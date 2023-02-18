Олимпийский чемпион Лондона-2012 Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил
Олимпийский чемпион Лондона-2012, чемпион Европы по волейболу Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
Срок дисквалификации Ильиных – с 13 января 2023 года до 12 января 2025-го.
«Он вместе с Дмитрием Мусэрским проходил по списку Григория Родченкова. Но Мусэрский решил в итоге пойти на соглашение, в отличие от Ильиных.
Поэтому первый уже играет, а второго только недавно дисквалифицировали на 24 месяца – через полтора года после начала слушания дела.
Медали Олимпиады-2012 Ильиных точно не лишится, так как проба, из-за которой вынесли наказание, была взята на чемпионате России 2013 года», – сказал Яременко.
Мусэрский ранее был дисквалифицирован на 9 месяцев. Его дисквалификация завершилась 4 января 2022 года.
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