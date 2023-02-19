Тренин забил «Флориде». У форварда «Нэшвилла» 1-й гол за месяц и 15 (7+8) очков в 48 матчах сезона

Теги Флорида Нэшвилл НХЛ Яков Тренин Хоккей

Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин отличился в матче с «Флоридой» (7:3).

26-летний россиянин забросил шайбу в пустые ворота на 55-й минуте и установил окончательный счет в матче.

Это первый гол Тренина за месяц. В последний раз Яков отличался 18 января в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (2:1).

В 48 играх сезона на счету Тренина 15 (7+8) очков при полезности «+4» и 33 минутах штрафа. 

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