферы, тем более тратил Арсенал после 2013 немало
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Вечно Молодой
Ааа, надеюсь МЮ догонит этот Арсенал, хоть он и очень хорош))
МЮ даже Сити не догонит, не надейся зря!
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Сади Самедов
Ответ mr kovalsky
Матч против Эвертона Дайча в гостях, которому проиграли в первом матче, нужно сильно постараться
а почему в гостях, если в Лондоне матч будет
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Любезный Коссутий
здоровенный сосновый брус Пепуну на воротник, а не 3 очка от лесников 😁👍
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Mr. Fett
Ответ Youzhny23
обыгрывает состав , а не пеп , он лишь пользуешься 4мя купленными составами и импровизацией топ игроков
Какие 4 состава, вы с Челси спутали)
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A O
Доминатор переиграл и уничтожил
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ecopromo
это же арсенал. Ничего не значит.Быстрее бы жезус уже вернулся. Как же он невовремя сломался.
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Данила Бодров
Чемпионская гонка в разгаре
+1
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Эксперимент
Нелепая ничья Сити, играли очень хорошо и много моментов создали, но пропустили с одной единственной атаки.
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Mixos Demid
Ответ OldRedWhite
Комментарий удален пользователем
Сослать в РПЛ?
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Morning Glory
Ответ Youzhny23
обыгрывает состав , а не пеп , он лишь пользуешься 4мя купленными составами и импровизацией топ игроков
О да, видел я сегодня импровизацию Фодена и Холанда. Один тупит и не может нормально передачу отдать на полупустые ворота, другой попасть в створ не может, когда никто ему не мешает.
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Mixos Demid
Ответ Kuryanin
Ньюкаслу тяжеловато будет 13 очков отыграть, но верим в законное 4 место Арсенала.
Арсенал в этом сезоне точно будет выше своего любимого места!
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Тимур Таубаев
Ответ Morning Glory
МС сами отдают Арсеналу чемпионство.
Я хоть и сам за победу Арса в этом АПЛ , но подожди , ещё 15 туров , все может поменяться..
+2
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OldRedWhite
Комментарий удален
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Дмитрий Бервинов
Ответ Timur Zhorabekov
Так как у Арсенала матч в запасе , это получается Арсенал -57очков Сити - 52
Матч в запасе против Эвертона Дайча, которому Арсенал влетел, так что вообще не факт
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Timur Zhorabekov
Ответ Attikus
Ему еще выиграть свой матч в запасе нужно
Кого полудохлого лестера
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Timur Zhorabekov
Ответ Армен Онфрой
Арсеналу еще нужно выиграть этот матч, учитывая что это крепкий Брайтон
Следуйщий матч полудохлым лестером и страым варди
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Youzhny23
Ответ Direct free kick
Кто только не обыгрывал Сити с 2015 года, но не Арсенал в АПЛ. Подумай об этом. Кто-то просто слаб духом и всего. Грубая суровая реальность
особенно Суперкубок)
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Morning Glory
МС сами отдают Арсеналу чемпионство.
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Timur Zhorabekov
Ответ mr kovalsky
Матч против Эвертона Дайча в гостях, которому проиграли в первом матче, нужно сильно постараться
Эвертону повезло
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vulturecrow
Ответ Timur Zhorabekov
Так как у Арсенала матч в запасе , это получается Арсенал -57очков Сити - 52
это получается, у Арсенала 54 очка и матч в запасе.
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mr kovalsky
Ответ Timur Zhorabekov
Так как у Арсенала матч в запасе , это получается Арсенал -57очков Сити - 52
Матч против Эвертона Дайча в гостях, которому проиграли в первом матче, нужно сильно постараться
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Армен Онфрой
Ответ Timur Zhorabekov
Так как у Арсенала матч в запасе , это получается Арсенал -57очков Сити - 52
Арсеналу еще нужно выиграть этот матч, учитывая что это крепкий Брайтон
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vulturecrow
Ответ Artem Piatkov
Если Пеп кому и проиграет это Чемпионство, то только себе) Обыграть Арсенал на выезде и упустить очки с Ноттингемом с Холландом в составе Это конечно номер
это АПЛ.
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Direct free kick
Ответ Youzhny23
обыгрывает состав , а не пеп , он лишь пользуешься 4мя купленными составами и импровизацией топ игроков
Кто только не обыгрывал Сити с 2015 года, но не Арсенал в АПЛ. Подумай об этом. Кто-то просто слаб духом и всего. Грубая суровая реальность
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