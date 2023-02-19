Бобровский пропустил 4 шайбы после 11 бросков «Нэшвилла» и был заменен. Поражение – 17-е в сезоне

Теги Флорида Нэшвилл Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский пропустил 4 шайбы после 11 бросков «Нэшвилла» и был заменен.

«Пантерс» проиграли «Предаторс» (3:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Россиянин отразил 7 бросков из 11 и был заменен на Спенсера Найта после 4-й шайбы клуба из Теннесси на 28-й минуте. 

Американец отразил 8 бросков из 10, последнюю шайбу «Нэшвилл» забросил в пустые ворота. Поражение было записано на счет Бобровского.

У Сергея 16 побед в сезоне при 17 поражениях (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 3,13). 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KirGre
Говорю же , что он слабый нынче , вот кстати сменщик у него ещё хуже он по 7 пропускает, вот поэтому они мимо плей-офф
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий