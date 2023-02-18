НХЛ. «Колорадо» примет «Сент-Луис», «Питтсбург» сыграет с «Нью-Джерси», «Вашингтон» – с «Каролиной», «Рейнджерс» против «Калгари», «Вегас» – «Тампа»
«Колорадо» примет «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Питтсбург» сыграет с «Нью-Джерси», «Вашингтон» – с «Каролиной», «Рейнджерс» будут противостоять «Калгари», «Вегас» – «Тампе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 февраля, 22.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 18 февраля, 22.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 19 февраля, 01.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 19 февраля, 01.30, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 19 февраля, 02.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 19 февраля, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 19 февраля, 04.00, «Carter-Finley Stadium»
- Дата проведения
- 19 февраля, 06.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 19 февраля, 06.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 19 февраля, 06.30, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 19 февраля, 06.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 19 февраля, 06.30, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 19 февраля, 06.30, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Я думаю, актуально было бы посчитать расклады после победы над прямым конкурентом за выход в ПО
Не буду я смотреть таблицу ближайшие 10 игр. Сил нет считать расклады после каждой игры Айлов и после каждых игр конкурентов)))
Тут ещё вопрос в том, какой статус будет у Кэпс в битве за ПО. Ходят вполне обоснованные слухи, что будет SELL, поэтому можно не спешить помогать команде в надежде выйти в ПО ;)
СЛ то правильно делает по сути, через 2-3 года снова в обойме будет, пока Кэпс и Пэнс стариков мучают
Надеюсь, Бостон выйдет на расслабоне. А Айлы покажут свои лучшие качества. И в обороне, и в нападении команда играть умеет! Нужно найти баланс, чтоб начать играть более стабильно!
Наслаждаемся комфортом..
Думаю сегодня Пингвинов обойдем в таблице..
Как обзор с галерки?
Из зоны комфорта мы то вас выкинули!
Айлендерс!
Ненавижу стадионные игры)
Ещё интересная пара Джерси Девилс vs Пингвины - здесь главное, чтобы всё действо закончилось в основное время..
Поставлю на Джерси..
Недавно мы уже подразнили Гризли.. Неудачно..
В этот раз, думаю всё будет по-другому.. На кураже после Пингвинов, разделаем и Берлогу..
Верю в Бо, вратарский тандем, защиту и схемы тренера Ламберта!