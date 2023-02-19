Мэк Маккланг исполнил три данка на 50 баллов и стал победителем данк-контеста

Теги Новый Орлеан Филадельфия НБА видео Матч всех звезд НБА G-лига Лиза Лесли Кеньон Мартин-младший Трей Мерфи Мэк Маккланг Джерико Симс Баскетбол

В субботу в рамках Звездного уикенда НБА в Солт-Лейк-Сити состоялся данк-контест.

Победителем конкурса стал Мэк Маккланг из «Филадельфии», который начинал сезон в G-лиге.

В стартовом раунде Маккланг набрал максимальные 50 баллов за первый данк, за второй лишь Лиза Лесли поставила ему 49 баллов, остальные четверо судей – по 50.

В финале Мэк выдал два идеальных данка (50+50) и превзошел Трея Мерфи из «Нового Орлеана» (98 баллов).

В контесте также приняли участие Джерико Симс («Нью-Йорк») и Кеньон Мартин-младший («Хьюстон»).

Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА

«Империя леброносексуалов». В Америке полно журналистов, которые неприлично обожают Леброна Джеймса

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Альбрехт
Ответ Мурзин Ринат
А каких звать звёзд? Хмм, Винс, ДжейРич, Коби, Трейси, Нейт, Ховард, Лавин и Гордон, все они на момент проведения конкурса были не особо звёздами , а просто новичками или второгодками! Так что хватит ныть, исключение разве что Гордон, который хоть и не был звёздой, но участвовал снова и снова, тот же Янис учавствовал и мы видели что из этого вышло
Даже беглый фактчекинг говорит, что это бред. Это на момент участия были либо топовые игроки из симовилеческих сборных сезона, либо новички которые попадали в эти символические сборные. А сейчас? Кто такие все эти игроки?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RAMIK
Что этот белый себе позволяет?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Charger
Почтальону уважение за оценки
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурзин Ринат
Ответ Артём Альбрехт
Данки крутые, победа без вопросов, но пусть всем игрокам НБА станет стыдно, и придумайте уже что-то чтобы зазвать хоть кого-то со зведным статусом на участие в контесте.
А каких звать звёзд? Хмм, Винс, ДжейРич, Коби, Трейси, Нейт, Ховард, Лавин и Гордон, все они на момент проведения конкурса были не особо звёздами , а просто новичками или второгодками! Так что хватит ныть, исключение разве что Гордон, который хоть и не был звёздой, но участвовал снова и снова, тот же Янис учавствовал и мы видели что из этого вышло
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LBJ236
Реально хочется возвращения топовых игроков на контест,но Маккланг хорош канешн
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влад Буся
На игре all-star, получил блокшот от кольца, вышел на сдк и победил. Красава парень. В целом, когда его заявили, было понятно, что именно он победит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Друг Джордана
Глянул его данки с контеста. Классные. Реально парень показал отличный уровень. Но, блин, что-то с конкурсом делать нужно. Возможно реконструировать полностью
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stingray_
Крутые данки, респект Макклангу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
melwood- lfc
хорош) данк на 540 вообще зачёт!)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Альбрехт
Данки крутые, победа без вопросов, но пусть всем игрокам НБА станет стыдно, и придумайте уже что-то чтобы зазвать хоть кого-то со зведным статусом на участие в контесте.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий