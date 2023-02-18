НХЛ. «Колорадо» примет «Сент-Луис», «Питтсбург» сыграет с «Нью-Джерси», «Вашингтон» – с «Каролиной», «Рейнджерс» против «Калгари», «Вегас» – «Тампа»

Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Ванкувер Калгари Колорадо Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ Вегас Сиэтл Хоккей

«Колорадо» примет «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Питтсбург» сыграет с «Нью-Джерси», «Вашингтон» – с «Каролиной», «Рейнджерс» будут противостоять «Калгари», «Вегас» – «Тампе». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Нэшвилл – Флорида
Дата проведения
18 февраля, 22.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Колорадо
Дата проведения
18 февраля, 22.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Айлендерс
Дата проведения
19 февраля, 01.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Нью-Джерси
Дата проведения
19 февраля, 01.30, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Коламбус
Дата проведения
19 февраля, 02.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Монреаль
Дата проведения
19 февраля, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Вашингтон
Дата проведения
19 февраля, 04.00, «Carter-Finley Stadium»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Филадельфия
Дата проведения
19 февраля, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Рейнджерс
Дата проведения
19 февраля, 06.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Детройт
Дата проведения
19 февраля, 06.30, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Аризона
Дата проведения
19 февраля, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Баффало
Дата проведения
19 февраля, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Тампа-Бэй
Дата проведения
19 февраля, 06.30, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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25 комментариев

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hhlg
Ответ Фанат Ференцвароша
Да он вас троллит)))
Успокоил, а я всё думал, что это ментальные проблемы, АХАХ)
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Фанат Ференцвароша
О, игра Бостон Айлендерс в час ночи. Как раз убью время за просмотром прямого эфира беседы Фейгина и Арестовича, и прошлую трансляцию тоже просмотрю
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Фанат Ференцвароша
Ответ hhlg
Ну дык перечитай посты своего миньона, шланг ты наш ;)
Да он вас троллит)))
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hhlg
Ответ Фанат Ференцвароша
О чём именно? Я на таблицу смотрел до этого после игры с Ванкувером и сейчас. Я не смотрю на неё после каждой игры и не считаю расклады каждый день, выкладывая свои выводы на ветку. Я думаю, актуально было бы посчитать расклады после победы над прямым конкурентом за выход в ПО
Ну дык перечитай посты своего миньона, шланг ты наш ;)
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Фанат Ференцвароша
Ответ hhlg
Зачем тогда об этом столько писать, будто это что-то значимое? ;)))
О чём именно? Я на таблицу смотрел до этого после игры с Ванкувером и сейчас. Я не смотрю на неё после каждой игры и не считаю расклады каждый день, выкладывая свои выводы на ветку.
Я думаю, актуально было бы посчитать расклады после победы над прямым конкурентом за выход в ПО
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Фанат Ференцвароша
Ответ Суворов Антон
Ну как вы? Как обзор с галерки? Из зоны комфорта мы то вас выкинули! Айлендерс!
Посмотрел я на таблицу. Ну вроде получше ситуация, но тем не менее именно с учётом количества сыгранных игр, Айлы опережают лишь Флориду. И Вашик, и Питтсбург, и Баффало, и Оттава сыграли меньше игр. Так что пока у всех шансы равны. Но у Питтсбурга перевес, конечно же.
Не буду я смотреть таблицу ближайшие 10 игр. Сил нет считать расклады после каждой игры Айлов и после каждых игр конкурентов)))
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hhlg
Ответ Фанат Ференцвароша
Да никто не говорит, что выиграли. Более того, Вашингтон - не главный конкурент островов за выход в ПО. И Детроит, и Баффало, и Флорида играют более солидно, чем Вашик. Да и Оттава, как мне кажется, как минимум не хуже
Зачем тогда об этом столько писать, будто это что-то значимое? ;)))
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hhlg
Ответ Сергей Кильцов
Когда возвращается?
Неизвестно от слова совсем, но полагаю, что можно вернутся на следующей неделе.
Тут ещё вопрос в том, какой статус будет у Кэпс в битве за ПО. Ходят вполне обоснованные слухи, что будет SELL, поэтому можно не спешить помогать команде в надежде выйти в ПО ;)
СЛ то правильно делает по сути, через 2-3 года снова в обойме будет, пока Кэпс и Пэнс стариков мучают
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Фанат Ференцвароша
Ответ hhlg
А что случилось? Кубок Стэнли уже выиграли что-ли? Хотя зная тебя, виртуальный вы уже точно выиграли АХАХ)
Увы, с учётом количества сыграных игр, Айлы опережают лишь Флориду в борьбе за 7-8 место. Но ты сам видишь, что после прихода Хорвата, Айлы если и проигрывают, то в жёсткой борьбе и чаще с игровым преимуществом. Как минимум, у всех команд шансы равны. Но у Оттавы меньше всего шансов, я считаю
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Сергей Кильцов
Ответ hhlg
Состав будет ясен позже, под вопросом участие Дауда, Уилсона и Юхи (все тренировалась), Кюмпер в воротах, Ови шлёт лучи поддержки из Москвы! ;)
Когда возвращается?
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Фанат Ференцвароша
Ответ hhlg
А что случилось? Кубок Стэнли уже выиграли что-ли? Хотя зная тебя, виртуальный вы уже точно выиграли АХАХ)
Да никто не говорит, что выиграли. Более того, Вашингтон - не главный конкурент островов за выход в ПО. И Детроит, и Баффало, и Флорида играют более солидно, чем Вашик. Да и Оттава, как мне кажется, как минимум не хуже
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-1
-1
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Фанат Ференцвароша
Бостон в этом сезоне очень сильно играет. Я даже не представляю, кто их сможет в ПО пройти. Это далеко не тот Бостон, с которыми Айлы играли во втором раунде 2 года назад. Да и Айлы немного по другому играют (хуже или лучше - покажет время).
Надеюсь, Бостон выйдет на расслабоне. А Айлы покажут свои лучшие качества. И в обороне, и в нападении команда играть умеет! Нужно найти баланс, чтоб начать играть более стабильно!
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Суворов Антон
Ответ e1ther - e1ther
У вас на игру больше сыграно, психолог, занимайся своим делом,люби свой мозг)
Ну так..

Наслаждаемся комфортом..

Думаю сегодня Пингвинов обойдем в таблице..
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e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Ну как вы? Как обзор с галерки? Из зоны комфорта мы то вас выкинули! Айлендерс!
У вас на игру больше сыграно, психолог, занимайся своим делом,люби свой мозг)
0
0
0
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e1ther - e1ther
Ответ hhlg
А что случилось? Кубок Стэнли уже выиграли что-ли? Хотя зная тебя, виртуальный вы уже точно выиграли АХАХ)
xDDD
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hhlg
Ответ Суворов Антон
Ну как вы? Как обзор с галерки? Из зоны комфорта мы то вас выкинули! Айлендерс!
А что случилось? Кубок Стэнли уже выиграли что-ли? Хотя зная тебя, виртуальный вы уже точно выиграли АХАХ)
+2
-1
+1
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hhlg
Состав будет ясен позже, под вопросом участие Дауда, Уилсона и Юхи (все тренировалась), Кюмпер в воротах, Ови шлёт лучи поддержки из Москвы! ;)
0
0
0
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Суворов Антон
Ответ e1ther - e1ther
Let’s go Caps!!! Ненавижу стадионные игры)
Ну как вы?

Как обзор с галерки?

Из зоны комфорта мы то вас выкинули!

Айлендерс!
0
-2
-2
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sk0208827
Let’s go Pens!!!
+1
0
+1
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e1ther - e1ther
Let’s go Caps!!!
Ненавижу стадионные игры)
+1
-1
0
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bes_na_tatami
Кемпе забить снова, Кингз победы, и готовиться к сложному выезду
0
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Суворов Антон
Хорошо бы ещё сегодня Каролина вынесла Вашингтонских, а Нэшвилл остановил Флориду..

Ещё интересная пара Джерси Девилс vs Пингвины - здесь главное, чтобы всё действо закончилось в основное время..

Поставлю на Джерси..
+1
-3
-2
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Суворов Антон
Сегодня Бостон..

Недавно мы уже подразнили Гризли.. Неудачно..

В этот раз, думаю всё будет по-другому.. На кураже после Пингвинов, разделаем и Берлогу..

Верю в Бо, вратарский тандем, защиту и схемы тренера Ламберта!
0
-5
-5
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Nissan 0123
за Рейнджерс! Продолжаем винстрик!
0
0
0
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Дима Миронов
за Нэшвилл
0
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0
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