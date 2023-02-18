Рудковская о возможной смене гражданства учениками Плющенко: «Вы кого хотите обвинить в предательстве? Детей 13-14 лет? Все, чего они ищут – справедливости!»
Жена Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о судействе в российском фигурном катании, а также прокомментировала слова мужа о возможной смене гражданства его учениками.
«По поводу заявления Евгения Плющенко относительно судейства наших девочек и вообще глобально отношения к нашим спортсменам.
Во-первых, я абсолютно, безоговорочно и полностью согласна со словами Жени.
Во-вторых, это просто гнусно – заставлять детей бороться не только с соперниками, но и за справедливость! Со взрослыми! Это за гранью уже.
Мы долго терпели. Более того, я так скажу: мы бы и еще потерпели. Но уже устали и дети, и родители.
Мы ничего не просим, мы сами платим за свой лед, за билеты детей, за костюмы, за программы, за проживание их в комфортных условиях, за все их поездки на соревнования!
Платит наша школа и наши спонсоры! Потому что мы частная школа и нам не помогают! И мы за каждого ребенка биться до конца будем, за его победы и мечты!
«Уходите», говорят. Только представьте, как быстро с руками и ногами заберут девочек, обладающих 3 и 4 прыжками ультра-си в произвольной программе.
В мире это делают только российские спортсмены, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. А в мире никто.
Вы помните слезы Саши Трусовой на Олимпиаде? А сейчас зеркальная трагедия произошла на ЧР среди юниоров у 14-летних девчонок! Весь мир в шоке, а федерация говорит «ну и уходите».
Журналисты задают вопрос, правда ли это (новость о том, что федерации крупных европейских стран заинтересованы в возможном переходе Вероники Жилиной и Софьи Титовой – Sports.ru).
Подтверждаю, что правда. Родина у нас одна и другой никогда не будет, никогда! Каждый из нас беззаветно предан своей стране.
Но, боже, я прочитала комментарии... Вы кого хотите обвинить в предательстве? Детей 13-14 лет с родителями? Детей, у которых очень короткий век в юниорском спорте? Все, чего они ищут – справедливости!
Не новой страны, а именно справедливого спорта, потому что он для них это жизнь. Это не красивые слова, они реально на этом льду ЖИВУТ. И видеть, как их гнобят и заваливают – это страдание.
Сейчас ситуация – одним можно, а другим нельзя, у одних не видят недокруты, у других не оценивают даже чистые прыжки. Это как? Это получается – двойные стандарты?
3 года мы бьемся за справедливость детей, не взрослых. Мы просим объектового судейства ко всем штабам одинакового. Честного!
Ведь мы же за честный спорт все, правда? А то в фигурном катании есть устойчивое выражение – «нагрибовали» – то есть накинули незаслуженных грибов-баллов.
И прежде чем писать громкие заголовки, посмотрите 10-минутное интервью Евгения – человека, который хочет одного – справедливости!!!!!!» – написала Рудковская в телеграм-канале.
«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы
«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало
Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?
Более того, я все соревнования мысленно тут же ставлю оценку с судьями и редко, когда ошибаюсь в гое. Да, бывают спорные моменты в том же докруте, рёбрах, но это может повлиять на десятые в оценке, но не в несколько баллов, как в данном случае
https://ibb.co/BNvWD4W
https://ibb.co/2ywH8y5
Не предприниматели ли г. МОСКВА?
Вот сами пришли и сказали "пжлста примите"?
Хотя бы материал о девочке и её тренерах напишите и поместите на главной! Это намного лучше, чем читать одно и то же от нытика и шантажиста.
И хватит Яне с Плющенко прикрываться уже детьми.
Трусову ещё помянула, хотя Трусова тренировались в олимпийский год в Хрустальном, а не у них, но эти ### считают Шуру полностью своей, раз купили её для шоу.