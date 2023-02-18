Рудковская о возможной смене гражданства учениками Плющенко: «Вы кого хотите обвинить в предательстве? Детей 13-14 лет? Все, чего они ищут – справедливости!»

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России среди юниоров судьи женское катание Яна Рудковская Софья Титова Вероника Жилина Фигурное катание

Жена Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о судействе в российском фигурном катании, а также прокомментировала слова мужа о возможной смене гражданства его учениками. 

«По поводу заявления Евгения Плющенко относительно судейства наших девочек и вообще глобально отношения к нашим спортсменам.

Во-первых, я абсолютно, безоговорочно и полностью согласна со словами Жени.

Во-вторых, это просто гнусно – заставлять детей бороться не только с соперниками, но и за справедливость! Со взрослыми! Это за гранью уже.

Мы долго терпели. Более того, я так скажу: мы бы и еще потерпели. Но уже устали и дети, и родители.

Мы ничего не просим, мы сами платим за свой лед, за билеты детей, за костюмы, за программы, за проживание их в комфортных условиях, за все их поездки на соревнования!

Платит наша школа и наши спонсоры! Потому что мы частная школа и нам не помогают! И мы за каждого ребенка биться до конца будем, за его победы и мечты!

«Уходите», говорят. Только представьте, как быстро с руками и ногами заберут девочек, обладающих 3 и 4 прыжками ультра-си в произвольной программе.

В мире это делают только российские спортсмены, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. А в мире никто.

Вы помните слезы Саши Трусовой на Олимпиаде? А сейчас зеркальная трагедия произошла на ЧР среди юниоров у 14-летних девчонок! Весь мир в шоке, а федерация говорит «ну и уходите».

Журналисты задают вопрос, правда ли это (новость о том, что федерации крупных европейских стран заинтересованы в возможном переходе Вероники Жилиной и Софьи Титовой – Sports.ru).

Подтверждаю, что правда. Родина у нас одна и другой никогда не будет, никогда! Каждый из нас беззаветно предан своей стране.

Но, боже, я прочитала комментарии... Вы кого хотите обвинить в предательстве? Детей 13-14 лет с родителями? Детей, у которых очень короткий век в юниорском спорте? Все, чего они ищут – справедливости!

Не новой страны, а именно справедливого спорта, потому что он для них это жизнь. Это не красивые слова, они реально на этом льду ЖИВУТ. И видеть, как их гнобят и заваливают – это страдание.

Сейчас ситуация – одним можно, а другим нельзя, у одних не видят недокруты, у других не оценивают даже чистые прыжки. Это как? Это получается – двойные стандарты?

3 года мы бьемся за справедливость детей, не взрослых. Мы просим объектового судейства ко всем штабам одинакового. Честного!

Ведь мы же за честный спорт все, правда? А то в фигурном катании есть устойчивое выражение – «нагрибовали» – то есть накинули незаслуженных грибов-баллов.

И прежде чем писать громкие заголовки, посмотрите 10-минутное интервью Евгения – человека, который хочет одного – справедливости!!!!!!» – написала Рудковская в телеграм-канале. 

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

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28 комментариев

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Irina29
Какое-то балабольство, по пунктам пожалуйста разобрали бы прокаты, каждый элемент, наполненность программы и т.д. А так это похоже на обычную истерику, и чем другие фигуристы хуже, так же живут на льду, так же борятся, стараются чисто катать, так же мечтают о медалях, чем они хуже? Или все остальные говешки, а только ваши нет, и достойны золота?
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Спортивный лис
Ответ Варлампий Варлампий
будь на месте подопечных гнома какая-нибудь Валиева, истерили бы тут всем сайтом без требований разложить предъяву по пунктам
на сайте много слепых фанатиков, создающих шум, но поверьте, тут и много тех, кто разбирается в ФК и понимает, почему поставили те или иные оценки. И если Яна с Плю думают, что болельщики не разбираются в рёбрах, докрутах, уровнях во вращении и дорожках, то зря. Видим.
Более того, я все соревнования мысленно тут же ставлю оценку с судьями и редко, когда ошибаюсь в гое. Да, бывают спорные моменты в том же докруте, рёбрах, но это может повлиять на десятые в оценке, но не в несколько баллов, как в данном случае
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rtun
А по поводу обвинений детей в предательстве - это сто раз согласна с Яной, просто треш. И вообще - не помню, на спортсе писали про Уварова или нет (хотя казалось бы, хайповый эпизод, дядя Уваровой, подружки Валиевой, чехлы ему всучивает Щербакова), но и этот горе-хореограф у меня вызывает у меня очень странные, хм, эмоции. Одни его манеры поведения чего стоят, все эти странные танцы. Помнится Родина уже много чего о нём писала.
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Оксана Васильева
Сколько idiots в комментариях. Скорей бы уже этот недоспорт выпнули из олимпийских, чтобы такие pigs, как Рудковские, не имели возможности пиариться на пустом месте.
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Евгения Гринева
Касательно судейства, просто сравните оценку за технику. Первую засуживают, вторая грибница не перепутайте
https://ibb.co/BNvWD4W
https://ibb.co/2ywH8y5
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Rums67
Ответ gold-for-zagitova
Надо учиться быть на две головы выше, а не клянчить грибы. Яночка, это спорт, а не шоу-бизнес!
Тольна забыла эти свои слова.
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Бибис
За последний час это вторая новость, где говорится о возможной смене гражданства у фигуристов. Наступает прозрение?
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Утренняя Аврора
В ход пошла тяжелая артиллерия. Я думаю, Яна не справедливости хочет, а боиться, что уйдут талантливые дети. И академия накроется медным тазом. Надо не только прыжками брать, но и неподражаемыми программами. Горький Сашин опыт.
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Doctor V
«Вы кого хотите обвинить в предательстве? Детей 13-14 лет? - Решение о получении второго гражданства принимают не дети, а их родители.
+1
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Rums67
Спонсоры у школы ЕП кто?
Не предприниматели ли г. МОСКВА?
Вот сами пришли и сказали "пжлста примите"?
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наталья Головченко
Бессовестное семейство!!!
+2
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dashulya05
Очень жаль Алину Горбачеву и её тренеров, чью абсолютно заслуженную победу омрачили вот эти вот помои, которые уже сутки изливающиеся из рта Рудковских.

