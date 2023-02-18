Рудковская о возможной смене гражданства учениками Плющенко: «Вы кого хотите обвинить в предательстве? Детей 13-14 лет? Все, чего они ищут – справедливости!»

Жена Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о судействе в российском фигурном катании, а также прокомментировала слова мужа о возможной смене гражданства его учениками.

«По поводу заявления Евгения Плющенко относительно судейства наших девочек и вообще глобально отношения к нашим спортсменам.

Во-первых, я абсолютно, безоговорочно и полностью согласна со словами Жени.

Во-вторых, это просто гнусно – заставлять детей бороться не только с соперниками, но и за справедливость! Со взрослыми! Это за гранью уже.

Мы долго терпели. Более того, я так скажу: мы бы и еще потерпели. Но уже устали и дети, и родители.

Мы ничего не просим, мы сами платим за свой лед, за билеты детей, за костюмы, за программы, за проживание их в комфортных условиях, за все их поездки на соревнования!

Платит наша школа и наши спонсоры! Потому что мы частная школа и нам не помогают! И мы за каждого ребенка биться до конца будем, за его победы и мечты!

«Уходите», говорят. Только представьте, как быстро с руками и ногами заберут девочек, обладающих 3 и 4 прыжками ультра-си в произвольной программе.

В мире это делают только российские спортсмены, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. А в мире никто.

Вы помните слезы Саши Трусовой на Олимпиаде? А сейчас зеркальная трагедия произошла на ЧР среди юниоров у 14-летних девчонок! Весь мир в шоке, а федерация говорит «ну и уходите».

Журналисты задают вопрос, правда ли это (новость о том, что федерации крупных европейских стран заинтересованы в возможном переходе и – Sports.ru).

Подтверждаю, что правда. Родина у нас одна и другой никогда не будет, никогда! Каждый из нас беззаветно предан своей стране.

Но, боже, я прочитала комментарии... Вы кого хотите обвинить в предательстве? Детей 13-14 лет с родителями? Детей, у которых очень короткий век в юниорском спорте? Все, чего они ищут – справедливости!

Не новой страны, а именно справедливого спорта, потому что он для них это жизнь. Это не красивые слова, они реально на этом льду ЖИВУТ. И видеть, как их гнобят и заваливают – это страдание.

Сейчас ситуация – одним можно, а другим нельзя, у одних не видят недокруты, у других не оценивают даже чистые прыжки. Это как? Это получается – двойные стандарты?

3 года мы бьемся за справедливость детей, не взрослых. Мы просим объектового судейства ко всем штабам одинакового. Честного!

Ведь мы же за честный спорт все, правда? А то в фигурном катании есть устойчивое выражение – «нагрибовали» – то есть накинули незаслуженных грибов-баллов.

И прежде чем писать громкие заголовки, посмотрите 10-минутное интервью Евгения – человека, который хочет одного – справедливости!!!!!!» – написала Рудковская в телеграм-канале.

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Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?