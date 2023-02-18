« » примет « » в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграет с « », « » – с «Каролиной», «Рейнджерс» будут противостоять «Калгари», «Вегас» – «Тампе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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