Хотя бы материал о девочке и её тренерах напишите и поместите на главной! Это намного лучше, чем читать одно и то же от нытика и шантажиста.
+8
0
+8
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AAPolyansky
Ответ Беглый*
Жилиной и Титовой нужно менять не федерацию, а тренерский штаб!
абсолютно точно. и Муравьевой
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Спортивный лис
"короткий век в юниорском спорте"?? ну да, юниорство заканчивается, а вот во взрослом спорте может быть долгий век, тем более, Яна, не ваша ли семья говорила, что вы за долголетие и будете очень грамотно подводить спортсменов, чтобы все как и Женя катались до 30?
+4
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Сергей Лепехин
Вот из-за таких "тренерОв" дети к 15годам не выходят от психолога
+3
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Katerina Sunny
А зачем пропихивали Вероничку Жилину в сборную не по спортивному принципу, если всё сами?
И хватит Яне с Плющенко прикрываться уже детьми.
+5
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rtun
Напишу страшную вещь - Яна права. Дожила я и до таких откровений в ФК. А то нашли инструмент топить неугодных: компы, ребра и недокруты. Особенно ребра доставляют. Если открыть протоколы ЧР, то сразу становится понятно, что ребро - инструмент порки для неугодных в данный момент фигуристов. Только флутцершам из ТШТ, типа Щербаковой, Петросян и Акатьевой можно всё, вкривь, вкось, кое-как, но "чисто"🤡. Меняйте гражданство, никто нормальный и слова поперёк не скажет. Все всё знают.
+2
-6
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Варлампий Варлампий
Ответ Светлана Менова
О, баб Яна проснулась и решила шантажировать в открытую. А по пунктам слабо написать, где якобы Титову с Жилиной засудили на ПР? Специалистка по недокрутам, емае. Трусову ещё помянула, хотя Трусова тренировались в олимпийский год в Хрустальном, а не у них, но эти ### считают Шуру полностью своей, раз купили её для шоу.
будь на месте подопечных гнома какая-нибудь Валиева, истерили бы тут всем сайтом без требований разложить предъяву по пунктам
+2
-2
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AAPolyansky
эти дети сначала получают не по делу компоненты и гое, а потом, когда им ставят чуть более честно, начинают громко возмущаться
+5
-1
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Михаил Максаков
дypa
+4
-1
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Светлана Менова
О, баб Яна проснулась и решила шантажировать в открытую. А по пунктам слабо написать, где якобы Титову с Жилиной засудили на ПР? Специалистка по недокрутам, емае.

Трусову ещё помянула, хотя Трусова тренировались в олимпийский год в Хрустальном, а не у них, но эти ### считают Шуру полностью своей, раз купили её для шоу.
+7
-4
+3
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gold-for-zagitova
Надо учиться быть на две головы выше, а не клянчить грибы. Яночка, это спорт, а не шоу-бизнес!
+7
-3
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dashulya05
Она серьёзно сравнила ситуацию Трусовой на ОИ и эту??? Какое же днище. Вот уж у кого двойные стандарты, так это у семейки гномов. Беспринципные, жадные и все что угодно сделают ради денег.
+9
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Е...С
Молодец Яна! Плющенко ничего плохого в своем интервью не сказал, он уже столько лет просит просто судить ВСЕХ честно.
0
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Беглый*
Жилиной и Титовой нужно менять не федерацию, а тренерский штаб!
+9
-5
+4
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