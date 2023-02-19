Мэк Маккланг исполнил три данка на 50 баллов и стал победителем данк-контеста

В субботу в рамках Звездного уикенда в Солт-Лейк-Сити состоялся данк-контест.

Победителем конкурса стал из «Филадельфии», который начинал сезон в G-лиге.

В стартовом раунде Маккланг набрал максимальные 50 баллов за первый данк, за второй лишь Лиза Лесли поставила ему 49 баллов, остальные четверо судей – по 50.

В финале Мэк выдал два идеальных данка (50+50) и превзошел из «Нового Орлеана» (98 баллов).

В контесте также приняли участие Джерико Симс («Нью-Йорк») и Кеньон Мартин-младший («Хьюстон»).

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