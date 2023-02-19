Бобровский пропустил 4 шайбы после 11 бросков «Нэшвилла» и был заменен. Поражение – 17-е в сезоне

пропустил 4 шайбы после 11 бросков « » и был заменен.

«Пантерс» проиграли «Предаторс» (3:7) в матче регулярного чемпионата .

Россиянин отразил 7 бросков из 11 и был заменен на Спенсера Найта после 4-й шайбы клуба из Теннесси на 28-й минуте.

Американец отразил 8 бросков из 10, последнюю шайбу «Нэшвилл» забросил в пустые ворота. Поражение было записано на счет Бобровского.

У Сергея 16 побед в сезоне при 17 поражениях (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 3,13).