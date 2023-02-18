Олимпийский чемпион Лондона-2012 Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Теги сборная России по волейболу допинг ВФВ Александр Яременко Дмитрий Ильиных Григорий Родченков ТАСС Волейбол

Олимпийский чемпион Лондона-2012, чемпион Европы по волейболу Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Срок дисквалификации Ильиных – с 13 января 2023 года до 12 января 2025-го. 

«Он вместе с Дмитрием Мусэрским проходил по списку Григория Родченкова. Но Мусэрский решил в итоге пойти на соглашение, в отличие от Ильиных.

Поэтому первый уже играет, а второго только недавно дисквалифицировали на 24 месяца – через полтора года после начала слушания дела.

Медали Олимпиады-2012 Ильиных точно не лишится, так как проба, из-за которой вынесли наказание, была взята на чемпионате России 2013 года», – сказал Яременко.

Мусэрский ранее был дисквалифицирован на 9 месяцев. Его дисквалификация завершилась 4 января 2022 года. 

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10 комментариев

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Strepto
Ответ Sergei Zaika
Подскажите, пожалуйста, он уже депутат или скоро будет?
Волнуешься, тараска?
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Atsuktuvas
Ответ BolxoB
Работает в родном клубе. Карьеру завершил.
А пишут, что уже не работает.

https://www.sports.ru/volleyball/1114908476-ilinyx-pokinul-post-sportivnogo-direktora-belogorya-posle-diskvalifika.html
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Nika13
эти лондонские чемпиона нескончаемые что ли, уже больше 10 лет прошло
0
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Nikita1981
Перспективный государственный "деятель"
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-3
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Serge Vendino
Не самый очевидный вид спорта для приема допинга
+2
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BolxoB
Ответ Sergei Zaika
Подскажите, пожалуйста, он уже депутат или скоро будет?
Работает в родном клубе. Карьеру завершил.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бобынин
Ещё один всплыл. Герой- допингионик.
+3
-4
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qwer11
Никогда такого не было, и вот опять
+1
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Atsuktuvas
Немирович-Данченко: Верю!
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-1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergei Zaika
Подскажите, пожалуйста, он уже депутат или скоро будет?
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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